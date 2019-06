Reddit, eBay e Microsoft em Lisboa para o Landing Fest

Reddit, eBay, Microsoft, Adobe e FutureLearn são os cabeças de cartaz mas há speakers para todos os gostos. Tudo para “abrilhantar” o Landing Festival Lisboa, conferência sobre tecnologia e trabalho, que decorre pela quinta vez em Lisboa entre os dias 28 e 29 de junho.

Mais de 70 oradores de todo o mundo vão estar em Lisboa para participarem na 5.ª edição do Landing Festival Lisboa, inaugurando o novo formato do evento no Centro de Congressos de Lisboa. A edição deste ano vai tratar temas como “How to Scale a Tech Team” e “How to Detect Fake News” mas a agenda aborda tanto as principais tendências do setor como dá a oportunidade de aprender, na prática, com dicas dos principais protagonistas através de workshops.

Entre as empresas presentes estão nomes como Oracle, Volkswagen, TripAdvisor, Pipedrive, EDP e Sky, que darão a conhecer os projetos que estão a desenvolver na área tecnológica em Portugal.

O arranque do Landing Festival Lisboa fica marcado pela 3.ª edição da “Tech Hiring Conference”, dois dias antes, a 26 de junho. Especialmente dirigida a gestores, diretores executivos e recrutadores, o objetivo é abordar o tema mais discutidos atualmente no setor tecnológico, com especial destaque para ao forma “Como a cultura influencia a estratégia de recursos humanos”, o tema deste ano. “A importância dos escritórios para atrair talento, as políticas de flexibilidade laboral, a transparência na comunicação interna e a importância do cultural fit serão alguns dos tópicos a discussão”, explica a Landing Jobs, organizadora do evento, em comunicado.

Os últimos bilhetes para o evento estão à venda. Os preços variam entre os 10€ (regular) e os 150€ (premium). Há também bilhetes gratuitos para estudantes e o acesso à boat party tem o custo de 25€.