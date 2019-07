A comemorar o 15º aniversário, o hotel Sheraton Porto anunciou a aquisição da Casa de Montevideu como a sua mais recente aposta. A casa de luxo, situada na Foz, custou cerca de seis milhões de euros e o investimento não ficou por aí. A diretora do Sheraton Porto Hotel & Spa, Joana Almeida, revelou também que hotel portuense está a sofrer obras de remodelação, no valor de dois milhões de euros e que devem estar concluídas no final do ano, referiu esta quinta-feira, num encontro de jornalistas.

O investimento pertence à empresa HDP, Hotéis de Portugal que é detida maioritariamente por investidores brasileiros. O grupo é proprietário dos imóveis, incluindo o Sheraton de Lisboa e mais dois hotéis no Algarve, e acabou de fazer um investimento de cerca de oito milhões de euros no Porto, com a abertura deste palacete na Foz e a aposta na modernização de vários espaços da unidade hoteleira portuense, com 265 quartos.

A Casa de Montevideu destina-se sobretudo à organização de eventos, desde “casamentos a congressos”, tem capacidade para cerca de 200 pessoas e um parque de estacionamento subterrâneo. A diretora do Sheraton Porto Hotel & Spa, destaca que esta aquisição “vem complementar a nossa oferta” e acrescenta que a gestão da Casa de Montevideu e o serviço de catering pertence exclusivamente à empresa de forma a “manter sempre a mesma qualidade nos serviços prestados”, refere Joana Almeida.







Com uma taxa de ocupação de 77% a 79%, o Sheraton da Invicta estima fechar as contas deste ano com receitas a rondar os 14,8 milhões de euros, mais 800 mil euros em comparação com o anterior.

O hotel Sheraton Porto recebe clientes de todo o mundo, mas Joana Almeida destaca que os clientes oriundos de Espanha, França e Inglaterra são os mais comuns. Todavia, acrescenta que existe cada vez uma maior procura por parte de clientes “americanos e brasileiros” e que verifica uma maior afluência de clientes asiáticos a partir do momento que a Emirates começou a voar para o Porto.