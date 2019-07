A cidade do Porto vai passar a ter dois novos destinos a partir desta semana. A TAP vai ligar o Porto a Bruxelas a partir desta segunda-feira e a Emirates vai inaugurar no dia seguinte o voo Porto- Dubai. Os voos da TAP para a capital da Bélgica vão ter uma frequência de duas voos por dia: saem do Porto às 7h00 e às 17h35, com chegada a Bruxelas às 10:30 e 21:05, respetivamente. Já os voos para o Dubai serão efetuados quatro vezes por semana: terças, quintas, sábados e domingos.

Para o presidente da Emirates Airline, Tim Clark, “o Porto está atualmente a desfrutar de maiores níveis de turismo, o que acaba por se refletir no crescimento do número de visitantes para Portugal como um todo. A introdução deste novo voo, juntamente com o nosso serviço de dois voos diários para Lisboa, ajudará a satisfazer esta crescente procura de passageiros que viajam em lazer e em negócios, bem como a proporcionar-lhes mais opções, maior flexibilidade e conectividade ao viajar para Portugal”, evidencia.

As novas rotas que a TAP inaugurará este ano a partir do Porto, representam um aumento de 34% de ligações diretas do Porto à Europa. Paulo Vaz, presidente da Associação Têxteis de Portugal (ATP), lembra que, nos últimos anos, a TAP cancelou alguns “voos que era fundamentais para a indústria transformadora no norte e por isso mesmo a aposta em novas ligações são sempre muito bem-vindas e estamos muito satisfeitos”.

Alerta que “grande parte da indústria transformadora está localizada no norte do país, por isso faz todo o sentido que exista uma oferta ampla e de qualidade da região do norte para o mundo”. Paulo Vaz considera que é imprescindível “levar os nossos empresários para os mercados externos e permitir que os clientes internacionais possam vir ao norte de forma mais cómoda e mais facilitada”, refere Paulo Vaz.

"Há mercado no Norte. Não fazia sentido nenhum não existir a rota Porto Bruxelas.” Paulo Vaz Presidente da Associação Têxteis de Portugal (ATP).

Quando questionado sobre as vantagens destas nova rota para Bruxelas, o presidente da Associação Têxteis de Portugal (ATP), destaca que estas ligações “rentabilizam o tempo e aumentam a produtividade pois fazer uma escala significa perder um dia quando podemos perder duas horas”. Acrescenta também que face à lotação do aeroporto de Lisboa não faz sentido essa escala.

Considera também que a nova ligação Porto – Dubai “poderá ser um estimulo adicional para que as empresas portuguesas trabalhem mais com o Dubai e quem sabe se registe um crescimento das exportações para essa área do mundo”, destaca.

Face ao crescimento acentuado do turismo no Porto, a TAP anunciou através de um comunicado de imprensa que vai inaugurar dia 1 de setembro duas novas rotas a partir do Porto para Lyon e Munique. Com este reforço das rotas a partir do Aeroporto do Porto, a TAP vai passar a operar 19 rotas diretas do Porto para a Europa, para os Estados Unidos e também para o Brasil. Um total de 288 frequências semanais, o que representa um aumento de cerca de 25% face às 234 frequências operadas a partir do Porto em 2015, antes da privatização.