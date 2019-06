Suíços entram na banca de “luxo” em Portugal

Há mais um banco estrangeiro a operar em Portugal. Os suíços do EFG Bank acabaram de criar uma sucursal no mercado português, liderada pelo ex-BNP Paribas Pedro Rego, e fazem mira aos clientes mais abastados. Querem gerir mais de mil milhões de euros em ativos nos próximos três anos e meio.

“Depois de ter obtido as aprovações regulamentares, a EFG está atualmente a estabelecer o seu negócio em Portugal, o qual deverá estar plenamente operacional no dia 1 de setembro de 2019“, informa o banco em comunicado, adiantando que o escritório português, que é uma sucursal de private banking da instituição luxemburguesa da EFG, já recrutou oito colaboradores para iniciar a atividade.

A operação portuguesa faz parte dos planos de expansão no sul da Europa, e foi anunciada no plano estratégico de 13 de março em Zurique. Na região mediterrânica, o EFG Bank já está presente em Espanha, Mónaco, Grécia e Chipre e pretende agora reforçar a sua presença em Portugal aproveitando “as fortes relações locais da equipa existente”.

“O sul da Europa continua a ser um mercado chave com várias oportunidades de expansão. Portugal é cada vez mais atrativo devido aos programas de residência que foram recentemente introduzidos (mais de 54 mil indivíduos com fortuna superior a um milhões de dólares)”, refere o EFG Bank, vocacionado para a banca privada e que no ano passado registou lucros de 60 milhões de euros.

A sucursal portuguesa foi registada oficialmente no passado dia 23 de maio. Ambiciona ter cerca de 1,5 mil milhões de francos suíços (cerca de 1,3 mil milhões de euros) em ativos sob gestão até 2022, de acordo com o seu plano estratégico.

“O início da nossa presença em Portugal com uma equipa experiente irá ajudar-nos a reforçar ainda mais as nossas atividades no sul da Europa”, referiu Adrian Kyriazi, diretor para a região da Europa continental da EFG International.

Pedro Rego, que conta com passagens pelo BNP Paribas e Credit Lyonnais Portugal, será responsável pelo lançamento do negócio da EFG em Portugal, com a responsabilidade acrescida de expandir a presença do banco no sul da Europa.

De acordo com o registo feito em Portugal, a sucursal tem como objeto “realizar quaisquer transações bancárias, financeiras, industriais, comerciais e até mesmo imobiliárias, e, alternativamente, qualquer agência de seguros por intermédio de pessoas devidamente autorizadas ou transações de corretores de seguros, bem como qualquer aquisição de participações, por qualquer forma, e todas as transações que possam parecer úteis no exercício do seu propósito, em nome próprio e de terceiros ou com a participação de terceiros no Grão-Ducado do Luxemburgo e no estrangeiro”.