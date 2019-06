A concessão de crédito ao consumo impulsiona a economia, especialmente se o empréstimo for para comprar carro. O crédito automóvel foi não só o que mais contribuiu para o crescimento do produto interno bruto (PIB) desde 2013, como o que mais cresceu e aquele em que o incumprimento mais diminuiu.

“Após a crise financeira internacional e a recessão económica portuguesa, o montante de novas operações de crédito ao consumo começou a recuperar a partir de 2013. O tipo de crédito que mais cresceu desde então foi o destinado à compra de automóvel“, explica o estudo Impacto do Crédito ao Consumo na Economia Portuguesa, apresentado esta terça-feira na Nova SBE, em parceria com a Associação de Instituições de Crédito Especializado (ASFAC).

O estudo concluiu que um aumento temporário e inesperado na oferta de crédito em 1% aumenta o PIB português em 0,05%, após um ano, e em 0,1% após dois anos. “A oferta de crédito das associadas ASFAC tem um impacto significativo no nível de atividade da economia portuguesa no curto e médio prazo”, refere.

Em termos nominais, significa que um euro a mais na concessão de crédito traduz-se em um euro para a economia no primeiro ano e 1,50 euros no segundo ano. Já se o aumento na oferta de crédito for sustentado no tempo, em vez de temporário, o impacto sobre o PIB é de 0,6% após dois anos e de 1,15% após cinco anos.

Entre os vários tipos de crédito ao consumo, são os empréstimos pedidos com a finalidade compra de veículos que tem “efeitos maiores e mais persistentes sobre o PIB”. Um aumento temporário e inesperado em 1% no crédito para compra de veículos aumenta o PIB em 0,25% ao fim de dois anos e 0,5% ao fim de três anos.

O crédito automóvel foi o segmento em que o montante de crédito mais aumentou desde 2013, seguido do crédito pessoal e do crédito revolving. Em cada quatro carros novos que saíram dos stands de vendas no ano passado, um foi adquirido com o recurso a crédito, mostram dados do Banco de Portugal. No total, o crédito financiou a aquisição de quase 64 mil carros novos, em 2018.

“O impacto do crédito ao consumo na economia advém por diversas vias. Ao antecipar consumo aumenta a procura por bens e serviços e, consequentemente, a produção e o emprego de indivíduos. À medida que mais postos de trabalho são criados, maiores são as receitas do Estado por via do aumento das contribuições sociais e dos impostos indiretos resultantes do aumento do poder de compra”, sublinha o estudo, acrescentando que o acesso ao crédito tem ainda efeitos positivos no empreendedorismo e bem-estar global da sociedade.