Em 2018, o número de prédios abrangidos pelo Adicional do IMI atingiu os 486.845, mais 10% do que o registado em 2017, ou seja, uma subida de 47.134 imóveis abrangidos por este adicional que incide sobre imóveis de valor patrimonial superior a 600 mil euros, escreve esta terça-feira o Dinheiro Vivo (acesso livre).

Apesar do aumento do número de prédios com valor patrimonial superior a 600 mil euros, estes continuam a corresponder a uma pequena percentagem de todos os imóveis sujeitos a tributação, já que de acordo com dados das Finanças citados pelo Dinheiro Vivo, os imóveis de valor acima de 600 mil euros equivalem a 7% dos 6,8 milhões de imóveis que no ano passado pagaram IMI.

Segundo dados da Autoridade Tributária, mais de 12 mil particulares detinham 161 mil destes imóveis de luxo, ao passo que mais de 59 mil empresas detinham a grande maioria: 325 822 imóveis.

Com mais 47 mil prédios sujeitos ao AIMI, a receita deste imposto acabou por crescer oito milhões de euros em 2018, atingindo os 139,6 milhões de euros. Este valor ainda não contabiliza a receita relativa aos verbetes — contribuintes ainda sem os imóveis associados ao NIF nas cadernetas prediais –, e representa menos de 10% da receita total cobrada através do IMI, que superou os 1,5 mil milhões de euros no ano passado.