Makro procura reforços de verão

A Makro Portugal acaba de lançar a campanha de recrutamento “uma makro oportunidade de verão” a nível nacional, para atrair operadores de loja para reforço de verão e aplica-se a todas as dez lojas do grupo, para a secções de “frutas e verduras”, “peixaria”, “talho”, “frescos e congelados”, “mercearia”, frente de loja e reposição noturna.

“A época de verão coloca sempre uma maior pressão na nossa atividade, sendo que pretendemos recrutar operadores para as nossas lojas em todo o país para dar resposta ao ritmo desta fase do ano. Contamos com um ambiente de trabalho descontraído mas profissional, e temos disponibilidade para apoiar os futuros novos colaboradores em todos os aspetos, assegurando que se sentem acolhidos e confortáveis na sua atividade”, diz Marta Rocha, head of HR da Makro Portugal.

As candidaturas podem ser formalizadas na página da empresa ou diretamente numa das superfícies comerciais. Os candidatos devem ter habilitações mínimas equivalentes ao 12.º ano, experiência em funções similares, capacidade de comunicação, orientação para o cliente e trabalho em equipa. Em comunicado, a empresa garante “integração num grupo sólido e em expansão, oferecendo um ambiente de trabalho dinâmico e oportunidades de aprendizagem e formação”.