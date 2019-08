Mansões de luxo, herdades ou palacetes a custarem mais de um milhão de euros. As casas de luxo, principalmente em Lisboa e no Algarve, conquistam cada vez mais portugueses, e a maior parte das vezes a intenção nem sequer é comprar. Prova disso é que o dez imóveis de luxo mais visitados no Idealista este ano continuam à procura de um novo dono.

Apartamento na Lapa à venda por 4,17 milhões de euros

É na Lapa, em Lisboa, que está um apartamento de luxo “pronto a estrear”. Inserido num condomínio privado, o apartamento dispõe de cinco suítes, sendo que a master suíte tem um walking closet e uma pequena sala. Há ainda uma piscina aquecida, com jetstream, jacuzzi, sauna, lavandaria, adega, elevador privado e seis lugares de estacionamento. “Este belíssimo apartamento foi cuidadosamente restaurado, os tetos altos e trabalhados trazem uma imponência única”, lê-se no anúncio. O imóvel está à venda por 4,17 milhões de euros.

Palácio em Sintra à venda por oito milhões de euros

Inserido na mágica vila de Sintra, há um palácio com três andares, dez quartos, 12 casas de banho, elevador e garagem para oito carros. A quinta, mandada construir no século XIX por Marquês de Saldanha, tem uma área de 2.283 metros quadrados, sendo que 764 metros quadrados dizem respeito a área útil, refere o anúncio.

Ao todo são dois edifícios, um deles composto por quatro quartos — sendo uma master suíte — e no rés-do-chão há um salão com lareira que faz ligação ao salão de jantar, cozinha, garagem e terraço. O segundo edifício é composto por dois apartamentos T3, independentes, cada um com seis quartos suítes, duas casas de banho sociais e respetivas salas e cozinhas. O preço? Oito milhões de euros.

Moradia na praia da Oura à venda por 12,5 milhões de euros

No Algarve, em Albufeira, há em frente à praia uma moradia “com uma arquitetura contemporânea onde tudo foi pensado ao pormenor”. São 825 metros quadrados de luxo, nos quais se inserem uma piscina de água salgada aquecida, um jacuzzi, uma lareira a gás no jardim e uma zona de barbecue. Destaque ainda para uma área de lounge com cerca de 100 metros quadrados, que conta com uma cozinha totalmente equipada.

No interior existe um escritório e uma cozinha de estilo americano, oito quartos em suíte — todos com vista de mar, ginásio, sauna e banho turco — e ainda um apartamento independente, lê-se no anúncio. O imóvel está à venda por 12,5 milhões de euros.

Duplex em Cascais à venda por 3,5 milhões de euros

Inserido no condomínio Santa Mónica, em Cascais, está um apartamento T4 duplex, mesmo no alto de uma colina. São 435 metros quadrados equipados com piscina, ginásio, banho turco, sauna, salão de festas e segurança durante 24 horas. No hall de entrada do apartamento, que tem ainda uma varanda com 160 metros quadrados, há uma sala, uma piscina e jardim, casa de jantar, master suíte com varanda, das casas de banho, quarto de vestir, lavabo social, cozinha com lavandaria e casa de banho de empregada.

No piso superior há uma sala, um quarto, uma casa de banho, um escritório e um terraço com jacuzzi, viveiro para aves, churrasqueira e uma sala de massagens. O imóvel tem ainda uma garrafeira, quatro arrecadações e seis lugares de estacionamento, diz o anúncio. Isto por 3,5 milhões de euros.

Moradia em Carnide à venda por 7,5 milhões de euros

Em Carnide há um palacete com três pisos, inserido numa área de 19.000 metros quadrados, que pertenceu a D. João V. “Completamente reabilitado em 2010, mantém a magia e a traça original, assim como os azulejos do século XVIII”, lê-se no anúncio. Nos dois pisos do palacete existem cinco casas de banho, uma sala de estar/cinema com lareira, um alpendre, três quartos, duas suítes, uma capela, duas salas de estar, uma sala de música e outra de refeições e uma cozinha com despensa.

Nas águas furtadas existe um suíte com closet, um escritório, um suíte com roupeiros, um terraço comum e uma lavandaria. No edifício anexo há uma casa dos caseiros, uma cozinha de apoio ao jardim, um pátio interior, uma sala de jogos, um posto de segurança e uma garagem para três carros. No exterior há um jardim, uma piscina, dois lagos, uma sala de apoio para festas com cozinha equipada e casa de banho e um ginásio. O imóvel está à venda por 7,5 milhões de euros.

Herdade em Castro Verde à venda por 2,25 milhões de euros

É no Baixo Alentejo que está esta herdade com 170 hectares, dos quais 1.339 metros quadrados estão construídos. Inserida no terreno há uma casa rústica com sete quartos/suítes e dez casas de banho, “todos com acesso direto ao pátio”, diz o anúncio. “A propriedade tem três furos, uma piscina, uma barragem uma pista aeronáutica e respetivo hangar”, dispõe ainda de armazéns agrícolas e casa dos caseiros e vastas áreas de pasto. O novo dono terá de desembolsar 2,25 milhões de euros.

Penthouse em Algés à venda por 3,8 milhões de euros

Fora do centro de Lisboa, com vista para o Tejo, está esta penthouse com 187,16 metros quadrados. O imóvel é composto por quatro suítes, cinco casas de banho, sala de estar, sala de jantar, cozinha, terraço com jacuzzi e varanda. Incluído no pacote vêm ainda quatro lugares de garagem em box e uma arrecadação. O empreendimento dispõe ainda de jardim, piscina e zona para festas e está à venda por 3,8 milhões de euros.

Moradia no Funchal à venda por 1,98 milhões de euros

No meio do Atlântico, no Funchal, está uma moradia com dois andares e com uma piscina infinita. Inserida numa zona predominantemente residencial, de moradias unifamiliares, o imóvel tem cinco quartos e seis casas de banho, um escritório, uma sala de estar com vista para o mar e acesso ao terraço com uma piscina infinita e uma divisão de multimédia. Está à venda por 1,98 milhões de euros.

Moradia com acesso direito à praia em Almancil à venda por oito milhões de euros

Em Almancil, perto de Vilamoura, há uma moradia com acesso direito à praia. Com cinco quartos à beira-mar, a entrada principal fica no piso superior e conduz à suíte master com uma área de terraço. As áreas da cozinha, refeitório e sala de estar, também no piso superior, permitem uma vista para o oceano e acesso entre o exterior e interior para a área de piscina infinita virada a sul, junta a dois jardins paisagísticos.

No rés-do-chão do imóvel há três quartos ladeados por áreas de pátio, enquanto na cave existem dois níveis que permitem uma sala de cinema/lounge, uma adega e o acesso ao quinto quarto adjacente ao spa. A propriedade, que está à venda por oito milhões de euros, oferece ainda uma subscrição de Golf Membership e outra de Wellness Membership, ambas válidas por cinco anos e para duas pessoas, diz o anúncio.

Moradia em Caxias à venda por quatro milhões de euros

A apenas dez minutos de Lisboa, no Alto do Lagoal, em Oeiras, está à venda uma moradia com vista sobre o oceano. O imóvel conta com dois quartos e duas suítes, cada uma com uma casa de banho privativa em mármore, uma delas com banheira de hidromassagem. “Ambas as suítes apresentam ainda closets e terraços panorâmico com uma vista deslumbrante”, refere o anúncio.

Soma-se ainda uma garagem para seis carros, lavandaria, quarto da governanta com casa de banho e roupeiro, estúdio, ginásio, adega, várias arrecadações e sala de máquinas, além da sauna e da casa de banho exterior que dá apoio ao campo de ténis. Isto tudo por quatro milhões de euros.