O Vila Gal√© Douro Vineyards, em Armamar, foi inaugurado este m√™s e faz parte de um investimento de oito milh√Ķes de euros que o grupo fez em agroturismo.

O hotel abriu as portas com sete quartos dispon√≠veis, entre standart, suite, suite duplex e suite deluxe. Em junho arranca a segunda fase do projeto, um aumento de 42 quartos, que implica um investimento de mais cinco milh√Ķes de euros. O Vila Gal√© Douro Vineyards disp√Ķe ainda de um restaurante, bar com vista panor√Ęmica, terra√ßo, adega, biblioteca e piscina exterior. Por noite, os pre√ßos variam entre 130 e 300 euros.

Com a abertura do hotel, o grupo lança uma nova marca, a Val Moreira, focada na produção de vinhos do Porto e do Douro, mas também de azeite. Os hóspedes podem usufruir de provas de vinhos e visitas à adega. No restaurante, o Grupo Vila Galé aposta na gastronomia da região.

Veja o vídeo.