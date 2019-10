Os juros da dívida nacional destacam-se pela positiva numa sessão marcada pela estabilização das yields europeias. Os juros nacionais aliviam após o resultado das legislativas em Portugal que apontam para a estabilidade governativa, com a vitória do Partido Socialista e no rescaldo ainda da revisão em alta do rating nacional por parte da DBRS.

Os juros nacionais recuam na generalidade dos prazos, com a taxa a dez anos a baixar perto de 15 pontos base, passando dos 0,148% da sessão de sexta-feira para os atuais 0,131%.

O alívio registado pelas yields nacionais nesta segunda-feira acontece depois de o Partido Socialista, que sustenta o atual Governo, ter vencido as legislativas deste domingo, apesar de com maioria relativa, mas com uma nova “geringonça” já no horizonte que promete garantir a estabilidade governativa do país.

Juros a dez anos aliviam

Fonte: Reuters

As obrigações soberanas nacionais estão ainda a ser sustentadas pela revisão em alta do rating nacional por parte da DBRS na passada sexta-feira.

Seis meses depois de ter “aberto” a porta à revisão em alta da notação da dívida do país, e na véspera das eleições legislativas, a agência canadiana elevou a classificação nacional em um nível, colocando-a em “BBB (high)”, com uma perspetiva estável.

A dívida pública portuguesa ficou assim três níveis acima de “lixo” financeiro, com a DBRS a destacar “o esforço continuado de consolidação orçamental estrutural, que se traduz no equilíbrio das contas públicas e na redução sustentada do rácio da dívida pública face ao PIB”, e a dizer ainda que “Portugal está a tirar partido das condições favoráveis de mercado para melhorar o seu perfil de dívida e reduzir os encargos com juros”.

O alívio dos juros nacionais contrasta assim com uma tendência de estabilização das yields da Zona Euro, numa altura em que os investidores aguardam com expectativa a retoma das negociações comerciais entre os EUA e a China, esta semana.

Os juros da dívida alemã entram em terreno ainda mais negativo, com a taxa de juro a dez anos a cair dois pontos base para os -0,6%. Já os juros espanhóis na mesma maturidade descem também dois pontos base, para os 0,117%, enquanto os italianos agravam um ponto base para os 0,921%.