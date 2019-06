Três slogans — Learn from the best [aprende com os melhores], boost your career [impulsiona a tua carreira] e build your network [constrói a tua rede de contactos] –, dois dias — 28 e 29 de junho — e mais de 70 oradores. O Landing Festival está de regresso e, nesta 5.ª edição, com mais novidades. É que ao habitual evento depois do horário de trabalho, este ano a organizadora, a startup Landing.jobs, decidiu fazer uma maior aposta no conteúdo.

Assim, enquanto no palco principal serão discutidos conteúdos mais “quentes”, no palco secundário haverá espaço para temas para especializados para programadores, cientistas de dados e líderes de equipas, explica a organização em comunicado.

“Hoje, mais do que nunca, os profissionais não podem desvalorizar a necessidade de aprendizagem contínua. Quer o objetivo seja crescer dentro de uma empresa ou criar o seu próprio negócio, o Landing Festival Lisboa é um verdadeiro mundo de oportunidades e pode ser o ‘evento-chave’: para além de poderem conhecer os evangelistas dos temas a debate, os visitantes poderão interagir com profissionais de tecnologia que partilham a mesma visão”, realça José Paiva, CEO e cofundador da Landing.jobs.

A conferência dedicada às últimas tendências no mercado das tecnologias de informação conta com a presença de mais de 40 empresas e vai, pela primeira vez, realizar-se no Centro de Congressos de Lisboa. Entre os nomes dos participantes estão a Oracle, a Volkswagen, a TripAdvisor, a Pipedrive, a EDP, a Hostelworld e a Sky, entre outras. Entre os temas em debate estão questões ligadas ao desenvolvimento pessoal, nomeadamente princípios de liderança e gestão de projetos, de comunicação e novas formas de trabalho, como é o caso do remote.

IA e Fake News em destaque

Entre os nomes internacionais a participar na conferência estão Anand Mariappan, ex-Principal Engineering Manager na Microsoft e atual Senior Director Of Engineering do departamento de Inteligência Artificial (IA) do Reddit, o quinto site mais visitado nos Estados Unidos. Or Levi, Senior Data Scientist no eBay e fundador e CEO da AdVerif.ai – uma equipa de investigadores que desenvolve soluções de IA para verificação de anúncios, estará também em Lisboa, para falar sobre fake news.

A organização destaca ainda os workshops da Agile Fundamentals, promovidos pela Scopphu, empresa portuguesa líder em gestão de pessoas e projetos, onde poderá debater-se o impacto do novo século na indústria das Tecnologias de Informação e o futuro da cultura Agile. O final do evento contará, como sempre, com uma boat party para networking.

Os bilhetes para o festival já estão à venda e os preços variam entre os 10 (regular) e os 150 euros (premium). A organização tem ainda disponíveis bilhetes gratuitos para estudantes e acesso à festa no barco (bilhete custa 25 euros). Além do Landing Festival em Lisboa, o evento expandiu-se para Berlim em 2018 e este ano chega, em novembro, a Amesterdão.