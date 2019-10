Mais de 10,8 milhões de eleitores são chamados a votar este domingo para escolher a constituição da Assembleia da República na próxima legislatura, donde sairá o próximo Governo.

As mesas de voto estão abertas entre as 08:00 e as 19:00 em Portugal Continental e na Madeira, enquanto nos Açores abrem e fecham uma hora mais tarde em relação à hora de Lisboa, devido à diferença horária.

A redação do ECO vai acompanhar as eleições ao minuto neste Live Blog para que não perca nada do que se vai passar no dia mais importante da política nacional.