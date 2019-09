A avaliação que os bancos fazem das casas que financiam através de empréstimos à habitação voltou a aumentar em agosto. A média nacional subiu de 1.283 para 1.288 euros por metros quadrado, um aumento de 0,4% face a julho, mas quando comparado com agosto de 2018 as avaliações subiram 7,7%., indicou esta sexta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

A zona do país em que a habitação, comprada com recurso ao crédito bancário, é mais cara continua a ser o Algarve, com a avaliação dos bancos por metro quadrado a atingir os 1.690 euros. O custo dos apartamentos nesta região já atinge os 1.702 euros por metro quadrado.

De seguida continua a estar a Área Metropolitana de Lisboa, na qual a avaliação feita pelos bancos aumentou ao dobro do ritmo da média nacional, tendo atingido os 1.583 euros, quase mais 300 euros que a média para todo o país. Em Lisboa, a avaliação das moradias atingiu pela primeira vez os 1.600 euros.

Mas foi na Madeira e na Região Norte do país que este valor mais aumentou em agosto. Na Região Autónoma da Madeira, a avaliação que os bancos fazem das casas cuja compra financiam aumentou 4,4% em agosto, 11 vezes o aumento médio estimado pelo INE para todo o país. Na Região Norte, este valor aumentou 1,2%, o triplo da média nacional.

Como estávamos há um ano?

Se as variações mensais sofrem de maiores flutuações, resultado da diferente procura que existe em algumas alturas do ano e de ajustes no nível das compras, a comparação da avaliação que os bancos fazem das casas face há um ano demonstra uma subida inequívoca e expressiva.

Avaliação dos apartamentos aumentou 9,5% a nível nacional;

Só nos Açores este aumento foi de 23%;

este aumento foi de 23%; Em Lisboa a avaliação aos apartamentos cresceu 8,6%, mais que nas moradias;

a avaliação aos apartamentos cresceu 8,6%, mais que nas moradias; No Algarve a avaliação das moradias compradas com recurso a crédito aumentou 14,2%;

a avaliação das moradias compradas com recurso a crédito aumentou 14,2%; Em Lisboa as moradias custam mais que os apartamentos, no Algarve são os apartamentos os mais caros;

as moradias custam mais que os apartamentos, no Algarve são os apartamentos os mais caros; Avaliações nas regiões Centro, Alentejo e nos Açores estão a crescer menos que a média nacional;

Segundo o INE, quase metade dos empréstimos pedidos foram para a compra de apartamentos T3 ou T4, e nesses casos o valor a que foram avaliados até diminuiu. Já nas moradias, quase 40% das avaliações feitas foram para T5 e o valor aumentou em cinco euros.