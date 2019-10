Hoje é dia de ir às urnas votar para escolher quem serão os novos deputados da Assembleia da República, de onde sairá um novo Governo.

Foram já mais de 50.000 os eleitores que votaram antecipadamente para as legislativas, o correspondente a uma afluência às urnas de 90%, de acordo com dados divulgados pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI). Até esta sexta-feira, foram 97.244 os portugueses residentes no estrangeiro que votaram por carta para as eleições legislativas, três vezes mais do que em 2015.

Quanto aos restantes que vão sair de casa este domingo para votar, importa relembrar que há limitações e regras, e que algumas delas entraram em vigor já este sábado. O ECO reuniu as seis principais: