Mais de 56 mil pessoas inscreveram-se para votar antecipadamente nas eleições legislativas. Este número traduz-se em quase o triplo das inscrições registadas para o voto antecipado nas eleições europeias de maio, altura em que pediram para votar mais cedo cerca de 20 mil pessoas.

Os dados são da Secretaria Geral do Ministério da Administração Pública, que mostram que, no total dos cinco dias em que foi possível fazer o pedido do voto antecipado, foram registadas 56.287 inscrições. Só em Lisboa foram 21.600 os eleitores que se inscreveram para ir às urnas no dia 29 de setembro, enquanto no Porto 9.338 pessoas pediram para votar mais cedo.

Quem se inscreveu no voto antecipado vai às urnas este domingo, 29 de setembro. Vai existir uma mesa de voto antecipado em cada sede de distrito e em cada uma das ilhas das Regiões Autónomas.

Devido às filas registadas em alguns locais durante o voto antecipado nas europeias, há algumas mudanças desta vez, nomeadamente mais mesas e alguns espaços diferentes.

Em Lisboa, o local para votar antecipadamente, uma semana antes das eleições, passou a ser a Reitoria da Universidade de Lisboa. Já na Invicta, as urnas passaram para o pavilhão do Centro Cultural e Desportivo dos Trabalhadores da Câmara Municipal do Porto. Vão também diminuir o número de eleitores por mesa, para 500 eleitores inscritos, em vez dos habituais 1.500 eleitores.