A Emirates, companhia aérea internacional vai voltar a Portugal para recrutar, desta vez no Porto e em Lisboa, nos dias 20 e 22 de junho, respetivamente. A empresa está a reforçar a tripulação de cabine e das condições de participação, listadas na página da empresa, estão a idade mínima de 21 anos, escolaridade mínima ao nível do 12.º ano, bem como fluência em inglês (escrito e falado).

Além de um salário médio de 2.290 euros e livre de impostos, estes colaboradores beneficiam de alojamento gratuito no Dubai, transporte gratuito de ida e volta para o trabalho e têm cuidados de saúde assegurados, bem como de descontos especiais em compras e atividades de lazer na cidade. A empresa oferece também benefícios de viagem para a tripulação de cabine, bem como para os seus amigos e familiares.

Os Open Days decorrem, a partir das 9h00, no Porto Palácio Hotel Congress & Spa e no Lisbon Marriot Hotel, devendo os candidatos comparecer com um currículo atualizado em inglês e uma fotografia recente. Estes devem também ir preparados para passar o dia no local.

Apesar de não ser obrigatório, antes de participar do dia de recrutamento, a empresa aconselha o preenchimento do formulário online no site de carreiras do Emirates Group.

Depois de uma pré-seleção os candidatos passam a uma avaliação de grupo, onde vão ter a oportunidade de demonstrar capacidades de trabalho em equipa, colaboração e comunicação. Do processo de recrutamento faz também parte uma avaliação de características físicas dos participantes, essenciais à segurança aérea, um teste de competências em inglês e uma última entrevista feita online.