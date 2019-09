O próximo Governo vai ser escolhido por 10,8 milhões de eleitores nas eleições legislativas do dia 6 de outubro. Os ocupantes dos 230 lugares do Parlamento serão escolhidos de entre um grupo de nomes muito superior: há 4.599 nomes (excluindo suplentes) que se dividem por 21 partidos e 22 círculos eleitorais.

O número de candidatos por cada círculo eleitoral depende da população residente, pelo que Lisboa lidera com o maior número (48 candidatos por partido), seguida do Porto (com 40 candidatos por partido). Em comparação com as últimas eleições, em 2015, ambos os círculos eleitorais ganharam um lugar cada, que foram suprimidos à Guarda e Viseu.

Há 21 partidos a concorrer às eleições, incluindo quatro novos. São eles: Aliança; B.E.; CDS-PP; CDU; Chega; Iniciativa Liberal; JPP; Livre; MAS; MPT; Nós, Cidadãos!; PAN; PCTP-MRPP; PDR; PNR; PPM; PS; PSD; PTP; PURP; e R.I.R..

Quando concorrem a um determinado círculo eleitoral, a lei obriga os partidos a apresentarem um número de candidatos efetivos igual ao número total de deputados que são eleitos por esse mesmo círculo: “As listas propostas à eleição devem conter indicação de candidatos efetivos em número igual ao dos mandatos atribuídos ao círculo eleitoral a que se refiram e de candidatos suplentes em número não inferior a dois nem superior aos dos efetivos, não podendo exceder cinco.”

No entanto, nem todos os partidos apresentaram candidatos por todos os círculos eleitorais, o que explica porque é que os boletins de voto poderão ser diferentes consoante a região. No Porto, em Braga, Coimbra e Leiria, haverá 21 escolhas, enquanto em Lisboa, Aveiro, Setúbal, Viana do Castelo, Viseu ou Madeira, serão 20. Já em Évora, Faro, Guarda e Santarém, o boletim de voto vai contar com 19 partidos. Em Bragança, Castelo Branco e Portalegre são 18 e — nos boletins mais curtos — haverá 17 em Beja, Vila Real e Açores.

As listas de candidatos já foram disponibilizadas pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna. Conheça os nomes de todas as 4.599 pessoas que vão lutar pelos 230 lugares no Parlamento (divididos por círculos eleitorais e partidos).

Aveiro

Aliança (efetivos):

Fernando Delgado Pereira dos Santos

Alberto Oliveira Malta

Maria de Fátima Teixeira Degues Andrade de Oliveira

Mário Barbosa Fernandes

Maria de Lurdes Oliveira Trindade Fernandes

João Miguel Gomes Costa

António Alberto Lebre de Freitas

Lurdes Isabel Trindade Fernandes

Mário Martins da Silva

Ana Alexandra Faria da Silva

Armando Carlos da Silva Grave

Ricardo Jorge Arada Borges Moreira

Cristina de Jesus Coutinho Soares

Ricardo Jorge dos Santos Pereira da Novoa

Sara Rodrigues da Costa

Ana Bela Correia Nogueira

Aliança (suplentes):

Fernando Esteves de Matos

Maria Madalena Oliveira da Silva Malta

Isidro Ferreira de Oliveira Fernandes

Elisa Manuela Godinho de Paiva

José António Paiva da Silva

Bloco de Esquerda (efetivos):

Moisés Salvador Coelho Ferreira

Nelson Ricardo Esteves Peralta

Salomé Almeida Ventura

Maria da Conceição de Castro Soares

Rui André Alves Soares

Ana Luzia Quintela dos Santos Cruz

Paulo Renato Ferreira Pinto de Oliveira

Jacqueline Ferreira Marques

Paulo António Pereira de Oliveira

Ana Rita Carmona Fernandes

Ricardo Jorge Borges Doria Duarte

Fernanda Maria dos Santos Lopes

Nuno Miguel Pinto Serrano

Rita Alexandra Monteiro Baptista

Clara Romana Fernandes Ferreira

Pedro Luís Alves Ferreira

Bloco de Esquerda (suplentes):

Tetiana Eismont

Bruno Micael Valente Couto

José Manuel da Silva Jesus

Florinda de Oliveira Arpa

Jerónimo dos Santos Dias

CDS-PP (efetivos):

João Rodrigo Pinho de Almeida

António Carlos Bivar Branco de Penha Monteiro

Maria do Céu Pereira Sarabando Marques

Manuel Miguel Pinheiro Paiva

José António Nogueira Souto Amaro Pereira

Ana Rita Ferreira de Jesus

Ângelo Manuel Andrade Santos

Ana Salomé de Oliveira Castanheira

Pedro Miguel de Oliveira Rodrigues Vieira

Hugo António da Silva Nunes

Sandra Marisa Queiroz Ferreira da Silva

Ricardo Manuel Tavares da Silva

António Manuel Valente de Sousa

Sandra Cristina Calisto Roque

Nuno Tiago Rodrigues Guedes Marques

Silvia da Graça Rodrigues

CDS-PP (suplentes):

Luís Miguel Capão Filipe

Isabel Teresa Correia Vieira Gomes Nogueira Martel

Carla Alexandra Oliveira Faustino

Carlos Alberto Resende e Silva

Sérgio Miguel dos Santos Soares

Chega (efetivos):

Karina Marques Marques

Johana Elisa Hernandêz Gerardi

Jonny Marques Oliveira

Maria Dulce Simões Santiago Miranda

Julia da Costa Pinho

Carolina dos Santos Correia

Pedro Leitão da Cunha

Rafaela Úrsula Almeida Duarte

Raul Pinto da Silva

João António Soares Gomes

António Carlos Lopes Rocha

Ana Isabel Costa Santos

António Marques Viana

Alfredo Manuel Saraiva Correia

Ana Cristina Dias de Oliveira

Daniel Caetano Lima Castro

Chega (suplentes):

Manuel Joaquim Almeida Alves

Maria de Fátima Almeida Casqueira

Fernando da Costa Marques

Iniciativa Liberal (efetivos):

Márcio Cristiano Oliveira Santos

Daniel Eduardo Ferreira Melo

Diana Reis Pereira Moura Ricardo

Mário Lucio da Silva Santos

Ana Filipa Barros da Silva Freitas Meira

Roberto Medeiros Neto

Ana Marisa Pereira de Oliveira

Luís Miguel Toscano Carneiro

Rosa Maria Ricardo Paradela

Miguel António Marques Gomes

Joana Raquel Rodrigues Pereira

João Manuel Resende Reis

Olívia Márcia de Pinho Coelho

Paulo Tiago Melo Cardoso da Fonseca

Sara Cristina da Costa Oliveira

Nuno Domingues Costeira

Iniciativa Liberal (suplentes):

Ana Sofia Figueiredo de Carvalho

Sandro Bruno Mendes Ribeiro

Maria Eduarda Cerdeira Marmelo e Silva

Daniela Sofia Mendes Ribeiro

Juntos pelo Povo (efetivos):

Jaime Manuel da Silva Pinho

Maria de Fátima Ferreira Milheiro Nunes Pereira

Paulo Jorge Gonçalves Paiva de Oliveira

Xavier Moreira Gomes

Liliana Andreia Ribeiro Viana

Luis Filipe Ferreira Marçal

Carlos Alberto Moreira Caseira

Maria Susana Andrade Lopes Freitas

Ana Isabel Silva Caseira

João Pedro Mota Rodrigues

Pedro Alexandre Silva Cardoso

Maria Lurdes da Silva Vita

Fábio Gabriel Ribeiro Ferreira

Miguel José Oliveira Gonçalves

Ana Mafalda Correia Rodrigues

Pedro Tiago da Silva Pinho

Juntos pelo Povo (suplentes):

Jaime Filipe da Silva Amorim

Maria João Gouveia Luis Olim

José Alberto Ribeiro Leal

Ana Paula Correia Rodrigues Sousa

Livre (efetivos):

José Bernardo Vilhena Julio Marques Vidal

Joana Ferreira Filipe

António Veríssimo Caneira

Anisabel Mendes Teles da Fonseca

Sérgio Miguel Pita Antão

Cristina Maria Ramalheira de Araújo

João Quintela Santos

Ana Luís Cerqueira Brinca Moreira

Pedro Manuel Abrantes Lourenço Valente

Carlota Pereira de Almeida Carlos

João David Barata Rodrigues

Filipa Vilhena Julio Marques Vidal

Luis Artur Nunes Rodrigues

Joana da Costa Martins

Luis Fonseca Lisboa

Luisa Madail Pimentel

Livre (suplentes):

Paulo Miguel Guerreiro Teixeira Viana

Sara Soares Marques Proença

Partido da Terra (efetivos):

Raul Isidro da Silva de Oliveira Rodrigues

Isabel Maria Pedro Diniz Barros

José Rafael Rodrigues Ferreira

José Francisco da Silva Araújo

Eduardo Nogueira Andrade

Isabel Paulino Rocha

Maria Raquel Paulino Rocha

Nuno Miguel Prates Ferreira

Manuel António Henriques Dourado Sanches

Aurélio Ribeiro Coelho

Irene Dinis Barros

Filipe Nuno Mendonça Dionisio

Elisabete Costa Alves

Agostinho Miguel Dias Madalena

Teresa Maria Rodrigues Gouveia

Ana Margarida Pita Carvalho Teixeira Madalena

Partido da Terra (suplentes):

Maria de Lourdes Júlia Figueiredo Ferreira

António Gaspar Gouveia Teixeira

Nós, Cidadãos! (efetivos):

Humberto Manuel Maia Cales da Silva

António Inácio Cales da Silva

Lídia Maria de Oliveira Domingos dos Reis

José Ribeiro Flores

Antonio Miguel Ferreira Oliveira Domingos Reis

Maria Luis Pinho Ribeiro

António Manuel Pereira de Jesus

Manuel Alberto dos Santos Londreira

Isabel Maia Pimentel Esteves

Ana Sofia Mendes Gonçalves

Joaquim Fernando Devesas da Rocha Santos

Aldina Duarte Borges

Carlos Manuel Pereira da Cunha

Pedro Miguel da Silva Cunha Rodrigues

Teresa Maria de Castro Pinho Ribeiro

Maria Manuela Caldeira de Sousa

Nós, Cidadãos! (suplentes):

Maria Fernanda Lourenço Pereira

António Oliveira Faria

PAN (efetivos):

Filipe Furtado de Antas de Almeida Cayolla

Andrea Carla Gonçalves Domingos

Marta Elisa dos Santos Dutra

Pedro Filipe Oliveira Rodrigues

Margarida Sofia Batista Antunes Rosa

José Fernando Rendeiro de Oliveira

Ana Teresa da Silva Gonçalves

João Miguel Pereira de Almeida

Ana Cristina da Silva Maia

Miguel Filipe Wilson Pinto Roby Ataíde

Denise Alexandra Leal Machado

Ricardo Antonio de Miranda Gaspar

Cindy Sofia dos Santos Alves Ribeiro Sabença

Eduardo Manuel Correia da Silva

Isabel Maria Brito Portugal Raposo

Vasco Calixto Coelho Ferreira

PAN (suplentes):

Ana Amélia Ferreira Roxo

Carlos Alberto Tavares Ferreira Correia

Nuno Miguel Santos Furtado da Rocha Vide

Raquel Soraia Cerqueira Peixoto Ala dos Reis

Virgilio António Couceiro da Cruz Nogueira

PCP-PEV (efetivos):

Miguel Lopes Batista Viegas

Ana Margarida dos Santos Valente

Adelino da Silva Nunes Pereira

Isabel Cristina Pereira de Sousa Gomes

Francisco Manuel da Cunha Gonçalves

Fausto Manuel da Silva Neves

Juliana Filipa Carvalho da Silva

Bruno Rafael Pereira Correia

Cláudia Susana Lima Pereira

Maria de Fátima das Neves Guimarães

João Miguel Canas Tavares

Sara Cristiana Figueiredo Martins

António Manuel de Figueiredo Vidal

Maria Alice Domingues Caetano

Lara Manuela Guedes de Pinho

Antonio Nogueira das Neves

PCP-PEV (suplentes):

João da Silva e Sousa

Margarida Martins da Costa Henriques Flores

João Carlos Portugal de Almeida Fernandes

José Fernando Pereira Ramos

Maria Rosa de Sousa Oliveira Alves

PCTP/MRPP (efetivos):

João Manuel Valente Pinto

Margarida Andreia Gomes dos Santos

Nelson Moreira das Neves

Rúben Manuel de Almeida Carvalho

Cristina Marques Oliveira

Sérgio Nuno Pereira Dias

Ana Madalena Guimarães de Lemos

José Paulo Ferreira Monteiro Rebocho

Ulisses Jorge Curado Figueiredo

Filipa Maria Valinho Moutela Almeida

Ricardo Manuel Monteiro Teixeira

Maria Júlia Gomes dos Santos

Leandro Daniel Pinho dos Santos

Fábia Isabel de Almeida Carvalho

José Manuel Lemos Matos de Carvalho

Cristina Maria Jesus Pereira

PCTP/MRPP (suplentes):

Fernando José Sousa Brás

António Rodrigues da Cunha

Ilda dos Santos Rodrigues Pinto

António Guimarães Ferreira

PDR (efetivos):

Inês de Abreu Tafula

Dora Cristina Pego Lontro

Paulo Jorge Pinho de Lemos

Maria Luis Vidal Santiago

Paulo Adriano Abreu Santos

Hugo Filipe Vicente Soares de Figueiredo

Andreia Alexandra Fonte Garcia

Fábio André Antunes Mendes

Maria Eduarda da Rocha Pego

Antonio Manuel Martins das Neves

Marco André dos Santos Gomes

Olga Ramos de Abreu

Teresa da Conceição Vidal da Silva

Luís Filipe da Conceição Serra

Maria Beatriz Ramos de Abreu

Bruno Daniel Nunes de Almeida

PDR (suplentes):

Celeste Ramos de Abreu

José Miguel Ferreira Tafula

PNR (efetivos):

Anselmo Filipe Brandão Gonçalves de Oliveira

Herondina Joaquina de Almeida Figueiredo Araújo

Rui Filipe Fardilho Reis

Artur Marques de Carvalho

Irene Cristina de Sousa Cardoso

Nelson Miguel de Sousa dos Santos

Crisália Joaquina Almeida Figueiredo Araújo

Miguel Carlos Reis Lima

Cristina Rafaela da Silva Oliveira

Fernando Ilídio Moreira de Almeida

Cristiana Alexandra Nunes Cardoso

Hugo Miguel dos Santos Florêncio

Maria do Carmo Clara Mesquita

Jose Antonio Ventura Leal

Carminda Maria dos Santos Silva

José de Almeida Pereira

PNR (suplentes):

Anabela Nunes Cardoso

José Joaquim Vergueiro de Sousa Pereira Osório

Andreia Valente de Oliveira

André Ricardo Fernandes Correia

Ana Maria Gonçalves Valente Oliveira

PPD/PSD (efetivos):

Ana Miguel Marques Neves dos Santos

António André da Silva Topa

Helga Alexandra Freire Correia

Bruno Manuel Pereira Coimbra

Nuno André Maia das Neves

Carla Manuela de Sousa Madureira

Rui Miguel Rocha da Cruz

Liliana Catarina Martins Vieira

Ângelo José de Jesus Soares

Paula Cristina Dias Coutinho

Augusto Manuel da Rocha da Silva

João Paulo Carvalho da Silva

Diana Carolina de Jesus Santos Luzio

Vera Lúcia Sá Marques

José Augusto da Luz Matos

Camila Dias Janeiro Arroja do Amaral

PPD/PSD (suplentes):

José Carlos Soares dos Santos

Sílvia Nunes Ferreira

PPM (efetivos):

Luis Carlos Pinto Brandão de Almeida

Carlos Manuel Almeida Tavares

Maria Zulmira Oliveira Correia da Silva

Fernando Sérgio de Almeida Bastos

Bárbara Sofia Correia dos Santos

Maria de Fátima Reis Brandão

Ricardo Manuel Lima da Silva

Maria Celeste de Sousa Pinto

Luis Carlos Pereira Ferreira

Rita Alexandra Oliveira de Almeida

António Manuel Ferreira da Silva

Álea Lúcia da Costa Gomes

José Pedro Tavares Ferreira

Filipe dos Reis Vieira

Ana Raquel Soares Ferreira

Vitor Hugo Tavares de Pinho

PPM (suplentes):

Vítor Manuel Queirós dos Santos

Maria de Lurdes de Almeida Tavares Pereira

Vitor Manuel Martins Azevedo

PS (efetivos):

Pedro Nuno de Oliveira Santos

Cláudia Maria Cruz Santos

Carlos Filipe de Andrade Neto Brandão

Porfirio Simões de Carvalho e Silva

Susana Alexandra Lopes Correia

Hugo Daniel Matos Oliveira

Joana Isabel Martins Rigueiro de Sá Pereira

Bruno Armando Aragão Henriques

Carla Eliana da Costa Tavares

Adelino Miguel Lino Moreira Reis

Rosa Maria Monteiro Venâncio

Jesus Manuel Vidinha Tomás

Susana Margarida Ferreira de Sousa

Martim Manuel Correia Guimarães Martins da Costa

Paulo Alexandre Gil Cardoso

Ana Patricia da Silva Ferreira

PS (suplentes):

António Azevedo Mendonça

Vanessa Filipa Duarte Soares

Ana Maria da Silva

Augusto Carlos Vidal Leite

Maria Manuela Gama do Rio Tomaz Oliveira

PTP (efetivos):

Alexandra Letícia Agatte Rato

Aida Maria Reis Correia

Rafael Duarte Silva Santos

João Fernando Pena Armando

Teresa Maria Neves Alves

Margareth Gomes Freitas Miranda

Raúl da Silva Sereno

Helena da Conceição Soares Simões Salgueiro

Raúl Tiago Tavares Sereno

Júlio de Ornelas Cardoso Monteiro

Esmeralda Rodrigues Domingos Soares

Maria de Fátima Murtas Gama Alves

João Paulo da Silva Azinheira Guedes Teixeira

Maria Isabel Carrasco da Silva Gomes

Mário Cavaleiro Soares

Lídia Valente Carvalhal Monteiro

PTP (suplentes):

Alice Maria Gouveia Marques

Nataniel Araújo de Brito

PURP (efetivos):

João dos Santos Dias

Vicente Maria Pinto

Carla Sofia Pinto Ferreira

Leandro Manuel Romão Alves

Norberto Ferreira de Sá

Fernanda de Carvalho Inácio

João Manuel Bernardo Marques

Carlos Manuel Ferreira de Sousa

Cidália dos Santos Pedro

Jorge Domingues Cerqueira

Leonel Jorge Carlos

Maria da Conceição Santos Gomes Sousa

António José dos Santos Duarte

Mário Ferreira dos Santos

Idalina Gomes dos Santos

Maria Clara Faria de Oliveira Souza Marques

PURP (suplentes):

José Fernando de Jesus da Loura e Silva

Maria do Sacramento Amaral Luis dos Santos

R.I.R. (efetivos):

Maria Isabel Marques Dias de Magalhães Gautier

Rafael Ximens Soares

Ana Emília Gonçalves Moreira de Pinho Dâmaso

Renato Alexandre Bastos da Costa Silva

Irene Martins da Silva

Diogo Miguel Ferreira de Carvalho

Carla Filipa Mateus Marinho Coelho

Fábio Pinho Dâmaso

Joana de Matos Raposo

António Manuel Leite Pereira

Elisabete Franco de Jesus

Narciso Santiago Ferreira Batista Pinho

Maria Conceição Pessegueiro Santos

Jorge Humberto Alves Correia

Maria Margarida Pereira Coelho

Rogério Daniel Pangaio da Silva Valente

R.I.R. (suplentes):

Cristiana Rodrigues da Costa

Alberto Augusto de Sousa Costa

Susana Manuela Gomes Valente Arruda

Américo Fontes Teixeira

Maria Luísa da Silva Santos

Beja

Aliança (efetivos):

António Luiz Craveiro Cortez de Lobão

Alda Conceição Ferreira Simões Pires

José Gabriel Rodrigues Opanashchuck Lourenço

Aliança (suplentes):

Maria Luísa de Brito Rações

Jorge Manuel da Gama Pinto Valente

B.E. (efetivos):

Mariana Rosa Aiveca

Pedro Miguel Bernardino Gonçalves

Ana Cristina Correia Ferreira

B.E. (suplentes):

Cláudia Maria Doroteia Figueira

Joaquim Manuel Pereira Brás

Gina Alice Esteves Quental Mateus

CDS-PP (efetivos):

Inês Calheiros de Seixas Palma Lopes Teixeira

Luís Pedro Gomes Cano Dargent

Maria Irene de Ascenção Vaz

CDS-PP (suplentes):

Manuel Pedro Gonzalez Fontinhas Lameira Serralha

Maria Madalena Guedes Gorjão Freitas Palma

Xavier Roque Cortegano

Chega (efetivos):

Pedro Miguel Soares Pinto

Andreia Sofia Rodrigues Agostinho

João Manuel Pacheco dos Santos

Chega (suplentes):

Filomena Natália Valentim Gonçalves Almeida Vicente

Cristina Isabel Gonçalves Vicente Brandão

Iniciativa Liberal (efetivos):

Maria Leonor Cano Crespo Dargent

Francisco Menéres Cudell Frias de Sá de Araújo Lima

lsabel Maria Lança Góis

Iniciativa Liberal (suplentes):

António Francisco Courela Ramalhete de Almeida Miquelino

André Ferreira de Serpa Soares

Livre (efetivos):

Nelson José Almeida Caetano

Ana Isabel Guerreiro Serrano

Maria Teresa Lopes Carneiro Devesa

Livre (suplentes):

Ricardo Filipe Soares Lascas

João Carlos Orta Camacho

MPT (efetivos):

Catarina Mestre Rosa Alves Martins

Maria Carolina Mestre Rosa

Rodrigo Ramos Costa Sequeira

MPT (suplentes):

Nicolau Cravo Ferreira

Clarisse Marisa da Costa Pais de Almeida Lopes

Nós, Cidadãos! (efetivos):

Hélder Rui Germano do Nascimento

Diogo Henrique Ferreira da Silva

Cláudia Sofia Silva dos Ramos

Nós, Cidadãos! (suplentes):

Maria Teresa de Carvalho Vaz

Guilherme Maria Vaz Anahory

PAN (efetivos):

Inês de Almeida Dias Sobral de Campos

Fernando José Ribeiro Lemos de Oliveira

Maria do Rosário Pais Vicente

PAN (suplentes):

Carlos Manuel Vicente Dores

Maria João Reves Mendes Silva

Pedro Miguel da Silva Glória

PCP-PEV (efetivos):

João Manuel Ildefonso Dias

Odete Bernardino Afonso Borralho

Sara Cristina Ramos Marcelino

PCP-PEV (suplentes):

Jorge Manuel dos Santos Silva

Telma Cristina Cardoso Saião Silva

Manuel Nobre Rodrigues Rosa

PCTP/MRPP (efetivos):

Joaquim José Ferreira Covas

Carlos José Lameira Pais

Maria Helena Valente Pinto

PCTP/MRPP (suplentes):

Joaquim Mário da Silva Ferreira

Luisa Maria Pinto Esperança Valadas

António Júlio Garcias Carapinha

PDR (efetivos):

Aurélio Joaquim Ferreira Saiote

Samuel Lourenco Claudino Duarte

Anabela Conde Francisco

PDR (suplentes):

Manuel Pinto Pereira Vicente

Sónia Cristina Pereira Rosa Garrido

PNR (efetivos):

Francisco José Serrano Faria

Fábio José Rosa Fatal

Maria Pia Penalva de Almeida e Vasconcelos

PNR (suplentes):

Maria Joaquina Parreira Bernardo

José António Guerreiro Carvalho

Elisabete Maria Nunes Escarduça

PPD/PSD (efetivos):

Henrique Corrêa Silvestre Ferreira

Maria Inês dos Santos Afonso Guerreiro

José Manuel Pinela Coelho Fernandes

PPD/PSD (suplentes):

Maria Margarida da Fonseca Ribeiro Pereira

José António Aboim Madeira

Joana Sofia Felicia Baptista

PPM (efetivos):

Ana de Jesus do Amaral Cabral da Câmara Pereira

Maria Teresa de Jesus dos Santos Povoas

Domingos Maria Pacheco Cabral da Câmara Pereira

PPM (suplentes):

Vitor Manuel Martins de Almeida

Pedro de Brito Paulino de Noronha

PS (efetivos):

Pedro Nuno Raposo Prazeres do Carmo

Telma Cristina Felizardo Guerreiro

Jorge Paulo Colaço Rosa

PS (suplentes):

Laura Carla da Silva Fernandes Rodrigues

Luis Carlos Piedade Martins

Paula de Jesus Godinho Pais Soares

PTP (efetivos):

António Valdimiro Mendonça da Conceição

Maria Edite Martins Ferreira Correia

José Hilário Silvino Severim

PTP (suplentes):

Rita Maria da Conceição Teixeira de Jesus

Clementino Pinto dos Santos

Braga

Aliança (efetivos):

Luis Cirilo Amorim de Campos Carvalho

Graça Angélica Sampaio Pinheiro

Marta Rego Ribeiro

Ricardo Pedro Lopes Martins de Mendes Ribeiro

Ana Cristina de Lemos Ferreira

Diana Monteiro da Costa

Sérgio António da Silva Rodrigues

Isabel Margarida Marques Pereira Lopes Moreira

Maria Margarida de Oliveira e Silva

José Carlos Mendanha Vieira

Susana da Luz Ribeiro Monteiro

Nuno Gonçalo Sampaio Pinheiro

Marco Aurélio Gouveia Alves

Palmira Manuela Lopes Guimarães

Luis Miguel Gomes Pinto

Elisa Maria Vilela de Magalhães

João Paulo Pinto de Barros

Hélder Manuel Marçal de Oliveira

Joana da Costa Dias Fernandes

Aliança (suplentes):

Vitor Manuel Sampaio Teixeira

Carolina Machado Oliveira

Patrícia Elvira Velozo Coelho

António Guilherme Freitas Marinho

Elda Juliana da Costa Fernandes

B.E. (efetivos):

José Maria Barbosa Cardoso

Maria Alexandra Nogueira Vieira

Sónia Cristina Patrocínio Gonçalo Ribeiro

Miguel Afonso Neves Gonçalves da Silva Martins

Paulo Manuel Marques da Costa

Emília Paula Fonseca Magalhães

Carlos Manuel Pereira da Silva Amaral Machado

Diana Alexandra Sousa dos Santos Silva

José Fernando Bessa Ribeiro

Ana Catarina Rodrigues Aradas Magalhães

Patrícia Isabel de Médicis Sarmento Barbosa Gonçalves

Marco Filipe Vieira Gomes

Raquel Maria Dias Azevedo

Ana Carolina Gomes Cardoso Gonçalves Pereira

Nuno Miguel Franco da Costa

Maria Gorete Pimentel Queirós Ribeiro

Aurora Alves de Oliveira

Ricardo Jorge da Silva Cerqueira

Hilário de Jesus Carvalho Martins

B.E. (suplentes):

Manuela Cândida Airosa da Silva Gomes

Renato Célio Marinho Silva

Andrea Celeste Teixeira Fernandes Lopes

Pedro Nuno de Lima Ferreira

Rúben António da Silva Santos

CDS-PP (efetivos):

Telmo Augusto Gomes de Noronha Correia

Durval Tiago Moreira Fonseca e Castro Ferreira

Ângela Ivone Rodrigues Oliveira

Gonçalo Nuno Lopes de Castro Pimenta de Castro

José Manuel Carvalho Lopes

Maria Carolina Carneiro Freitas e Maia Louro

Cláudia Isabel Campos da Costa Pereira

Artur Jorge da Silva Viana

Neli Mota Pereira

Joaquim Rodrigues Soares

Rui Flórido Ribeiro Nogueira Bastos Costa

Isabel Maria Marinho Vaz de Freitas

José Joaquim Pereira da Costa Abreu

Firmino Veloso Lopes

Maria José Lopes de Sousa Pinto

Michel Filipe da Costa Machado

Patrícia Carla de Matos Andrade Raposo Sousa

Pedro Alexandre Dias Afonso

Mário João de Sousa Barbosa Araújo e Silva

CDS-PP (suplentes):

Marta Salomé da Silva Oliveira de Brito

Paulo Jorge Pinheiro Marques da Silva

Maria Manuela Duarte Barroso de Araújo

Raquel Almeida Pinto

João Nuno Lacerda Teixeira de Melo

Chega (efetivos):

Manuel José Cardoso Matias

Cibelli Maria Pinheiro de Almeida

Ruben Pinto Milhão

Carla Alexandra da Silva Barbosa Afonso Rocha

Fernando Miguel Vidal Urbano

João Manuel Mourinho Cardoso Mendonça Galriça

Andréia de Paiva Figueiredo

Ricardo Jorge da Silva Miranda Pires

Sérgio Manuel Martins de Carvalho de Oliveira

Cátia Sofia Pereira da Silva

Antonio Fernando Mendes Marcelino

Leonardo Gaião Machado

Maria Eduarda Góis Puga dos Santos Lopes

Sérgio Alves Cupertino

Teresa Maria da Costa Lima Pires

Frederico André de Carvalho Vieira

Ana Paula Barata Antunes Marques Cerejo Brito

Ana Filipa da Palma Rodrigues dos Santos

Teresa Alexandra Puga Lourenço Pinheiro

Chega (suplentes):

João Pedro Brito

Natacha Filipa Ferreira Gomes

Sidnay Correia Aranha

Iniciativa Liberal (efetivos):

Olga Maria de Oliveira Baptista

António Manuel Marques da Silva Dória

João Pedro Vale Costa Silva

Amanda Liliana de Lima Dias

Bruno Miguel Carvalho Machado

Francisco José Rodrigues Pimentel Torres

Andreia Sofia Gomes Leitão

Marco Paulo Correia Gomes da Mota

Rui Manuel da Silva Vieira

Sonia Mariana Carvalho Teixeira Mendes

João André de Lira Fernandes Rodrigues da Silva

Rodrigo Petronilho Volz Jácome Correia

Claudia Raquel Carvalho Machado

Ana Catarina Sousa Cardoso

Pedro Miguel Goncalves Baptista

Maria Madalena Cunha Faria Lira

Miguel Augusto Campos Silva

João Lúcio Freitas de Azevedo Miranda

Vânia Sofia Gomes da Fonte

Iniciativa Liberal (suplentes):

António José Vilaça Lourenço

Cândida Andreia Pinto Borges de Macedo

Carlos Jorge Figueiredo Ferreira

JPP (efetivos):

Vítor Manuel Monteiro Sêco

Laura Fátima Freitas Riem

Jorge Mandim da Silva

Nuno Dias da Gião

Maria Luísa Peixoto de Carvalho

Pedro Miguel Oliveira Guimarães

Filipe Machado Cardoso

Carolina Esteves Correia

João Miguel Barros Costa

Cristiana Isabel Faria Fernandes

Duarte Filipe Lopes de Carvalho

Paulo Jorge Martins Aleixo

Maria Olinda Gonçalves Faria

João Portela da Gião

Ricardo Fernandes Sêco

Maria Luísa Ferreira da Silva Peixoto

Ana da Conceição Nascimento

João José Lourdes Riem

Clara Maria Monteiro Sêco

JPP (suplentes):

Rosa Paula Remelhe Pereira

Bruno Graciano Berenguer Pestana

Emanuel Gaspar de Freitas

Maria Gilda Gonçalves Pereira Vieira

Sílvio João Paixão Vieira

Livre (efetivos):

Teresa Salomé Alves da Mota

José Joaquim Azevedo de Araújo

João Carlos Gama Martins de Macedo

Rosa Maria Faria Pereira do Vale

Jorge Miguel Pimentel Pires

Daniela Filipa Teixeira Lopes

Nuno Ribeiro Nunes de Oliveira

Maria de Fátima Nogueira Lopes

Augusto Manuel Oliveira Ramoa Rodrigues

Jessica Martinez Candeias Lima

Alexandre Ildefonso da Silva

Cátia Alexandra Pinto Parreira Lança Pires

Hélder Filipe Oliveira Marques de Azevedo

Alexandra Katharina Nagenrauft da Silva

Bruno Machado

Helena Maria André Barata Rodrigues

Ricardo Manuel Melo Faria

Mafalda dos Santos Marques de Resende

Carlos Manuel Ferreira Pereira

Livre (suplentes):

Ernestina Maria Mendonça Vieira

João Filipe Lourenço Monteiro

Manuel Alfredo de Lima Oliveira

MAS (efetivos):

Vasco Manuel Torres dos Santos

Maria Delfina Faria Ferreira

Nuno André Passos Geraldes

João Carlos Adão Alves Martins

Djamila Maria Amorim de Vasconcelos Gusmão

José Carlos dos Santos Vasconcelos

Ângela Margarida Carvalho Lima

Pedro Miguel Andrade Godinho

Jonathan Ferreira da Costa

Margarida Gomes Ferreira

Ana Filipa Fernandes Teixeira

Francisco Manuel Estanislau de Azevedo Rodrigues

Maria Paula Gonçalves dos Santos

Alexandrina Manuela Fernandes Duarte

Rui Manuel e Castro da Silva Barbosa

António Leite Mendes

Maria José da Silva Barros Maia

Vasco Sameiro da Rocha Fernandes

Rui Rodrigues Ribeiro

MAS (suplentes):

Cláudia Antunes Machado

José Manuel Vieira de Faria

José Manuel Cachetas da Silva

Maria Emília Dias Cardoso

Rui Manuel Pereira Salazar

MPT (efetivos):

Mário Nelson Morais Freitas

Carla Maria Ferreira Faria

Pedro Miguel Benzinho da Silva Vieira Baptista

Maria Cristina Fraga Gomes Freire de Barros

Helder Fernando de Matos Rodrigues

Ana Margarida Ferraz da Cunha Simas Rodrigues

Isabel Maria Fernandes Vilar

Florencio Estuardo León Sierra

Cesaltina Juliana Pedro Culolo Costa

Manuel Francisco Emídio

Samuel Garcias Pinto

Ana Sofia Gaspar dos Santos

Zeferino Garcia da Silva

Nádia Lourenço Crioula Ramos

Rodrigo Manuel da Silva Salazar

Telmo Garcia da Silva

Suse Raquel Lourenço Marques

Daniel dos Santos Anjos

Elisabete dos Reis Nascimento Perrulas

MPT (suplentes):

Ricardo Ismael Emídio Salazar

Ricardo Fernandes Montes dos Reis

Nós, Cidadãos! (efetivos):

Armando Emílio da Costa Caldas

José Miguel Azevedo Anjos

Ana Paula Silva Fernandes Gonçalves

Aida Isabel Senra Senra

Orlando Vilas Boas Silva

Ana Leonídia Azevedo Queirós

Hugo Miguel de Sousa Machado

Cátia Alexandra Gomes Coelho

Pedro Coutinho Vasconcelos

Rui Rodrigues dos Santos

António Pedro Lopes Matos de Lima Reis

Cristiana Sofia Cerqueira Martins

Manuel Joaquim da Silva Fernandes

Cláudia Maria Cabral Martins

Roberto Martins

Marta Jimenez Mauleon Roseiro Boavida

Miguel Filipe Fortuna Alves

Adriana Vilas Boas e Silva

Bruna Cristiana Azevedo Queirós

Nós, Cidadãos! (suplentes):

Leonardo Rómulo Mendes Monteiro

Leonídia Maria Pereira de Azevedo

PAN (efetivos):

Júlio Rafael Leite Pinto

Fátima Patrícia da Silva Soares Gomes

Sandra Manuela da Costa Pimenta

Fernando José da Silva Antunes

Ana Paula Pimentel Monteiro

Sara Raquel Carneiro Fernandes

Nuno Filipe Teibão Martins da Silva

Sónia Alexandra Martins Handel de Oliveira

José Jorge de Sá Lamego

Maria da Glória Sequeira de Oliveira

Ana Maria Gonçalves de Carvalho

Hélder Alexandre Costa Pereira

Liliana Cristina Carvalho Marinho

Rui Miguel dos Santos Rocha

Maria Teresa Ribeiro Pereira

Maria do Rosário Vilela de Oliveira Pereira

Francisco Sidónio Faria Salgado

Fernanda Rodrigues Antunes

Cátia Garcia Azevedo

PAN (suplentes):

Tiago Jorge Monteiro Teixeira

Maria Georgete de Sousa Ribeiro

Joel Bruno Nogueira Lisboa

PCP-PEV (efetivos):

Carla Maria da Costa e Cruz

Rosa Manuela Mota Guimarães

Alexandre Dias Leite

Tânia Daniela Carvalho da Silva

Fernando Jorge da Silva e Sá

Mário Jorge Gomes Figueiredo

Inês Alves Rodrigues

Bárbara Seco de Barros

Manuel Fernando Morgado Carvoeiro

Joaquim da Silva Costa

Ana Paula Quintela Rodrigues

Arlindo da Cunha Cruz

Baltazar Afonso Ferreira Gonçalves

Catarina de Freitas Marques

Sérgio Sales Almeida

João Jorge Ferreira Baptista

Daniela Filipa Teixeira Ferreira

Joaquim Daniel Pereira Rodrigues

Benvinda Manuela Lemos Machado

PCP-PEV (suplentes):

Pedro Manuel Pastor Torcato Ribeiro

Filipe José Braga Moura Gomes

Filipa Alexandra Magalhães Teixeira

Luís Heitor da Silva Pires Marinho

Alexandre Ferreira Carvalho

PCTP/MRPP (efetivos):

Maria Sofia Gomes Pereira

Paulo Augusto Pereira da Silva

Crisanta Pinto Cordeiro Mendes

Manuel Joaquim da Cruz Araújo

Inês Carvalhal Machado

Adelino Oliveira Magalhães Nogueira

Maria José Martins Ferreira

Mário Rui Correia Senra

Isabel Maria Monteiro Pereira

Hermógenes Agostinho de Barros Vila Verde Varela Moço

Sara Gabriela Mendes de Sousa

Ernesto Ferreira Moreira Reis

Olívia Salgado Ferreira

Hugo Filipe Ferreira Araújo

Maria da Glória Silva Freitas Costa

António Jorge Ferreira Pereira

Maria Ascenção Faria Gomes Mendes

Agostinho da Silva Mendes

Carlos Manuel Marques Pinto de Loureiro

PCTP/MRPP (suplentes):

Glória Gonçalves Rodrigues

Maria da Luz Barbosa de Miranda

António Luis de Castro Carvalho

Maria de Lourdes da Veiga Sacoto Pinto dos Santos

Jorge Ferreira de Almeida

PDR (efetivos):

Filipe Leite da Costa

Paula Alexandra das Dores Vilaça

António Jorge da Silva Gonçalves

Paula Cristina Rodrigues Lima

Paulo Ricardo Fernandes Barbosa

Jéssica Dias Carneiro

Filipe Monteiro Rodrigues Pereira

Carla da Conceição Rodrigues de Sá Barros

Vítor Manuel Pereira Amorim

Madalena Sofia Amorim da Costa

Carlos José Dantas Carneiro

Anabela Cerqueira Dias

Vítor Manuel Amorim de Barros

Vera Mónica da Costa Amorim

José Emílio Cerqueira Dias

Maria Madalena Cerqueira Dias Rodrigues

Joaquim Agostinho Lopes da Silva

Maria Eugenia Teixeira Leite da Costa

Agostinho Manuel de Sousa da Silva

PDR (suplentes):

Júlia Glória Araújo Fernandes

André Brandão Dias

Maria Clara Leite da Costa Silva

Vítor Daniel de Sá Barros

PNR (efetivos):

Francisco João e Sousa Pereira

José Artur Gonçalves Antunes

Ana Mafalda Aragão Moraes de Utra Machado Pinto Coelho

Leandro Eduardo Simões Pinto do Souto

Manuel Fernando de Faria Fernandes

Laurinda Manuela Gomes Ferreira

Francisco Duarte Ferreira

Miguel Ângelo Machado Coelho

Delfina da Glória Passos Gonçalves Antunes

Fernando Ferreira da Cunha

Ana Raquel Filipe Félix

Fernando Manuel Fernandes Lobo

Teresa Cristina do Carmo Lopes da Silva Pinto

António Maria Pais Rodrigues

Maria da Conceição de Pereira Fernandes

Ricardo Manuel da Graça Alves

Margarida Fradique Rodrigues de Sousa Ribeiro

Diogo José Duarte Costa

Tânia Catarina Baleia Alves

PNR: (suplentes):

Marisa Alexandra Almeida da Fonseca

Paulo Alexandre Araújo Esteves

PPD/PSD (efetivos):

André Guimarães Coelho Lima

Firmino José Rodrigues Marques

Maria Clara Gonçalves Marques Mendes

Carlos Eduardo Vasconcelos Fernandes Ribeiro dos Reis

Jorge Paulo da Silva Oliveira

Maria Gabriela da Cunha Baptista Rodrigues da Fonseca

Emídio Guerreiro

Rui Manuel Ferreira da Silva

Cidália Adelaide Ferreira Faria

Joel Miranda Fernandes de Sá

Firmino Vila Verde Costa

Cidália Maria Alves de Abreu

José Manuel Teixeira de Sousa

Maria Cristina Palhares Crispiniano Vieira Sousa Ferreira

Laura Patrícia de Sousa Monteiro Magalhães

José Carlos Rocha Dias

Paula Cristina Santos

Ana Margarida da Costa Teixeira

Luís Filipe Lopes de Carvalho

PPD/PSD (suplentes):

Otília Arminda Oliveira de Castro

Martinha do Rosário Oliveira de Sousa Couto Soares

Luís Carlos Lopes Carvalho

Elisa Lameira Antunes

Luís Manuel Brito da Silva Carvalho

PPM (efetivos):

Luis Ernesto Ferreira Alves

Vicente Carlos Correia Monteiro

Claudia Fernanda Moreira de Brito

Álvaro Fernandes Sobral

Carlos Manuel Pereira de Andrade

Maria Paula da Costa Oliveira

João Manuel Pereira Duarte Pedras

António Fernando Leite Machado

Maria Margarida Lopes Moreira

Delfino José de Barros Nascimento

Francisco António Pereira Andrade

Carla Maria Lopes da Silva Ferreira Fernandes

Cristina Alexandra Ferreira Fernandes

Jorge Manuel Gomes Martins

Nair Isabel de Oliveira Dias

Armindo Gabriel Lopes da Silva Ferreira

Bárbara Gabriela Ferreira Fernandes

Aparício Carlos Alves Pereira Miranda

António Magalhães Faria

PPM (suplentes):

Filipa da Conceição Martins Ferreira Lopes

Joana Filipa Ferreira Fernandes

Paulo Jorge da Silva Ferreira

César Ricardo Veloso Ferreira

Isabel Maria Lopes Ferreira

PS (efetivos):

Sónia Ermelinda Matos da Silva Fertuzinhos

José Fernando Gomes Mendes

Cristina Maria da Fonseca Santos Bacelar Begonha

Joaquim Barroso de Almeida Barreto

Hugo Alexandre Polido Pires

Palmira Maciel Fernandes da Costa

Luís Miguel de Freitas Marques Carvalho Soares

Nuno André Araújo dos Santos Reis e Sá

Ana Maria Ribeiro da Silva

Pompeu Miguel Noval da Rocha Martins

Maria Augusta de Araújo Fontes

Nelson José Guimarães Felgueiras

José Augusto Marçal Morais

Dora Fernanda da Cunha Pereira Gaspar

Fernando Carlos Dias Ribeiro

Casimiro da Silva Rodrigues

Maria Fernanda Ferreira Araújo

Vânia Filipa Vieira da Cruz

João Paulo Machado Mesquita

PS (suplentes):

Ânia Martins Peixoto

Filipe Manuel da Mota Pires

Eduarda Filipa da Costa Lopes

Miguel da Cunha Pereira

Parcídio Matos Summavielle Soares

PTP (efetivos):

António Joaquim Ferreira Mendes

Nuno José Mendonça Madaleno

Maria Isabel Fortes de Castro Lopo Obreia

José Manuel de Sousa Costa

Bruno Ernesto Branco Rodrigues Pinto

Bruna Alexandre Fernandes da Silva

Manuel Caroço Santos Obreia

Rodolfo Obreia Moura

Cristina Magna da Cruz Castro

Pedro Manuel Azevedo dos Santos

Frederico de Castro Lopo Obreia

Lina Maria Teles

João Luís Cabral Alves

Pedro Ivan Calaça Roque

Maria Rosa de Pontes Luz Alves

António José Calaça Pereira Roque

Maria José Soares Simões Ferreira

Maria Elsa Rodrigues Calaças Roque

Duarte Bebiano Almas da Silva

PTP (suplentes):

Ana Bela Gomes Pereira Matos

Ana Maria Gomes Quintal

Manuel Carroço Santos Obreia

PURP (efetivos):

Gustavo Alberto Duarte Santos

Manuel Correia da Silva

Angelina Maria da Conceição Lopes Rodrigues Enes

Manuel da Silva Pereira

Fernando de Matos Serra

Maria da Glória Teles de Castro Coelho Duarte Santos

António Pereira da Venda

Paula Fernanda Oliveira Maia Castanho

Mário Domingues Maia

Carla Manuela Ribeiro Nóvoa Fernandes

Andrea Maria de Castro Coelho Duarte Santos

Mário Carneiro Gonçalves Branco

Rosa Maria Dantas

Artur Batista Mendes

Pedro Afonso Laranjeira

Patrícia Eduarda Dias Mendes

Idalina Maria Alves Dias

Manuel Soares Moreira

Luís Miguel da Silva Cunha

PURP (suplentes):

Ana Paula da Silva Falcão Moreira

Manuel Filipe da Costa Ribeiro

R.I.R. (efetivos):

Diogo Alexandre Dias Reis

Liliana Cristina de Barros Ribeiro Cunha Pinheiro

Miguel Filipe São Bento Rodrigues

Inês de Jesus Sousa Fernandes

Álvaro José Lourenço Guimarães

Rita Couto Alves Azevedo

Joaquim de Araújo e Silva

Maria da Conceição Ribeiro Pinto

Paulo Adriano Novais Mota

Cintia Andreia da Cunha Oliveira

Arlindo Manuel Silva Eiras

Alice Maria de Campos Fernandes da Silva

Manuel Sampaio Mendes

Maria Emília Rodrigues Gomes

Carlos António Tavares Lopes

Maria Catarina Pedro de Moura

Manuel Agostinho Dionísio Barbosa

Andreia Sofia Costa Queirós

Joaquim Miguel Fonseca Ribeiro

R.I.R. (suplentes):

Manuel Araújo Campos Rodrigues

Ana Alexandrina Monteiro Teixeira

João Claude Machado Cardoso

Maria da Conceição da Silva Coelho Ataíde

António Peixoto Ferreira

Bragança

Aliança (efetivos):

Carlos Alberto Sequeira Silvestre

Vivaldo Rúben Peres da Costa

Maria Aurora Gomes Fernandes

Aliança (suplentes):

Liliana Maria de Carvalho Pinto

Eduarda Filipe Nogueira Claro

Paulo Flávio Ferreira Batista

B.E. (efetivos):

Pedro Miguel Guedes de Oliveira

Catarina Isabel Carvalho Ferraz Assis

Marco Paulo Carrilho Gomes

B.E. (suplentes):

Tânia Filipa Pereira Pinto

Fernando Oliveira de Almeida

Sara Raquel Canteiro Dias

CDS-PP (efetivos):

Nuno de Lima Mayer Moreira

Rui Paulo Almendra Araújo

Maria Olinda Nunes Barbosa

CDS-PP (suplentes):

Aníbal Moura Fernandes

Lucinda João Afonso Carpinteiro

Ricardo Luís de Oliveira Fidalgo

Chega (efetivos):

Marco António Pereira Nozedo

Fátima Sofia Andrade Cruz Ferreira

Ricardo Miguel Dantas Amorim

Chega (suplentes):

Filipa Isabel Lucas Caeiro Lourinho

Ernesto Manuel Matos Dias

Iniciativa Liberal (efetivos):

Maria Teresa Stanislau de Almeida Domingues

Rodrigo Esmeriz Falcão Moreira

Sérgio Alexandre Machado Santos

Iniciativa Liberal (suplentes):

Ana Rita Rodrigues Moreira

Duarte Alves

Livre (efetivos):

Margarida Garcia Bordalo Bento

Vítor Manuel Morais Gomes

Rosa Maria Céu Barros Coelho

Livre (suplentes):

António do Nascimento Bento

Joana Raquel Barros Coelho

Gonçalo Pedro Pires Gomes

Nós, Cidadãos! (efetivos):

José Manuel Macedo de Barros

Raul Joaquim Pires da Silva

Maria Isabel Reixa Silva de Sousa Júlio

Nós, Cidadãos! (suplentes):

Alberto Pereira de Sousa

Maria da Luz Geraldes Figueira

PAN (efetivos):

Paul Fernandes Summers

Octávio José Pires

Ana Maria Fernandes Pires

PAN (suplentes):

Maria de Fátima Fernandes Afonso Teixeira

Sérgio Filipe Lopes Anes

Anabela de Jesus Gomes Araújo

PCP-PEV (efetivos):

Fátima da Conceição Borges Bento

Telmo José Machado Araújo

Joana Isabel Pires da Costa Monteiro

PCP-PEV (suplentes):

Francisco Miguel Ló Batista

Acácio Augusto Pimentel Ribeiro

Maria Eugénia Madureira Gouveia

PCTP/MRPP (efetivos):

José de Jesus Dengue

Teresa Augusta Pires de Sousa Gandra

Francisco Júlio Ramos

PCTP/MRPP (suplentes):

Maria do Céu Gonçalo

António Júlio de Campos

Marta Cristina Ruivo Bailão Parreira

PDR (efetivos):

Manuel António Gonçalves Vitorino

Helena Manuela Rodrigues Correia

Ivan Cláudio Centeio Fernandes de Carvalho

PDR (suplentes):

Maria do Amparo Gonçalves

Luciano Augusto Ferreira

Elisabete da Ascensão Gomes Afonso

PNR (efetivos):

Carlos Manuel Fernandes Lobo

Joana Vanessa Bernardo

Olga Maria Monchique Belo Bica

PNR (suplentes):

Ricardo Jorge Bernardo Lopes

Sandra Isabel Oliveira Lopes

José António Fernandes Valente

PPD/PSD (efetivos):

Adão José Fonseca Silva

Isabel Maria Lopes

Paulo Manuel Pereira Rodrigues Pinto

PPD/PSD (suplentes):

Sónia Marisa Rodrigues

Victor José Neves Bebiano

Cristina Maria Oliveira Miguel Rodrigues

PPM (efetivos):

Sandra Sónia Paiva e Sousa

Idalina de Almeida Brandão

José Tavares de Pinho

PPM (suplentes):

Emília de Almeida Tavares

Casimiro de Jesus Faria de Oliveira

PS (efetivos):

Jorge Manuel Nogueiro Gomes

Berta Ferreira Milheiro Nunes

Pedro Fernando Reis Mascarenhas

PS (suplentes):

Ana Cristina Moura Xavier Fernandes

Hernâni Branco Fernandes

Sandrina do Céu Silva Samorinha

PTP (efetivos):

Jorge Santos Barreto Filho

Maria Fernanda Andrade de Carvalho

Maria da Conceição Andrade de Carvalho

PTP (suplentes):

João António Espadaneira Magro

Maria Laurentina de Carvalho

PURP (efetivos):

António José Lopes

Maria do Céu Vila Real

Raul José Fernandes

PURP (suplentes):

Carlos Miguel Neto Silva

Lidia da Conceição Morais Fernandes

R.I.R. (efetivos):

Manuel Maria carvalho

Filomena da Conceição Fausto Esteves

Alberto Augusto Correia

R.I.R. (suplentes):

Paula Maria Araújo Moreira

Arnaldo João Magalhães António

Paulo Aníbal Neves Alves

Castelo Branco

Aliança (efetivos):

Ana Isabel Gardete Correia Camilo Martins

Maria Teresa dos Santos Fazendeiro Roque Pereira

Carlos Manuel Bernardino Geraldes

Francisco António de Deus Caetano

Aliança (suplentes):

Ana Catarina Baptista Bernardino Trindade Branco

Carlos Alberto Milheiro Folgado Teixeira

Mónica Sofia Ramos Miguel

Patrício Antunes Fernandes

B.E. (efetivos):

Rui Romão Lino

António Luís Pereira Fiuza

Florinda Silva Lopes Guedes

Teresa Maria Gonçalves Silvestre

B.E. (suplentes):

Carlos Manuel Fonseca Garrido

Helena Isabel Geraldes Ribeiro

Edgar Marinheiro Reis

Isabel Susana Canaveira Rocha Fians

CDS-PP (efetivos):

Maria da Assunção Morais e Cunha Vaz Patto

Diogo Nuno Ribeiro Pita Botelho

Joana Petrucci Dias Rocha

Luís Manuel Machado Brito Coutinho Dias

CDS-PP (suplentes):

Rui Pedro Gonçalves Mateus

Elisa Maria Massano Reiche de Vasconcelos e Sousa

Paulo Jorge Freire Rodrigues

Fernando Miguel Alves Cascalheira

Chega (efetivos):

José Augusto dos Santos Dias

Maria Lucinda Tomaz Ribeiro Alves

Fernando Tomás Ribeiro da Costa

Luis António Gil Martins

Chega (suplentes):

Eduardo Alberto Figueiredo Machado

Alda Filomena Louro Adão

Ana Paula Saraiva Vaz

Iniciativa Liberal (efetivos):

Maria Castello Branco

Ricardo Manuel Caiado Mourato

António Manuel dos Santos Bastos Barbosa da Fonseca

Maria Leonor Plácido Leite de Castro

Iniciativa Liberal (suplentes):

Gastão José Dias Borges Taveira

Catarina Faleiro Mata

Liberal (efetivos):

Miguel Alexandre da Horta Cardoso

Glória Maria da Conceição Fernandes Louro Ramos

Ildeberto Calmeiro da Silva Gama

Martine Serralheiro

Liberal (suplentes):

André Miguel Dias Azeiteiro

Elsa Maria Farias Ligeiro

Mário Jorge Carrolo Passarinho

Margarida Isabel Botelho Falcão Paredes

MPT (efetivos):

Carla Alexandra Soares Pimenta Pereira

Miguel Alexandre Gonçalves Nunes

Helena Margarida Cardeal Xavier

André Emanuel de Figueiredo Gomes

MPT (suplentes):

Berta Iolanda Rodrigues Vinagre

Luis Carlos Pimenta Pereira

PAN (efetivos):

Rebeca Catarina Correia Peres Lopes

Ricardo da Cruz Galvão Pires

Ana Rita Tomás Alves

Sérgio Filipe Gonçalves Lourenço

PAN (suplentes):

Inês Isabel Lopes Simão Barroso

Pedro Luís Nunes Lourenço

Carlos Alberto Antunes Basílio

PCP-PEV (efetivos):

Ana Maria dos Ramos Pinto Leitão

Jorge Manuel Roque Baptista Fael

Margarida Monteiro Gavinhos Martins Pacheco

Ema Pereira Gomes

PCP-PEV (suplentes):

Gabriel da Silva Carrola

Ângela Mafalda Fernandes Bento

José Alberto Pires Gonçalves

Maria Lurdes Santos Quaresma Boavida

PCTP/MRPP (efetivos):

Joaquim Rodrigues Pinto

José Albino Alves Marrucho

Cristina Delfina Lourenço Batista Diogo

Manuel Jorge Honório de Carvalho

PCTP/MRPP (suplentes):

Rosária do Carmo Lourenço Batista

António Paulo Batista Delgado

PDR (efetivos):

Victor Manuel Pires dos Santos

Domingos Soares Mendes

Maria Helena Duarte Figueiredo

Hugo Manuel Marques da Silva

PDR: (suplentes):

Cristina Maria Duarte dos Santos Légua

Paulo Jorge de Jesus Neves de Carvalho

Maria Madalena Martinho Marques

PNR (efetivos):

Guilherme Paulo Aleixo Serra

Paulo Jorge de Carvalho Mendes

Andreia Rafaela Barros Curto

José Mendes Jorge

PNR (suplentes):

Cidália Maria Mendes Pereira do Sul Ribeiro

Paula Cristina Teixeira Henriques Costa

António Manuel Ferreira Azevedo Simão

Maria do Nascimento Costa Leitão de Castro

PPD/PSD (efetivos):

Cláudia Sofia Farinha André

Luís Filipe Reis dos Santos

Carlos Manuel Correia Cardoso Martins Faria

Márcia Filipa Caldeira Nunes

PPD/PSD (suplentes):

Paula Maria Tavares Ribeiro Agostinho

Luís da Silva Rodrigues

Vanda Cláudia Raposo Cid Ferreira

António Jorge da Cruz Moreira

PPM (efetivos):

Luís Artur Flôr Almeida Duque Vieira

Pedro Vieira Galvão Teles da Silva Pereira

Joana Sofia Pinto Devesa

Carlos Jorge Brito Milheiro

PPM (suplentes):

Cristina Maria Gomes Rodrigues Cerdeira

Luís António Fabião da Fonseca Ribeiro

PS (efetivos):

Maria Hortense Nunes Martins

Eurico Jorge Nogueira Leite Brilhante Dias

Nuno Jorge Cardona Fazenda de Almeida

Joana Morgadinho Bento

PS (suplentes):

João Miguel de Jesus Berto Martinho Marques

Maria Gracinda Lourenço Marçal

Francisco Manuel Pombo Lopes

Ana Luísa Faria Pereira Correia Marques

PTP (efetivos):

Bruno Manuel Ferreira de Sousa

Maria Fernanda Fernandes Ferreira de Sousa

Américo Ferreira de Sousa

Rita de Abreu Ferraz

PTP (suplentes):

João Pedro Lapa da Silva Lopes

Dália Carina Ramos da Silva

PURP (efetivos):

Fernando José Morais da Rocha

Fátima Maria Varela Serpa Lino Moreira

Margarida Alexandra Almeida Moreno

Fernando de Andrade Correia

PURP (suplentes):

Fernando Pires Robalo

Carla Delfina da Silva Dias

R.I.R. (efetivos):

Jorge Manuel da Costa de Azevedo

Maria João dos Santos Guerra

Francisco José Mendonça Marques

Sónia Cristina Dinis dos Santos Cardoso

R.I.R. (suplentes):

Jorge Manuel Gonçalves Cardoso

Anabela Gonçalves Cardoso Leitão

João Pedro Bispo Leite

Inês Alexandra Cardoso Leitão

Coimbra

Aliança (efetivos):

João Carlos de Albuquerque de Moura Navega

Zulmira Cândida de Jesus

Alexandre Miguel Cagica Dias

Fernando de Oliveira Santos

Carla Susana da Silva Lopes Carvalho Lourenço

Bruno Gonçalo dos Santos Adão

Maria de Lurdes Pandeirada dos Santos Henriques

Alfredo Ventura Rodrigues Guedes

Ana Maria Oliveira da Costa

Aliança (suplentes):

Luís de Oliveira Simões

Andreia Filipa Lopes Francisco

João Rafael Baltasar Afonso

B.E. (efetivos):

José Manuel Marques da Silva Pureza

Mariana Antunes Garrido

Rui Miguel Curado da Silva

Catarina Isabel Caldeira Martins

António Manuel dos Santos Rodrigues

Maria Helena Dias Loureiro

Pedro Jorge Ventura Rodrigues

Gisela Andreia Ferreira Coelho Martins

Aires Correia Ventura

B.E. (suplentes):

Júlia Maria Ramos Correia

Tiago Avelino Mendes Acúrcio

Carla Sofia Ferreira Marques

Jorge Manuel Vide da Cunha Martins

António José André Silva

CDS-PP (efetivos):

Rui Lopes da Silva

Rui Nuno Fernandes de Castro

Ana Isabel da Silva da Costa Neves Oliveira Rebelo

Lúcia Isabel Ribeiro Santos

Manuel Luís Gouveia Lima Pires de Sousa

Jorge Alexandre Caldeira Gonçalves de Almeida

Vânia Isabel Duarte Baptista

Manuel de Sousa Domingues

Maria Alice Antunes Mendes Correia

CDU (suplentes):

Nuno Rafael Oliveira Dias

António da Fonseca Madeira

Paula Fernanda de Oliveira Cardoso

Francisco José Couceiro de Nobre

Maria Irene Godinho Ferreira Lencastre de Campos

Chega (efetivos):

João Salvador Velez Pacheco de Amorim

Jorge Manuel Afonso da Rocha

Joana Margarida Oliveira de Noronha Brito Câmara Pereira

Luís Miguel Alves Macela Corte-Real

Maria Carma Esmeralda Fernandes Cardoso Pereira

Hugo Alexandre Louro Azevedo

Tiago Miguel Fernandes dos Santos

Graciete Maria da Conceição Palma

David Gabriel de Miranda Urbano

Chega (suplentes):

Marta Teresa Ribeiro de Jesus

Nuno Miguel Ribeiro Pontes

Iniciativa Liberal (efetivos):

Catarina Isabel Marques Maia

Adriana Filipa Lopes Cardoso

Pedro Filipe Lemos Oliveira

Fernando José de Barros Antunes

Joana Sampaio Pereira

Márcia Alexandra dos Reis Ribeiro Rénio

Virgílio Nuno Hipólito Correia

Ana Carolina Correia Martins

Cláudio Frederico Pascoal da Silva

Iniciativa Liberal (suplentes):

Olívia Paula das Neves Rénio

Henrique Emanuel Corker Nobre de Macedo

JPP (efetivos):

Paulo Alexandre Nascimento Delgado

Ana Maria Ferrer Brandão de Azevedo

Ricardo André Nunes de Sousa Pereira

Maria Manuela Moreira da Costa

José António Garcia Ferreira de Almeida

Anabela Dias Salvador Gomes

Sidónio Teixeira Gouveia

José Manuel de Sousa

Ana Catarina Gonçalves Ornelas

JPP (suplentes):

Ricardo Xavier Salvador Moreira Gomes

Pedro Miguel Carvalho Ferreira Moura

Livre (efetivos):

Rui Gil Coelho Cristino Mamede

Alda Maria da Rocha

Ricardo Manuel Fernandes da Costa

Teresa Alexandrina Alves Nunes

Pedro Manuel Cravino Serra

Inês Cláudia Rijo de Carvalho

José Gomes Duarte

Carla Alexandra Bolito Domingues

Cláudio Nuno Brites Cruz

Livre (suplentes):

Liliana Matias de Carvalho

Pedro José de Maio Moura

MAS (efetivos):

Sílvia Miguel Franklim Marques

Maria de Fátima Ferreira Cosme

Sílvio José dos Santos Figueiredo Miguel

Clara Sandra Grilo Alves Borges

Cláudia Ferreira Teles

João Carlos dos Santos Moreira

João Manuel Madeira Frota Antunes

Maria Alexandra Cosme Vilar Correia

Bruno Miguel Domingues Fernandes

MAS (suplentes):

Cláudia Renata Marques Pauzeiro

Carlos Duarte da Silva Oliveira

Vitor Manuel Pestana da Silva

MPT (efetivos):

Rui Armando Dias Gaspar Henriques de Campos

Celso Fernandes de Morais

Inês Margarida Marques Correia

Fausto Augusto de Figueiredo Vieira Carvalheira

Paula Celina Maia Romão Ferreira da Silva

Maria Teresa Dias Gaspar Henriques de Campos

Pedro Jorge Lima de Morais

Sónia Cristina Dias Gaspar Henriques de Campos Carvalheira

João Carlos Romeira da Silva Costa de Almeida Lopes

MPT (suplentes):

Flávio da Conceição Lopes

Maria Carlos Romeira Lopes

Nós, Cidadãos! (efetivos):

Jorge Miguel de Abreu Castilho Dores

José Manuel Xavier da Costa e Cunha

Catarina Sofia Ramos Alves Gomes

Pedro Luís Bordalo Gaiolas

Miguel Tiago Gonçalves dos Reis Borges Ricardo

Maria Cristina Toulson Leite Velho

Fernando Jorge Paiva Coelho

Cristóvão Martins Doliveira

Ana Cristina Lobo Pereira

Nós, Cidadãos! (suplentes):

Mário Paulo Pacheco Marques Pinto

Margarida de Almeida Borges

PAN (efetivos):

Sandra Maria Fernandes Teixeira do Carmo

Marta Isabel Peixoto Guimarães da Cruz Correia

Emanuel Gonçalo Marinheiro Santiago

José Manuel Barreira Saraiva

Maria de Deus Chaves dos Santos de Melo e Silva

Carla Mariana Pereira Rodrigues Pinto

Filipe Miguel Chaves Ferreira

Débora Daniela Santos Marques

Alexandre Miguel de Alves Antunes André

PAN (suplentes):

Carlos Filipe Matos Rico Sofia

Inês Lourenço de Carvalho

Ricardo Miguel Simões Rosa

Maria de Fátima Silva Lobo Lourenço

Maria Inês de Oliveira Martins

PCP-PEV (efetivos):

Manuel Vaz Pires da Rocha

Filipa Malva do Vale Gameiro Cardoso

Vasco Miguel Mendonça Nogueira

Paulo Jorge Gaspar Coelho

Inês Seabra Henriques de Carvalho

Paulo Sérgio Mendes Costa Matos Ferreira

Adérito Luís Martins Araújo

Libânia Ribeiro Pires

Ana Margarida Antunes Ramôa

PCP-PEV (suplentes):

Rui Miguel Antunes Mendes

Marlene Maria de Sousa Maricato

Isabel Maria Correia Santos Bem-Haja

António Francisco Gonçalves Soares Baião

Eufémia Catarina Sousa Santos

PCTP/MRPP (efetivos):

Rui Lourenço da Cruz

Maria Fernanda Gomes Agostinho

Alberto Manuel Ribeiro Nunes

Carlos Alberto da Silva Faria

Maria José de Almeida de Deus

Fernando José de Carvalho Castim

Carlos Manuel Alves Gaspar

Carminda de Carvalho Quaresma Costa

Armando Fernandes Farinha

PCTP/MRPP (suplentes):

Marcelo da Costa

Maria Olinda Ventura Gomes dos Santos Lopes

Manuel de Sousa Manha

PDR (efetivos):

Susana Margarida Naia de Almeida

Agostinho Reis de Faria Mendes

Ana Patrícia Ventura Pimenta

António Eduardo Ribeiro Pais de Sá

Gina Maria dos Santos Louro

Nuno José Vilaça da Rocha

Sónia Maria Pires de Matos

Fernando Jorge Dias Martins da Gama

Maria Isabel do Amaral Peixoto Tavares

PDR (suplentes):

Vitor Manuel de Almeida Simões

Ana Maria Marques Monteiro Mendes

Fernando Miguel Correia dos Santos

PNR (efetivos):

Pedro Miguel Belo de Carvalho da Costa Marques

José Alexandre Sanches da Gama

Eva Alexandra Fernandes Inácio de Oliveira

Jorge Humberto Guedes Cardoso

João Alexandre de Aquino Hernandez de Oliveira

Dulcina Barreiros de Aquino de Oliveira

Jorge Manuel Marques de Oliveira Pedro

João Manuel Martinho Lopes Correia

Emília Maria de Jesus Frade

PNR (suplentes):

Bruno Leandro Correia Dias

Maria Filomena Lopes da Piedade

António César da Fonseca dos Santos

Catiane Gomes Borges de Melo Pinheiro

Alda Marina Barbosa de Carvalho

PPD/PSD (efetivos):

Mónica Cláudia de Castro Quintela

António Alberto Maló de Abreu

Paulo Jorge Carvalho Leitão

Maria de Fátima Simões Ramos do Vale Ferreira

Ana Elisabete Laborda Oliveira

Jonathan Artur Ferreira Torres

Maria do Céu Simões Alves

Teresa Margarida dos Santos Martins

João Filipe Rodrigues de Brito

PPD/PSD (suplentes):

Maria João Batista Sobreiro

Magda Alexandra Maia Rodrigues

João Tiago Cardoso Pereira Neves

Maria do Rosário Costa e Silva Lopes da Fonseca

Jaime Carlos Marta Soares

PPM (efetivos):

António Manuel Cabral Oliveira

João Pedro da Fonseca Pinto

Teresa Maria Alves Barbosa Dordio

Maria Helena Matias de Carvalho Marques Pereira

Alcides Branco Mendes de Andrade

Daniela Catarino Branco de Andrade

Amílcar Henrique Figueiredo Pego

Olga Maria dos Anjos Correia da Fonseca Pinto

João Pedro dos Santos Pinto

PPM (suplentes):

Maria do Carmo Dotti Santos do Amaral Câmara Pereira

Maria Luciana Vicente Pita

José Francisco Martins Leite de Sousa e Noronha

PS (efetivos):

Marta Alexandra Fartura Braga Temido de Almeida Simões

Pedro Artur Barreirinhas Sales Guedes Coimbra

João Albino Rainho Ataíde das Neves

Cristina Maria Domingues de Jesus

Tiago Estevão Martins

João Eduardo Dias Madeira Gouveia

Raquel de Fátima Cardoso Ferreira

Rosa Isabel da Cruz

João Luís Oliveira Figueiredo Ramalhete de Carvalho

PS (suplentes):

Filipa Belo Maia Fernandes

Paulo Jorge Martins Viana de Teles Marques

Maria Albertina Moleiro Ferreira Jorge

Celestino Florido Quaresma

Eduardo Jorge Gonçalves Barata

PURP (efetivos):

Izabel Maria de Andrade Araújo e Cunha Rocha Santos

António José Marques Malhão

Isabel Soares Ventura Lopes Simões

José Costa Alves

Maria de Fátima Pires Ranito

Rui Manuel da Silva Veríssimo

Glória Gomes Ribeiro Dantas

Vitorino Ferreira da Cruz

Madalena Maria Gomes Pereira

PURP (suplentes):

Ricardo Pedro da Silva Gramaça

Maria Vitória Alves da Silva

R.I.R. (efetivos):

Nuno Pedro Domingos Pedreiro

Graça Maria Petronilho Sequeira

Liliana Maria Soares Botelho

Vitor César Martins Barros Teixeira

Ana Maria Martins da Rocha

Eugénio Alves da Cunha Pedrosa

Teresa Filipa Ribeiro Neto

Mário Alexandre Alves Garcia

Nuno José da Silva Ferreira

R.I.R. (suplentes):

António José Barbosa de Oliveira

Zulmira da Conceição Santos Azevedo

João Augusto dos Santos Pedreiro

José António Nunes de Matos Leal

Évora

Aliança (efetivos):

Ana Margarida Moita Ferreira Rosado da Fonseca

João José Correia Margalho

Hortense de Jesus Coelho Mendonça Nunes Miranda

Aliança (suplentes):

Lisete José Murteira Pestana Josef Termont

Artur Fernando Palma de Brito

B.E. (efetivos):

Bruno Manuel dos Santos Martins

Amália Maria Marques Espiridião de Oliveira

Ricardo Miguel Almaço Barba Lebre Caia

B.E. (suplentes):

Carmen Isabel Nunes Calhau

Graciano de Almeida Vitória Leitão

Susana Aurora Gutierrez Jimenez

CDS-PP (efetivos):

Paulo Fernando da Ponte e Sousa Pessoa de Carvalho

Maria do Céu Caeiro Ferreira Moleiro

Carlos António Mateus Gomes

CDS-PP (suplentes):

Sara Helena Alves de Matos Sepúlveda da Fonseca

José Maria de Sousa Vaz Freire

Rita Batista Santana

Chega (efetivos):

Carlos Magno Valença Ferreira Walter de Magalhães

João José Fernandes Garcia

Raquel Cristina da Silva Figueira

Chega (suplentes):

José Hilário Cala Papança

Paula Rosário Azedo Cota

Iniciativa Liberal (efetivos):

Alberto Jorge Carregã Cancelino

Madalena Maria Caldeira Batanete

Susana Barbedo Marques Caldeirinha Roma dos Santos

Iniciativa Liberal (suplentes):

António Pedro de Carvalho Elias

Anabela Azedo Ribeiro de Almeida

Livre (efetivos):

Maria da Glória Capela Tomás Cebola de Almeida Franco

João Manuel Armada Amaral de Oliveira Santos

Sónia Mariza Belmonte Rodrigues

Livre (suplentes):

João Manuel Ferreira Tavares

Jorge Manuel Laranjo Rosado Marreiros

MPT (efetivos):

José Luis Fernandes Figueiral

Diana Filipa Lopes Ferreira de Oliveira

Tiago César Mendes Ferreira

MPT (suplentes):

Telma Sofia Ferreira Portela

Aldo Moreira dos Santos Graça

Célia Maria Fernandes Portela Gonçalves

Nós, Cidadãos! (efetivos):

António Inácio Borracha Jardim

João José Martins Nabais

Maria Paula Vilela Severino Queiroz

Nós, Cidadãos! (suplentes):

Vitor Manuel da Bárbara Lopes

Elisabete de Jesus dos Passos Galhardas

PAN (efetivos):

Luís Humberto Pacheco Ferreira Teixeira

Isabel Maria Gonçalves Lopes

Ana Luísa Silveiro de Oliveira e Sousa

PAN (suplentes):

Luís Miguel Espiga Galrito

Ana Carina Gonzalez Dias

PCP-PEV (efetivos):

João Guilherme Ramos Rosa de Oliveira

Vera Lúcia Serelha Prata

Valter Ricardo Borralho dos Loios

PCP-PEV (suplentes):

Maria da Graça Duarte Nascimento

Patrícia Andreia Weber Marcelino

Noel Alexandre Fontes Moreira

PCTP/MRPP (efetivos):

Maria do Rosário Nogueira Lobo Conde

Lúcia da Conceiçao Pires Teles

António Alberto Mendes Peres

PCTP/MRPP (suplentes):

Joana Rita Berjano Valadas Carrapiço

José Cândido Horta de Aguiar e Mira

Rosa das Dores Sarnadinha Mértola

PDR (efetivos):

Maria João Caldeira Vieira

Henrique Alfredo da Fonseca Santos Novais

Mário Alves Bebiano

PDR (suplentes):

Pedro dos Santos

Iara Cardoso Machado

PNR (efetivos):

Paulo Alexandre Rodrigues Martins

Ricardo Manuel de Carvalho Lopes

Sónia Cristina Câmara Miguens de Veiga Peres

PNR (suplentes):

Carlos Daniel Santos Cardoso Nares

Maria Manuel Verissimo

Alexandra Márcia da Silva Rebocho

PPD/PSD (efetivos):

Sónia Cristina Silva dos Ramos

Francisco Maria Gonçalves Lopes Figueira

João Carlos de Carvalho Branco Perdigão Marquês

PPD/PSD (suplentes):

Sara Maria Vidigal Correia

Ângela Manuel Marques Caeiro

Manuel Pedro Martins Santos Chambel dos Giões

PPM (efetivos):

José Manuel Fernandes Vieira

Vasco Maria Pacheco da Camara Pereira

Inês Pita Mendonça Costa

PPM (suplentes):

Maria de Lourdes Tomé dos Santos

Manuel Gilberto Cardoso Cerveira

PS (efetivos):

Luís Manuel Capoulas Santos

Norberto António Lopes Patinho

Carmen Jesus Geraldo Carvalheira

PS (suplentes):

Cátia Alexandra de Sousa Silva

David Miguel Rocha Serrachino

Anabela da Conceição Calado Canhoto Consolado

PTP (efetivos):

Liliana da Rocha Gonçalves Salvado

João António Espadaneira Magro

Jorge Manuel Seabra Fernandes

PTP (suplentes):

Ana Raquel Pereira Martins

João de Leça Lopes

PURP (efetivos):

Gregório Manuel Braz Matadinho

Alice de Fátima Gomes Galhardas

Maria do Céu Oliveira Barradas Galhardas

PURP (suplentes):

Mauro António Venâncio Teixeira

Ana Maria Ferreira Pinela de Campos

R.I.R. (efetivos):

Marco Filipe Mendes Ferreira

Marta Isabel Palmeira Gomes Matias

Justino Pereira de Jesus

R.I.R. (suplentes):

Maria Isabel Bonito de Andrade Rolo

César Miguel Pinto Gouveia

Faro

Aliança (efetivos):

Telmo Fernando Gabadinho Martins

Pedro Humberto Castelo Terras Xavier

Rosa Maria Moreira Nunes de Sá

Filipe Vasques do Nascimento Neto Lopes

Dina Maria da Silva Caracol

Manuel Afonso Lousada Moreira

Vanda Cristina da Silva Gonçalves

Fábio Alexandre Vicente Mendes

Katy Guerreiro Xavier

Aliança (suplentes):

José Gil Marques Varela

Sandra Cristina Domingues Brásia de Jesus

Antonio José Relvas Rolo Santos Sequeira

Elisa Ventura Silva

José Antonio Pinhota Nunes

B.E. (efetivos):

João Manuel Duarte Vasconcelos

Helga Sofia Seco Viegas

Aníbal Acácio Mendes Coutinho

David Eduardo Vicente Roque

Tatiana lsabel Duarte Pacheco

Ana Natacha Duarte Álvaro

Jorge Manuel Albano da Encarnação Ramos

Maria Celeste Rodrigues dos Santos

Maria Helena de Almeida Barão e Baião

B.E. (suplentes):

lgor Miguel Gago

Ana Francisca Milheiro Santos Ribeiro Oliveira

Adriana de Mendonça Bravo Cotovio

Miguel Jorge Medeiros Martins Madeira

Vítor Manuel Bexiga Ruivo

CDS-PP (efetivos):

João Guilherme Nobre Prata Fragoso Rebelo

José Pedro da Silva Caçorino

lsilda Maria Mendes Guerreiro

Mónica Sofia Guedes Ferreira

Davide Avison Afonso

Lígia Maria Pereira Santos

Francisco José Moleiro dos Santos

Ana Paula dos Santos Lemos Artur

Francisco José Martins Freitas

CDS-PP (suplentes):

Marta Patrícia Gonçalves Marques Caetano

Arlindo Fernandes

Paula Cristina dos Santos Sousa

Luís Matias Afonso

Ester Maria Coutinho Albuquerque e Castro Coelho

Chega (efetivos):

Jorge Manuel Rodrigues de Jesus

João Paulo da Silva Graça

Sandra Margarida de Melo Pereira Ribeiro

Carlos José Lourenço Luís

Patrícia Sofia Timóteo Carlos Gonçalves

Carlos Daniel Vergueiro da Silva Tendeiro

Sílvia Simões Martins

Carlos Luis Rodrigues Tendeiro

Rosana Pontes Mateus de Medeiros

Chega (suplentes):

Óscar Enrique Molina Ferrer

Marco Aurélio Vasconcelos Vieira

Ana Filipa Coelho Rocha

Micael Duarte Jesus

Iniciativa Liberal (efetivos):

Bruno Orlando Nunes Mourão Martins

Angelique Joubert

Luis Filipe Saloio do Carmo Guerreiro,

Daniela Morais de Jesus

Edgar Guerreiro do Carmo

Ana Sofia Costa Amorim Temporão

Vitor Manuel Lopes Carrasco Bota Palmilha

João Carlos Bettencourt Sardinha e Levy Aires

Carolina Isabel Plancha Lourenço

Iniciativa Liberal (suplentes):

Tomás António Ramos Parreiro

Maria Alice Antunes Gonçalves Neto

Livre (efetivos):

Ana Sofia Dias Marcelino

Carlos David da Loura Marques

Maria João Duarte Nobre Pereira Bernardo

Manuel Cândido Nunes Mariano

Marta Gutierres Nobre Ramos Setúbal,

Francisco João Teixeira Jardim Fernandes Abreu

Ana Catarina Quaresma Morgadinho

António Manuel Chambel Cachopas

Carla Sofia Natividade Emídio do Carmo

Livre (suplentes):

João Rafael Vicente Gonçalves

Susana Maria dos Santos Rilhó de Sousa

MPT (efetivos):

Carlos Alberto Nunes Santos Marcelino

Fábio Manuel Trindade Martins

Paula Alexandra de Almeida Serra

Maria de Fátima de Jesus Correia

Miguel de Jesus Trindade Martins

Ruben Miguel Correia Quintinhas

Ermelinda Maria Afonso Vieira Lourenço

Graça Maria Fernandes de Abreu Gonçalves

Artur Manuel da Cruz Minhalma

MPT (suplentes):

Gabriel Acácio dos Santos Ramos

Débora Raquel Gomes Dias

Nós, Cidadãos (efetivos):

Luis Manuel da Silva Barroso

Rui Emanuel Rodrigues Marques

Natália Guerreiro André Teixeira Marques

Idalécia de Brito dos Santos Trindade

Fernando de Jesus Ildefonso

Maria Helena de Lima Pereira da Silva Boto Cerqueira

Cristiana Gisela de Azevedo Serra

Octávio Manuel Nobre Escolástico

João Nuno Silva da Cruz

Nós, Cidadãos (suplentes):

Célia Maria de Sá Reis

Sancha Mafalda dos Santos Pina

Paulo Jorge dos Santos Custódio da Conceição

Amélia da Conceição Ferreira de Paiva

Stella Deodato Fragoso

PAN (efetivos):

Paulo Sérgio de Jesus Baptista

Susana Maria de Oliveira Santos

Daniela Marlene da Conceição Duarte

Ricardo Nuno do Nascimento Vieira da Conceição Cândido

Susana lsabel Madeira Leal

Armando António Mestre Frade

Vera Lúcia Hilário Belchior

Vasco Manuel Martins Reis

Ana Luísa Poeta Simões

PAN (suplentes):

Hugo Miguel Isidro Aires

Rosa Maria Guerreiro de Sousa

Alfredo Fernando dos Santos Vaz

Margarida Maurício Correia

Alexandre Topete Hipólito Pereira

PCP-PEV (efetivos):

Tiago Filipe Chaveiro Raposo

Catarina Alexandra Matos Marques,

Mário Rodrigo de Sousa Cunha

Joana Catarina Quintanova Sanches

Rui Pedro Machado Ribeiro

Maria Paula Andrade Santos Vilallonga

Tiago Carneiro Jacinto

Vítor Luís do Carmo Tomé

Maria Matilde Barão Afonso Mendonça

PCP-PEV (suplentes):

Luis Renato Seixas Terra Fagundes

Maria de Lurdes de Sousa Vales Melo Nogueira

Nuno Alexandre Pereira Osório

Adriana lsabel Rodrigues Cavaco

Sandra Luísa Carvalho de Jesus

PCTP/MRPP (efetivos):

Carlos Manuel Valentim Rias

Dalila Maria Leite Gonçalves Bica

João Martins Varela Sancho

José António dos Santos Silva

Anália Boaventura Ramos Guerreiro

António Manuel Ferro Terramoto

Eurico Manuel da Conceição Graça

Dulcínea das Neves Soares Carajote

Luiz Filipe Martins Alexandre

PCTP/MRPP (suplentes):

António José Duarte Valente

Isaura Maria Jacinto da Cunha

Maria Emília Almeida Curado

Vitor Manuel Mestre Gonçalves

PDR (efetivos):

Anabela da Silva Restolho

Filipe Miguel Ataíde Pereira

Bruno Miguel Santos Jales

Daniela Patrícia Gomes Ferreira

Pedro Joel Teixeira Monteiro

Maria Fernanda Guerreiro Martins

Bruno Miguel Lopes Flores

lanis Cardoso Machado

José Mário Rodrigues de Castro

PDR (suplentes):

Susana Cristina Gonçalves dos Santos Viegas

João Pedro Bota Vargues

Teresa lsabel de Sousa Cavaco Pires

Pedro Miguel Spranger Serrano

Sandra Cristina da Costa Silva

PNR (efetivos):

Madalena de Utra Machado Pinto Coelho

Tiago Filipe Cerejo Andrade

Fernando Jorge Rodrigues Fernandes

Célia Marina Antunes Simões,

Francisco José Gonçalves dos Santos

Nuno Miguel Bico da Silva

Maria Filipa Matoso Leiria Pinto Simões de Carvalho

Jorge Manuel Batista Covas

Márcia Raquel Rebocho dos Santos

PNR (suplentes):

Ana Margarida Nery Fernandes

João Pedro Ferreira Grilo

Hélder Manuel Bico Bexiga

Susana Patrícia Severino Cardoso

Francisco Sequeira Godinho

PPD/PSD (efetivos):

Cristóvão Duarte Nunes Guerreiro Norte

Rui Celestino dos Santos Cristina

Ofélia lsabel Andrés da Conceição Ramos Costa

Elsa Maria Simas Cordeiro

Carlos Eduardo Gouveia Martins

Bruno Sousa Costa

Bárbara Miriam do Amaral Correia

Graça Maria da Palma Pereira

Carlos Jesus Cabral Vaz da Silva

PPD/PSD (suplentes):

Cláudia Suzana Silva da Luz

Rui Filipe Machado de Araújo

Ana Francisca Vaz Pinto Palma de Sousa

Álvaro José Martins Viegas

José Carlos Costa Barros

PPM (efetivos):

Rui Pedro Roupa Curado

Davide Miguel Reis Romeira

Maria José Pires Guerreiro Palma

Luís Feliciano Diogo Guerreiro

Dionísio Miguel Rodrigues Soares

Maria Manuela Agostinho Gomes Cardoso

Liberto Miguel Matias Rocha

Hugo Miguel Caetano Estrela

Mariline lsabel Viegas Ventura

PPD/PSD (suplentes):

Carlos Filipe Castro Teixeira

Sílvia Cristina de Sousa Brazinha

Micael Santana Viegas

Ana Lúcia Calvinho da Silva

Maria Filomena Monteiro Carrilho

PS (efetivos):

Jamila Bárbara Madeira e Madeira

José Apolinário Nunes Portada

Jorge Manuel do Nascimento Botelho

Maria Joaquina Baptista Quintans de Matos

Luís Miguel da Graça Nunes

Ana Lúcia Silva de Passos

Francisco José Pereira de Oliveira

Célia Maria Marques da Rosa Paz

Abel Filipe dos Santos Matinhos

PS (suplentes):

José Pedro Henrique Cardoso

Ana Sofia Belchior da Silva Ferreira

José Luis Afonso Domingos

Maria Helena Albano Martiniano

António Francisco Ventura Pina

PTP (efetivos):

Ana Sofia Faustino Gomes

Guilherme Mateus Monteiro Neto Alves

Maria Amélia Faustino Gomes

Dinarte Marques da Silva Freitas

Giovanny Libório Capêlo de Gouveia

José Manuel Rodrigues Cafôfo

Maria lnês França Pereira

José Pedro Rodrigues Pita

Dolores de Gouveia Fernandes Teixeira

PTP (suplentes):

António Luis Alves de Freitas

Ana Maria Oliveira Sousa

PURP (efetivos):

António Lourenço Tavares

Carlos Alberto Massapina da Silva

Sandra Maria Lemos Ferreira

Luís Mendes Carmona

Vítor Manuel Tavares Ferreira

Maria Manuela Almeida Borges Fonseca

José Tomé Lampreia

Mário Luis de Lemos Ferreira

Cesaltina dos Santos Ramos Lampreia

PURP (suplentes):

Ricardo Santa Maria Magalhães de Serpa

Maria Aurora de Sousa Ferreira Andrade

R.I.R. (efetivos):

Carlos Manuel Guerreiro Aleixo

Sandra Marisa Ferreira de Brito Valério

José Jacinto Gaspar Guerreiro Valério

Maria da Graça Flor Martins Aleixo

Ricardo André Silva de Brito

Bárbara Alexandra Ferreira

Filipe Alexandre Pinto Sá

Cidália Maria de Pinho Bastos

António Nunes Barbosa

R.I.R. (suplentes):

Mariana Sofia Silva Ferreira

Márcio Filipe Pereira da Fonseca

Maria Luísa dos Santos Soares

Guarda

Aliança (efetivos):

Ana Maria Mendes

Luís Miguel Albuquerque Carvalho

Helena Susana Cardoso Belo

Aliança (suplentes):

Edmundo Manuel de Almeida Boavista

Carlos Alberto Saraiva do Coito

Maria Adelaide Ribeiro Almeida do Coito

B.E. (efetivos):

Jorge Manuel Monteiro Mendes

Guilherme Francisco Rosa Monteiro

Sónia Patrícia Figueiredo Fonseca

B.E. (suplentes):

Aníbal Rolim Ferra

Patrícia Alexandra Soares Lucas Monteiro

CDS-PP (efetivos):

Henrique José Batista Pissarra Monteiro

Maria das Neves da Encarnação Baltazar Andrade Delgado Tomaz

António Manuel Gomes do Nascimento

CDS-PP (suplentes):

Dora Cruz Pinto de Almeida Vilhena

Rui Manuel Alvares Serrão Maurício

Edite Maria Pires Barbeira

Chega (efetivos):

José António dos Santos Marques

Carla Maria Ferreira Morais

João Carlos Geraldes Dias da Fonseca

Chega (suplentes):

Dialina Almeida Matos

José Manuel Coelho Fernandes

Mariana da Luz Figueiredo Aires

Iniciativa Liberal (efetivos):

Paulo Jorge Leal da Silva Carmona

Pedro Ribeiro Ferreira de Lancastre

Ana Rui Marques de Carvalho Reis Patuleia

Iniciativa Liberal (suplentes):

Paula de Matos Castilho Borges

João Francisco Godinho Soares

Nídia Alexandra Ribeiro de Almeida

Livre (efetivos):

Carlos Aberto Jeremias Pinto

João Ricardo Neves Freire

Francisca Martinho Violante Fernandes

Livre (suplentes):

Sandra Marisa Figueiredo

Liliana Raquel Jeremias Baptista

Tiago Agostinho Martins

MPT (efetivos):

Vítor Manuel Teixeira da Costa Santos

Maria da Conceição Salgueiro

Maria de Lourdes Maia Rosa Pratas

MPT (suplentes):

Mário da Luz Antunes Pedro

Paula Cristina Ferreira Dunas

Nós, Cidadãos! (efetivos):

Rui Jorge Leitão dos Anjos Cordeiro

Margarida Maria Abrantes Martins

Sandra Virgínia Marques Coutinho

Nós, Cidadãos! (suplentes):

José Samuel Santos Garcia

Ana Catarina Leitão

Maria Helena da Fonseca Pombo

PAN (efetivos):

Tânia Garcia Duarte

Joaquim Ferreira Carvalho

Rita Manuela de Jesus Bastos Pires

PAN (suplentes):

Luís Miguel Bernardino Rodrigues

Carina Isabel Amaro Pina

PCP-PEV (efetivos):

André Tomás Pinto da Silva e Conceição Santos

Ilda Maria Silva Bernardo

Helena Maria Sarabando Neves

PCP-PEV (suplentes):

Constantino Duarte Gomes de Matos

Maria Delfina Bazaréu Monteiro

Rui Miguel Antunes dos Santos

PCTP/MRPP (efetivos):

Miguel Ângelo de Jesus Ramos Tomé Fonseca

Eduardo Pires do Espírito Santo

Carla Alexandra Almeida Nunes Fonseca

PCTP/MRPP (suplentes):

Mário César Tavares Ferreira Figueiredo

Maria de Lurdes Vicente Afonso Marques

Agostinho Cardoso Batista

PDR (efetivos):

Joaquim Corista

Isabel Maria Pinto da Conceição Elias

Maria Isabel dos Santos Amaral Tavares Vinhas Correia

PDR (suplentes):

Paulo Manuel de Matos Cabral Reis Araújo

Adelino António Torres da Cruz Inácio

Paula Cristina Macedo de Lima Alves Marques

PNR (efetivos):

Manuel Carreira Pinheiro

José de Utra Machado Pinto Coelho

Maria Inês dos Santos Cardoso Fernandes de Oliveira

PNR (suplentes):

Carminda Duarte Soares Brandão de Oliveira

Luís Afonso da Silva

PPD/PSD (efetivos):

António Carlos Sousa Gomes da Silva Peixoto

Carlos Manuel Martins Condesso

Sara Daniela Pereira Campos

PPD/PSD (suplentes):

Sílvia Gonçalves Nabais

Tiago José Monteiro Gonçalves

Maria de Nazaré Carrapatoso Paiva Ribeiro

PPM (efetivos):

António Jorge Henriques Maia

Vera Mónica Ferreira Brandão

Joaquim Ribeiro Brandão

PPM (suplentes):

João de Oliveira Santos

Maria de Lurdes Rodrigues Aires

PS (efetivos):

Ana Manuel Jerónimo Lopes Correia Mendes Godinho

António José Santinho Pacheco

Cristina Maria Figueiredo Almeida de Sousa

PS (suplentes):

Fábio Fernandes Pinto

Marisa da Fonseca Santos Neves de Sousa

Rita da Cunha Mendes

PTP (efetivos):

Inês Ferreira de Sousa

Valdemar André Gomes Pereira

Maria José Campos Fonseca

PTP (suplentes):

Roberto Filipe Abreu Ferraz

André Rodrigues Faria

PURP (efetivos):

Adriano Alberto Mimoso Ferreira

Teresa do Céu Canha Ferreira

Maria Laura Ferreira Rebelo

PURP (suplentes):

Fernando Gonçalves Rebelo

Maria de Lurdes Trigo dos Reis Ferreira

R.I.R. (efetivos):

Hermínio José Carvalho Lemos

Elisa Maria Cunha Guerra Rocha

Luís Filipe Cunha Freitas

R.I.R. (suplentes):

Tânia Alexandra Larinhos

Telma Marlene da Silva Lopes Fernandes

Francisco Luís de Sousa Rocha

Leiria

Aliança (efetivos):

Joana Rita Lourenço Ferraz

Jorge Manuel Saraiva Esteves de Carvalho

Edite Fernanda Figueiredo Simões Santos Mendes

Firmino Manuel dos Santos Fonseca

Mara Lúcia Fernandes Duarte

António José Ramos Patrício

Dora Raquel Delgado Pereira

Luis Carlos de Oliveira Leão

Maria João Coelho de Sousa Venceslau

Celso Felicidade Mourato

Aliança (suplentes):

Gonçalo da Cruz Gaspar

Maria Antonieta da Fonseca Nascimento

José Manuel Abrantes dos Santos

Adriano José da Silva Mota Matos

B.E. (efetivos):

Ricardo Silva Vicente

Manuel António Azenha Santos Pereira

Telma de Jesus Laborinho Ferreira

Maria Manuela Lourenço Gama Franco Pereira

Andrzej Franciszek Kowalski

Carla Sofia Ribeiro Jorge

Célia Margarida Narciso da Silva Cavalheiro

António Paulo Brandão Moniz de Jesus

Francisco Botelho Matos

Telma Carina Lemos Gaspar

B.E. (suplentes):

Arlete Maria Rodrigues Crisóstomo

Fábio André Mendes Capinha

Andreia Almeida Duarte Baptista Galvão

António Manuel Maximiano Vicente

Luís Miguel Ferreira da Silva

CDS-PP (efetivos):

Maria Raquel Ferreira Castela Abecasis

Rosa Maria Bastos Gonçalves Guerra

Nelson João Vitorino Plácido

Graciano José Pascoal de Carvalho Dias

Susana de Jesus da Silva

Rui Miguel Norte Rocha

Liliana Adelina Gonçalves da Silva

Rafael António Brás Simões

Fábio Alexandre Seguro Joaquim

Filipa Alexandra Justino Pereira Cardeal

CDS-PP (suplentes):

Rafael Caseiro Henriques

Patrícia Carla da Silva

Hugo Filipe Ribeiro Cardoso Dias

António Manuel dos Santos Varanda

Chega (efetivos):

Luís Paulo Pereira Fernandes

Rodrigo Miguel Eusébio Freire

Susana Paula de Oliveira Borges Mariano

João Eduardo Pereira Gil Matias

Ana Maria Antunes Ferrinho

Vítor Manuel Filipe Nazário

Carina Roda Baeta

Sérgio Alexandre Eusébio Freire

Paula Lúcia da Silva Baptista Abrantes

Natalino Rodrigues dos Santos

Chega (suplentes):

Tiago Roldão Pozo

Sónia Isabel Tomás Fernandes

João Luis Inglês Guinhenhas

Carla Catarina da Silva Fonseca

Ricardo Jorge Ribeiro

Iniciativa Liberal (efetivos):

Bernardo Alves Martinho Amaral Blanco

Mónica Paula Mendes Coelho

José Cardoso da Silva

Joana Fernandes Hipólito

Cristóvão Alexandre Félix Duque

Maria João Coelho Simões

João Paulo Mateus Santos

Clarisse Cunha Vieira

Pedro Manuel Monteiro Charters de Azevedo

Ana Madalena Silva Leitão

Iniciativa Liberal (suplentes):

Alina Alexandra Félix Mansukhlal

João Paulo Coelho de Sousa

JPP (efetivos):

Sérgio Alexandre da Silva Gomes

Óscar Gomes Fernandes

Liliana Marcelina Camacho da Gama

Álvaro António Batina Martins

Rui Miguel Gouveia Gomes

Maria Fátima dos Santos Pina

Manuel Sabino Martins Gouveia

Ricardo Luís de Sousa Cabral

Cláudia Patrícia Fernandes Rocha

Maria Leonor da Silva de Freitas

JPP (suplentes):

Carlos Alberto de Freitas Pestana

Gilda de Deus Rodrigues Caires Sousa

Livre (efetivos):

Filipe Alexandre Fernandes Honório

Inês Santos Pires

José Alberto Alvarez de Bettencourt

Sueli Cristina Ferreira Marques Spencer

Francisco Manuel Fernandes Agostinho

Joana Filipa Estevão de Oliveira

Tiago Neto Afonso Villa de Brito

Marta Janeiro Ferreira da Costa

Eduardo Barros Lopes

Maria Eugénia Pereira André

Livre (suplentes):

Pedro Miguel Silva Santos

Isabel Maria Duarte Faria

MAS (efetivos):

Luís Miguel Franklim Marques

Deolinda Roda Rodrigues Antunes

Adriano Óscar Correia Ferreira Campos

Maria Inês Barreto Correia Dias

André Augusto de Castro Pereira Leal

Ana Maria de Jesus Monteiro

Manuel Ferreira Fortunato

Helena Maria Rodrigues Marques

André João Simão Catarino

Maria Helena Marques Silva Pestana

MAS (suplentes):

Pedro Alexandre Gonçalves de Almeida Gomes

Sílvia Pereira dos Santos Rajado

Diogo Filipe Bastos Trindade

Bárbara Mendes Grosso

MPT (efetivos):

Amílcar Henriques Gaspar

Álvaro José Vieira Lopes

Magda Liliana Mendes Ferreira

Manuel Oliveira Carreira

Ana Catarina da Silva Moreira

Carlos Dias Pimenta

Patrícia Isabel Valente dos Santos

João Justino Caseiro

Ana Maria Monteiro Claudino

Nuno Alexandre Ligeiro Novo

MPT (suplentes):

Isabel Maria Gonçalves Nogueira

António Rodrigues Justino

Nós, Cidadãos! (efetivos):

Pedro António Lopes Ladeira

Cláudia Filipa Nicolau Carvalho

Manuel João Ribeiro D’Almeida Fontes Falcão

Vânia Raquel Monte Ilharco

Ângelo Manuel Lourenço Barbosa

Mónica Cristina Mata de Sousa

José da Cunha e Castro

Maria José Garrido Nunes

Orlando Pereira Teixeira

Ângela Sofia Proença Ramos

Nós, Cidadãos! (suplentes):

Ana Teresa Afonso Leandro Farinha

Olga Marina Rodrigues Jacinto

Paula Alexandra Ferreira Costa

Carla Susana Duarte Lopes

PAN (efetivos):

Rui Manuel Correia Prudêncio

Daniela Alexandra Lopes de Sousa

Gabriela de Carvalho Oliveira

Hugo Miguel Prista Agostinho

Cristina Manuela de Oliveira Coelho

Sofia Cristina Pereira Ferreira

André Samuel Matos Viseu

Liliana Patrícia Silva Vieira

Judite Catarina Sousa Ventura

Guilherme Morgado Coelho

PAN (suplentes):

Joana Catarina Branco Baião

Sandra Marina da Costa Correia

Hugo André Henriques Leitão Franco Zina

Ana Carolina Martins dos Santos Gomes

Camilo Vasco dos Santos Ferro Soveral

PCP-PEV (efetivos):

Heloísa Augusta Baião de Brito Apolónia

Ana Rita Carvalhais da Silva

João Paulo Quinzico Delgado

Isabel Maria Gonçalves Rodrigues Pereira de Freitas

Maria de Fátima Marques Messias

Jorge Serafim Silva Abrantes

Anabela Baptista Rodrigues dos Santos

António Raposo Antunes Pires

Bruno Filipe Duarte Pronto

Maria de Los Angeles Vinuesa Peña de Oliveira

PCP-PEV (suplentes):

José Rui Pereira da Silva Raposo

Ricardo Miguel Brízido Pereira

Margarida Ana Lopes da Silva Patrocínio

Fernando Manuel dos Santos Domingues

Elísio Alexandre Caneira Mendes

PCTP/MRPP (efetivos):

Adelino Dinis Pereira

Leonel André Leal

Isabel Maria Dinis dos Santos

Eliana Selma Nogueira Lourenço

Ilídio dos Santos Pereira

Carlos Manuel Prata Nunes

Cátia Sofia Oliveira Dores

Rui Soares Carqueijeiro

Joaquim Pedro de Sousa Pinheiro Nunes

Ana Cristina Dias dos Santos

PCTP/MRPP (suplentes):

Carlos Manuel Marques dos Santos

Rita Simões Pereira

Bruno Tiago Marques dos Santos

Judite do Rosário Rocha Baptista

PDR (efetivos):

Pedro Miguel Botelho Serra

Alberto Pereira Pinto

Maria da Conceição Vieira Pinto

António Manuel Ferreira de Magalhães Carneiro Alves

Nuno Ismael Tavares da Silva de Andrade

Sandra Cristina Soares Rodrigues

Carlos Manuel Duarte Pereira

Teresa Fernandes Amorim Ribeiro

Elsa Maria da Silva Casimiro de Sousa

Jorge Manuel Duarte Pereira

Suplentes

Filipa João Parente Costa

César José Ferreira Pedro

PNR (efetivos):

João Pedro Soares Quaresma Pais do Amaral

Paulo Jorge Alves

Maria de Fátima de Jesus de Oliveira

Manuel Marques José

Nadia Cristina Morgado Santos

Augusto Manuel Gonçalves Lopes

Ana Maria Duque Raposo Mendes Gonçalves

José Carlos Monteiro Gomes Moital

Maria Clara Santos Ferreira Pedro

Tiago Jorge Figueiredo

PNR (suplentes):

Artur José Ribeiro da Costa e Sousa

Maria Goreti de Almeida Figueiredo Araújo

Boris Pedro Gil Marques

César Augusto Ferreira Pedro

Maria Eulália Couto Português

PPD/PSD (efetivos):

Ana Margarida Balseiro de Sousa Lopes

Hugo Patrício Martinho de Oliveira

António Pedro Roque da Visitação Oliveira

Olga Cristina Fino Silvestre

João Manuel Gomes Marques

Álvaro José Madureira

Liliana Batista de Sousa

João Pedro Farinha Rosa

Paula Maria Ganhão

Luís Filipe Antunes da Silva

PPD/PSD (suplentes):

Daniel Santos Marques

Natércia Maria Enxuto de Oliveira

Joaquim Ascensão Pequicho

Nélia Maria Henriques Alves

PPM (efetivos):

Luís Duarte Azevedo de Almeida

Lisete Soraia Rodrigues Raimundo

Eduarda Gil Carvalho Proença

Paulo Sérgio Cerqueira da Silva

Carla Sofia Sousa Martins

Liliana Patricia Correia Figueiredo

Rui Miguel Negrais de Pinho

Hugo Miguel Teixeira da Costa

Sara Patrícia Fazenda Pinho

Sérgio Manuel Ladeira da Silva

PPM (suplentes):

José Paulo Pinho da Silva

Dulce Maria de Almeida Pinho

PS (efetivos):

Raul Miguel de Castro

Elza Maria Henriques Deus Pais

António Lacerda Sales

João Paulo Feteira Pedrosa

Sara Maria Belo Velez

Joel Bouça Gomes

Jorge Gabriel Duarte Catana Monteiro Martins

Isabel Cristina Antunes Borges

Cláudia Cristina Avelar Santos

José Maria Antunes de Faria

PS (suplentes):

David Miguel Feteira Salgueiro

Teresa de Jesus da Conceição Fernandes

Fernando Manuel Martins Azeitona

Joana Marisa Pedrosa Vieira Correia

Aníbal Manuel Curto Ribeiro

PTP (efetivos):

Ruben Miguel Lopes do Crasto

João Pedro Silva Soares

Helena Maria Barroso da Silva Soares

Gonçalo Nuno da Silva Soares

Maria Susete Pereira Barroso da Silva

Ana Cristina Barreira Teixeira

Nuno Moura Silveiro Silva

João Alberto Almeida Alves

Magda Cristina da Costa Martins Pereira

José Manuel Guedes Soares

PTP (suplentes):

Cecilia Lopes de Oliveira Jesus

Ana Luísa Roda Cortes

PURP (efetivos):

Edite Henriques Rosa Veiga

Eliseu da Silveira Vieira dos Martires

Luís Manuel Pereira da Costa

Maria de Fátima da Mota Pereira Ribeiro

Herlander Morgado da Graça Raimundo

Tiago Alexandre Duarte Norinha

Catarina Sofia Duarte Figueiredo

Francisco Gilberto Nogueira Vieira

António Carvalho Ribeiro

Cátia Filipa Figueiredo Rodrigues Santos

PURP (suplentes):

Aníbal Luís da Encarnação Revez

Maria Fátima Barbosa da Silva

R.I.R. (efetivos):

Márcia João Braz de Timóteo Henriques

Thiago Soares Felgueiras

Miléne Braz Costa

Paulo Jorge da Anunciação Farias

Vanda Maria de Passos Pinto Cardoso

António Manuel Rodrigues de Morais

Adelaide da Silva Tavares

Nelson Silva Pereira

Vera Brás Costa Baptista

Jorge Paulo Silva Henriques

R.I.R. (suplentes):

Donatila Pereira Marques dos Santos

José Carlos Santos Batista

Liseta da Conceição Silva Henriques

Lisboa

Aliança (afetivos):

Pedro Miguel de Santana Lopes

Ana Maria Ferreira da Silva da Costa Freitas

Ricardo Filipe Lourenço Alves Gomes

António Paulo Veloso Martins Bento

Maria Margarida Avelar Santos Nunes Marques Neto

Gonçalo Levy Cordeiro

Pedro Quartin Graça Simão José

Alexandra dos Santos Nogueira Torres

Rui Emanuel de Jesus Castanheira Coragem

Salvador Miguel Cardoso de Meneses de Sottomayor

Joana Lourenço Duarte Ferreira

Paulo Henrique Ferreira de Sousa

Cristiana Mendes Gonçalves

Miguel de Oliveira Martins Barreiros

Júlio Miguel de Sousa Major

Isabel Maria Ribeiro Carreira de Deus Pecegueiro

Jenny Veloso Ferreira

Alexandre Paulo Gomes do Nascimento

Inês Pínhanços dos Santos Alvoeiro

Joaquim Américo Pestana Grilo

Filipa França de Castro Pereira Coutinho

José António Rangel Ferreira da Silva

Sónia Sofia de Carvalho Henriques Ferreira

Miguel Maria Marques Alegria

Margarida Maria da Graça Rodrigues Nave Ferreira Miranda

Jorge Manuel Lourenço Marques Esgalhado

Custódia Manuela Vilela de Magalhães

Marco António Figueiredo Branco

Francisco Manuel Tomás Ribeiro

Catarina Silva Malaquias

Hélder Manuel da Cruz Anastácio

Maria Teresa Sá-Chaves Marques Simões de Carvalho

Fernando Basílio de Sousa Reis Faria

Dulce Alexandra Guerreiro Vales

Nuno Eduardo Bleck de Vasconcelos e Sá

Carina da Conceição Rodrigues Henriques Lopes da Silva

Tiago Gonçalves Vieira

Sílvia Margarida Emídio Ferreira da Silva Rosa Mendes

Diogo Eliseu Ilharco Gonçalves

Daniel Rocha Lopes

Elisabete Marques Escaleira Pinto

Fernando Manuel de Almeida Pedroso

Russel Matthew Robert Harley Oliveira

Antonieta Rodrigues Venâncio Silvino

António Pedro Leite Taveira Lobo

Marianela San Millan Marruedo

Carlos André Lourenço Martins

António Manuel de Mendonça Martins de Cruz

Aliança (suplentes):

Maria da Conceição Gomes Cardoso Roberto

José Jorge Correia dos Santos

Nicole Margarida Sá Pessoa de Oliveira Marques

António Pedro da Silva Capela

Bruno Miguel da Costa e Silva Nogueira

B.E. (efetivos):

Mariana Rodrigues Mortágua

Pedro Filipe Gomes Soares

Beatriz Gebalina Pereira Gomes Dias

Jorge Duarte Gonçalves da Costa

Isabel Cristina Rua Pires

Jorge Manuel Torres Falcato Simões

Fabian Filipe Figueiredo

Ana Sofia Oliveira Nunes

Diana Maria Louro Pereira

Adelino Manuel Guimarães Fortunato

Bruno Miguel Góis Carreira

Mafalda Pinho Escada

Luís Filipe Garcia de Castro e Salgado

Leonor Samara Rosas

Alexandre Oliveira Café

Tânia Alexandra do Carmo Russo

Paulo Alexandre Miranda Louro

Ackssana Rodrigues da Silva

João Alexandre Pires Fernandes

Pedro Manuel Nunes Jorge Pisco

Sónia Isabel Vicente Pedro

Maria Sara Algodres Simões

João Nuno Ribeiro Mineiro

Maria Isabel Sousa Alcobia

Afonso Maria da Silva Moreira

Daniel José Martins Carapau

Ana Sofia Pedro Roque

Ricardo Manuel Santini Fuertes

Belandina Maria Rocha Vaz

Paulo Jorge Gomes Vieira

Dora Maria Batista da Cruz Viegas

Joana Filipa Amaral Grilo

João Vasco Cruzeiro Oliveira Barata

Maria do Carmo Bica

Diogo Miguel Silva Franco

Catarina Isabel de Roque Bouçós

Carlos Luís da Costa Gonçalves

lnês Margarida Casimiro Ferreira

Maria Helena de Sousa Figueiredo

Bernardo Manuel Caravau Guedes Camisa

Maria Filomena Cabrita Galvão

Rui Miguel Custódio dos Santos

Mário Luís Valada dos Santos Correia

lnês Sofia da Silva Ferreira

António Freire Fazenda

Joana Margarida Ganço Filipe Alvito

João Paulo Peixinho Rosado Lopes

Natália Maria Gamas Tarrinha

Aliança (suplentes):

João Luís Lima de Morais

Maria Pinto de Carvalho Escaja Gonçalves

Vítor Ricardo Marques Gonçalves

Roberto José Pereira Tavares

Célia Maria Godinho Lourenço

CDS-PP (efetivos):

Maria de Assunção Oliveira Cristas Machado da Graça

Ana Rita Barreira Duarte Bessa

João Pedro Guimarães Gonçalves Pereira

António Pedro de Carvalho Morais Soares

Isabel Maria Mousinho de Almeida Galriça Neto

Sebastião Maria Reis Bugalho

João Diogo Santos Moura

Maria Orísia Roque

Miguel Maria Horta e Costa Arrobas da Silva

Eunice da Conceição Baeta

Nuno Miguel Trindade Gusmão

Amélia Maria Marques Mestre

José Carlos Nunes Ramos

Pedro Miguel Henriques de Barros Ferreira

Filomena Mariana Dinis Vieira Marques dos Santos

Maria Filomena Rodrigues Alves

Joao Pedro Correia Galhofo

Lúcia Maria Cardoso Ramalho Fernandes Pardal

José Manuel Martins Gonçalves

Paula Cristina dos Santos Andrade da Silva Teixeira Marinho

Alexandra Maria Barros Ventura Gomes Carvalho

Paulo Filipe Duarte Pereira

João Fernando Martins Ferreira e Amaral

Maria Luisa de Aguiar Aldim

John Law Rosas da Costa Jones Roque Baker

Inês Margarida Seabra Camacho Rodrigues

Maria João Fernandes de Melo Gomes

Nuno Ricardo Gonçalves Pereira

João Pedro Alves Pimentel Duarte Gomes

Lizette Braga do Carmo

Ulisses Alves da Silva

Maria da Luz Rodrigues António

Mário Jorge Martins de Sousa

Nuno Miguel Teixeira Ferreira da Silva

Lisa Alexandra Valadares Silva

Gonçalo Maria Vassalo Moita

Fátima Isabel da Silva Nunes

Jorge Manuel Ferreira Marques

João Miguel Sanches Machado

Aldina Túlia Figueiredo Longo

Khalid Abdool Sacoor Daud Jamal

Joaquim de Azevedo Silva

Anabela dos Santos Duarte Sousa Gonçalves

José Maria Seabra Vieira Duque

Ana Sofia Bairrada Constantino Marques

Carlos Manuel de Sousa Simões

Teresa Maria Mosqueira Antunes

Luís Filipe Faria de Brito Barros Mendes

CDS-PP (suplentes):

Gabriel Maria Simplício Baptista Fernandes

Teresa Paula Saraiva Ramos Pereira

António da Conceição Martins

Ana Rita Gagean de Sousa Guerra Costenla

Nuno Jorge Lopes Correia da Silva

Chega (efetivos):

André Claro Amaral Ventura

Diogo Velez Mouta Pacheco de Amorim

Sofia de Figueiredo Seabra Diniz

Nuno Emanuel Monteiro Capucho

Patrícia Azevedo de Sousa Uva de Melo

Salvador Posser de Andrade

Fernanda Isabel Marques Lopes

Nelson Miguel Dias da Silva

Patrícia Isabel Morgade de Almeida

João Fernando Manuel Caravaca

Rodrigo Guedes Simas Faria de Castro

Ana Cristina Carreira Carvalho Eusébio

Ester Elfride Cruz Ferreira da Silva Moutinho de Freitas

João Nuno Varela Nunes de Almeida

José Pedro Candeias dos Santos

Inês Sofia Gomes Lopes

Carlos José Martelo Pagará

Nuno Miguel Soares Teixeira Silva

Maria Helena Martins Campos de Assunção

Armando Hermínio Proença Baptista

Paula Virgínia Lima Teixeira

João Augusto Marques da Foz Lopes Frias

Eugénia Mónica Valente Sales Esteves Salvador Rocha

Armando Sérgio Soares de Assunção

Mário Filipe França Santos

Pedro Witt Caeiro

Ana Maria Regala Dias Pinto Blaufuks

Pedro Manuel Lopes Frade

Ângela Maria Flores Melo Vieira

Cristiano Filipe Martins Conduto

Mariana de Sampaio Torres Fevereiro

Cristina Maria Tomás Ribeiro

Luís Miguel dos Santos de Jesus

Anabela da Silva Almeida

Paulo Jorge Gonçalves Pereira

Maria José Rocha

Alexandre José Nunes Camossa de Fontes

Ana Raquel de Azevedo Costinha Barão

Maria Fernanda Agostinho dos Santos

João Manuel Simões Antunes

Ana Cristina Jesus de Sousa

José Nuno da Silva Rodrigues de Almeida

Mafalda Campos de Assunção

Pedro Miguel Furtado Barroso

Joana Sofia Ferreira Lopes Chaves

João Paulo Marques Queirós Pereira

António João Pina Evangelista

Sandra de Fátima Costa Lopes da Silva

Chega (suplentes):

Odete de Jesus Marques Quintino

Francisco José Silva Cabana

Anabela Guiomar Macedo

Rui Pedro Rosa Ferreira Rodrigues

Samuel João Ribeiro Alves

Iniciativa Liberal (efetivos):

João Fernando Cotrim de Figueiredo

Carla Maria Proença de Castro Charters de Azevedo

Isabel Maria Rodrigues Fernandes de Santiago

Rodrigo Miguel Dias Saraiva

Maria Miguel Cortez de Santos Malhão

Bruno Luís Horta Soares

Polina Oleksandrivna Popovych

António de Oliveira Costa Brito do Amaral

Sara Filipa Rosa Capela

Paulo Alexandre Bernardino Rivera Chaves Alves

Regina Maria dos Santos Ferraz

Luís Pedro Rocha Areias

Luís Miguel Santos e Silva Guia Barros

Joana Catarina Macedo Sequeira

Vasco de Oliveira Pais Varela

João David Pacheco Gaspar

Maria Carlos Cortegaça da Cruz Nunes

Tatiana Alexandra dos Reis Baleia

Pedro Jorge Santos e Santos

Abdel Gany Ferreira Vera Cruz Rita

Ana Filipa Rosa Gaspar

Jorge Ricardo Correia Lourenço Pires

Tiago José Gonçalves Costa Ghira Campos

Nádia Monica Ferreira Dias

Carlos Alberto Sanches da Veiga

Paulo Alexandre da Conceição Marques Pepe

Telma Faria Lapa Rodrigues Costa

Susana Carla Gonçalves Neto

João Maria de Lemos Fernandes

Luís Miguel Pereira Chaves

Ana Isabel Torego de Araújo

Ana Rosa Borlinhas Gato

Fausto Daniel dos Santos Queda

Ana Isabel Cardoso de Carvalho

João Pedro Gonzalez Léon Lapa e Costa

João Marcos Salta Monteiro da Silva

Ana Cristina Jorge Pinto da Cal

Ricardo José de Oliveira Dias

Tiago Rogério Romeiras Dias

Patrícia Varzea Mega da Fonseca

Pedro Fernandes Antunes

Maria Eduarda Collares Alvares Pereira Lima

Nuno Rodrigo Branco Ferreira Santos Fernandes

Carla Sofia Gonçalves Carvalho da Silva

Jorge Paulo Gomes da Silva

Joana Ferreira Tomé Malta Vacas

Lopo Manuel Correia da Costa

Carlos Manuel Marques Figueira

Iniciativa Liberal (suplentes):

Mariana Isabel Pereira Monteiro

Vanessa Alexandra Coelho Ramalho

João Bruno Canelas Cascão

Maria da Graça Proença Gravito Gomes de Castro

Livre (efetivos):

Joacine Elysees Katar Tavares Moreira

Carlos Manuel Guilherme Lage Teixeira

Safaa Rachid El Dib

Paulo Jorge Velez Muacho

Patrícia Carla Serrano Gonçalves

Tomás Perestrelo de Vasconcelos Cardoso Pereira

Ana Luísa Reis Natário

Eduardo de Carvalho Viana

Tiago Gorjão Clara Charters de Azevedo

Maria da Conceição Abreu e Silva

Hans-Christian August Eickhoff

Maria Isabel Freire Ribeiro Ferreira

Rodrigo Craveiro dos Reis da Costa Brito

Maria Margarida Marinho Trocado Moreira

Miguel Ângelo da Silva Alves de Andrade

Maria Ofélia Passinhas Janeiro

Hélio Emidio Cerqueira Morais

Luciana dos Reis Gomes

Luís Filipe Moreira Freire

Ana Rita António Gomes Antunes

André da Conceição Góis Fernandes

Maria Teresa Costa da Silva

Pedro Miguel Leonardo Gonçalves

Cristina Maria da Silva Conceição Branco de Lima

Jorge Manuel Pargana Gravanita

Inês Cisneiros e Faria Lourenço

André Marques Spencer Coelho

Sandra Marina dos Santos Sousa

Rui Manuel Pereira Matias

Maria Teresa Janela Pinto

Jorge Filipe Duarte Tiago

Paula Cristina Rodrigues Fernandes de Carvalho

Filipe Miguel Guilherme Moreira da Silva

Leonor Baptista de Oliveira

Rui Alexandre Clemente Ribeiro

Francisca Paula Espinho Rodrigues

Hugo Alexandre da Cruz Mendes

Ana Maria das Neves Diniz Simão

Pedro Rudolfo Martins Nunes

Cátia Moniz Delgado

Ludwig August Solano Reiche

Bárbara de Abreu e Silva Magalhães

José Maria Soares Braga

Susana Resende Lourenço

André João Maurício Leitão do Valle Wemans

Sónia Luísa Velez Muacho

Dino Carlos Cordeiro Récio

Maria João Dias Carrilho

Livre (s uplentes):

Renato Sérgio Vasques Marques

Cecília Louise Shinn

MAS (efetivos):

Gil de Oliveira Garcia

Aurora Cristina Guimarães Lima

Igor Feliciano Freire Constantino

Sofia Isabel dos Santos Rajado

António Viera Grosso

Dina Laura Freire Viríssimo

Ana Maria Bau Barros Marques

Flávio Rúben de Sousa Ferreira

João Valdemar da Costa Veloso

Cristiana André Tomé da Silva Bruzaca

Tiago André Lima Castelhano

Maria Teresa dos Santos Hall de Agorreta de Alpuim

Inácia Deaparim Mango Fernandes Sá

Davide Rafael de Lima dos Santos

Milton Alberto Sousa Rocha

Alexandra Cavaco Martins

Eduardo Miguel Paquete Velosa

Teresa Cristina Lopes Antunes Alho

Manuel Martins Leão Neves

Inês Gil da Costa Mendonça

Rui Pedro Nogueiro Gomes Morais Borges

Nelson Manuel Chilrito Horta

Mafalda Margarida da Costa Aido

Horácio Manuel Tavares Marcelino Figueiredo

João Bruno Borges Lisboa

Anabela Marques Sobrinho

João Carlos Duarte de Figueiredo

Maria Isabel Carvalho de Sousa

Tatiana Avelino dos Santos

Fernando Manuel Gonçalves Revez Martinho

Maria Gabriela Barata Guedes da Costa

Ivo Serrano Pascoal

André Pedroso de Lima Traça de Almeida

Maria da Conceição Nunes de Oliveira Serrano

Paulo Jorge Alfaia Branco da Silva

Jorge Alexandre Morgado Mendes

Maria de Fátima Duarte Ferreira Pinto

José Manuel Faria de Oliveira

Maria da Graça Ferreira Cabral Pegado

Carlos Alberto Duarte Pereirinha

Joana Filipa Ribeiro de Carvalho

José Bernardino de Oliveira Ramalho

Paula Maria das Neves Raimundo Gonçalves

Sofia da Glória Veríssimo da Silva Ganhão

Amilcar Fernando Caldeira Calvinho

António Baltazar Gomes

Andreia Vanessa Coimbra dos Santos

Jorge Ferreira de Almeida Nunes

MAS (suplentes):

Tãnia Clara Antunes Vicente

Miguel José Lima Castelhano

Paula Cristina Mira dos Santos

Paulo Jorge Machado Dutra

Maria Olívia Correia Carvalho Fonseca

MPT (efetivos):

José Manuel Henriques da Silva Ramos

Frederico Duarte Cavacas Teixeira de Carvalho

Susana Maria Vieira da Costa Dinis

Hélder Meireles Cardeira

Adriano Caetano Filipe

Soraia Rodrigues Jesus Faria

José Carlos Vieira Rodrigues

Maria da Encarnação Abreu Gonçalves

Maria Ângela Drumond da Costa

Manuel da Silva Vasconcelos

Vítor Hugo da Costa Vasconcelos

Alexandra Maria da Silva Alves Gonçalves

Roberto Magno Gomes Rodrigues

Orlando Jardim Gomes Camacho

Maria Mercês Drumond Costa Vasconcelos

Nelson Ascensão de Sousa e Freitas

Armando Camacho Câmara

Natividade de Jesus Pita

Inês Rodrigues de Jesus Faria

José Silva Camacho

Sandra Cristina Drumond Gouveia

João Pedro Alves Gonçalves

José Adriano Rodrigues Pereira

Maria Celeste Jesus Silva

Ivo Ricardo Ferreira Almada

Elvio Andrade Ferreira Gama

Susana Maria Andrade da Costa Canha

Marisa Manuela Teixeira Freitas Pestana

Elvio Abreu Canha

Daniel João Caires Gomes

Maria Iolanda Olival da Silva Novita

Jorge Filipe Santos Sapeta

Anacleto de Sousa

Ana Luísa Pestana Campos

Sara Xavier Reis Gonçalves Rodrigues

Paulo Sérgio Nóbrega Dias

Fábio Alexandre Abreu da Silva

Paula Cristina Camacho Costa Melim

Otília Lídia Rodrigues de Canha

José Olívio Camacho Arranhado

Maria Rubina Silva Calçada

Madalena da Conceição Sá dos Santos

Manuel Jorge de Viveiros Gouveia

Maria José de Jesus da Silva

Maria Cisálida Pita Gonçalves Costa

José Eleutério Freitas Luís

Lucília Gonçalves Henriques

Luísa Cristina de Andrade

MPT (suplentes):

Francisco José Campos Bargante

Cátia Cristina Castro Aguiar Camacho

Nós, Cidadãos! (efetivos):

António Mendo de Castro Henriques

Luís Miguel Serradas de Sousa Tavares

Ana Sarmento Vieira de Magalhães Vieira

Maria Alina Romão Tito de Carvalho

João Manuel Peixoto Jardine Neto

Joaquim Manuel da Rocha Afonso

Fernanda de Fátima de Matos Sobral Mendes Barata

Miguel Patrício Figueira Leite

Vitor Manuel dos Santos Jorge

Maria Luísa Pacheco Rodrigues Marques

Patrício Teixeira Leite

Aureliano João Branco Pinheiro

Lúcia Isabel Oteda Paixão

Maria João Tavira dos Reis-Freire Brandão

António Manuel Fernandes Pereira

Nuno Miguel dos Santos Pedroso

Adelina de Jesus Macedo Figueiredo

Ana Paula Remédios de Lima Rosendo

José Carlos Patrício Antunes

Fernando Jorge Correia Ramalho

Teresa Braga de Macedo de Castro Henriques

Luís Caetano de Avillez Luz Coruche

Carlos Jorge Meireles de Sousa

António Joaquim Oliveira dos Santos

Cristina Maria Canaveira da Encarnação Pereira

António Manuel Maia de Carvalho

Pedro Manuel de Almeida Bicho

Isilda de Jesus Teixeira Leite

Maria Manuela Gil dos Santos

José António Coelho Martins

Vítor Manuel Teixeira Amado

Maria do Carmo Fonseca Dionísio

Hélder Dias do Rosário

Rosa da Glória Costa dos Santos

Ruben Cristiano Valente Candeias

Paulo Jorge Correia da Graça Costa

Cristina Maria de Bragança Vasconcelos Morais da Porciúncula

José Maria Telo Abreu Jardine Neto

Cláudia Maria Coelho Bicho Duarte

Luís Robalo Tomé

Bruno Filipe Pedra Amado

Tiago Miguel Teixeira Almirante da Silva

Joáo Maria Telo Abreu Jardine Neto

Filipe Jorge de Oliveira Gomes

Ernesttna Romão Carapinha

Diogo Alexandre Teixeira Almirante da Silva

Maria Julía Nunes Pedra Amado

Jorge Maria Braga de Macedo de Castro Henriques

Nós, Cidadãos! (suplentes):

Ana Maria Serra Barradas

Paulo Júlio Guerreiro dos Santos

PAN (efetivos):

André Lourenço e Silva

Paula Inês Alves de Sousa Real

NelsonJosé Basílio Silva

Sandra Maria Rosa Marques

Pedro Miguel Pereira Ferreira da Silva

Isabel Maria Fidalgo Figueiredo do Carmo

Pedro Finamore de Sousa Amaral

Alexandra Maria Silveira Pinto Pereira

Filipe Bernardo da Costa Agostinho Rodrigues Lisboa

Adélia Maria Santos Ferreira Gominho

Nuno Jorge Silva Furtado

Maria Cristina D’Eça Leal Baptista Soares Vieira

Rodolfo Luís Bruno Amado da Silva

Ana Sílvia Rodrigues Paixão Ferreira Marques

Darchite Jaiante Kantelal

Andreia Joana Paiva Carvalho Mota

Francisco Manuel Pimenta Brandão

Matilde Filipe Batalha Camilo

Bernardo Ramos Gonçalves

Patricia Andreia Gonçalves Namora Caeiro

Ana Filipa Carvalho Neto

Nuno António Garcia Amarante

Mónica Paula da Costa Ferreira

Maria Virgínia da Silva Lages Range

Margarida Morgado Baioa

Maria Helena Chaves Costa

Viviana Baltazar Nortista D’Azevedo

Luís Miguel Fernandes Coelho

Núria Filipa Cristino Viana

Maria da Conceição da Souza Sobrinho

Filipe Tiago Pimentel Rações

Carla Maria Barradas

Sofia Filipa Marques Nunes Aparício

Carlos Jorge e Freitas dos Santos Narciso

Lara Quintano Condesso

Bianca Giselle Farinha dos Santos

Anastácio Augusto Gonçalves Carvalhosa Neto

Maria Alexandra Sousa Rodrigues

Ana Isabel Correia Batista

Nelson de Jesus Simões Batista

Maria de Fátima de Castro Cordeiro Cabral

Maria Eduarda de Azevedo Pires da Costa Ferraz

António dos Anjos Mendes do Carmo

Lourenço Rebelo Pinto Feron

Paula Alexandra Pinheirinho Jacinto e Nicolau

João Paulo Azevedo de Oliveira e Costa

Sandra Dolores Pinto Cóias

Maria Manuela Vieira Gonzaga

PAN (suplentes):

Alexandre José Carvalho Ramos

Soraia Andreia Faustino Ferreira Pereira Monteiro

João Paulo Portela Lamego

Joana de Sousa Guerreiro

Susana do Rosário Trindade

PCP-PEV (efetivos):

Jerónimo Carvalho de Sousa

Alma Benedetti Croce Rivera

Duarte La Falher de Campos Alves

Mariana da Conceição Pereira da Silva

Cristina Pratas Cruzeiro

Nuno Miguel Marques Libório

João Eduardo Alves de Moura Geraldes

Isabel Maria Robert Lopes Perdigão Camarinha

José Manuel Rodrigues de Oliveira

Mónica Vicente de Mendonça

Pedro Manuel da Costa Ventura

Deolinda Carvalho Machado

Jorge Manuel Ferreira Cordeiro

Isabel Maria Quintas Barata Fernandes

Armindo dos Santos Miranda

Ana Isabel Moura Frias de Oliveira

Cláudia Sofia Oliveira Martins

Paulo Jorge Silva Pereira Alves

Joel Ricardo Cordeiro Moriano

Ana Joaquina Gomes Avoila

Cláudia Alexandra de Sousa e Catarino Madeira

Mário Jorge Jesus de Matos

Catarina Sofia Rodrigues Cardoso

Seyne Yvonne dos Santos Torres

Joaquim António Morais Ribeiro

Ana Luísa Martins de Brito Sezudo

Marina Aguiar de Albuquerque

Carlos José Pereira da Silva Santos

Anabela Nelas Rodrigues Silva

Maria Joana Marques Gomes da Silva

José Manuel Núncio Gabriel Pedroso

Maria Silvandira Duarte da Costa

Sérgio Rodrigo dos Santos Cipriano

Beatriz Goulart da Silva Pinheiro

Regis Alves de Souza Barbosa

Ana Maria Chélo de Amaral

Fernando Garcia Lopes Correia

Bruno Miguel Pazos Marques Carapito

Filipa Pedro Brás

Maria das Dores de Oliveira Torres Gomes

José Carlos de Sousa Pires

Ana Sofia Moutinho Calado

Nuno Afonso Quaresma Boavida

Cristina Maria Saavedra Torres

Joana Catarina Silva Botas

Carlos Manuel dos Santos Prazeres

Isabel Maria Gabriel Rosa Amor

Libério Violante Domingues

PCP-PEV (suplentes):

Jorge Daniel Delgado Martins

Rute Maria da Silva Martins dos Santos

José Manuel Fazendeiro Catarino

António Caetano Soares Pedro

Maria Antónia Gonçalves Mendes

PCTP/MRPP (efetivos):

Maria Cidália da Luz Gonçalves Guerreiro

Luís Alberto Júdice Veiga da Silva

Marta Isabel Marreiros Patrocínio e Costa

José Manuel Preto da Costa

Fernando Manuel Gama

Ana Paula Casaca Correia

Carlos Alberto Vieira Paisana

Paulo Jorge Carvalho Fernandes

Maria de Jesus de Encarnação Romeiro

Jaime Alberto Ribeiro dos Santos Andrade Ferreira

José Manuel Pestana Camões

Maria Paula Mendonça Sales Rato de Matos

Carlos Fernando Gomes de Oliveira Pacheco

Paulo Jorge Magalhães Gonçalves

Sónia Alexandra Nunes Oliveira Pacheco

Horácio Rodrigues Coimbra

Carlos Manuel de Sousa Correia

Liliana Patrícia Sousa Rodrigues Silva

Bruno Jorge da Silva Mateus

Mário Albano Gonçalves

Andreia Filipa Rodrigues Camões

Rui Alexandre de Morais Mateus

Vítor Manuel de Almeida Dias

Joana Rita Roquete de Oliveira Salgueiro

Ivo Luís Reis Borges

Edmundo Gouveia Andrade Pires

Patrícia Sofia Rodrigues Camões

José Alberto Pereira Lopes

Pedro Manuel Serra Valle

Ana Bela Elói Rodrigues

Carlos Manuel Mendonça Guerra

Aires Adriano Ferreira Esteves

Maria Clara Pinhão Espada de Campos

Álvaro Eduardo Elbling de Campos Costa

Mário Fernando Jesus Parreira Lança

Maria Regina Limão de Andrade

Paulo Vieira Farinha

Rui Manuel Basílio Prudêncio

Suzete de Jesus Roquete

Adão José dos Santos

Carlos Alberto de Albuquerque do Nascimento

Angelina Maria Gonçalves Ferreira

José Luís Damásio Roquete

David Monteiro Borges

Maria Adelaide Sales Henriques de Avelar Teixeira

Orlando do Nascimento Gomes

Fernando Pires de Paiva

Maria Gorete Paiva Gonçalves

PCTP/MRPP (suplentes):

Francisco Medeiros de Araújo

Vítor Manual Aguiar Conde

Maria Margarida da Silva Bento Trêpo Bate

Venilde da Conceição Martins Carvalho de Morais

António Guilherme Faria Lopes Alves

PDR (efetivos):

Pedro Miguel Braz Pardal Henriques

Nuno Maria Gentil Carrilho Costa

Carla Susana Ferreira Costa do Ó

Cláudio Dinis Duarte Costa Pereira Batista

Manuel Mendes Ferreira

Maria Albenina Ferreira Monteiro

António João Silva Carmo

João Gilberto Ramos de Abreu

José Manuel Santos da Silva Mirra

Andreia Filipa Restolho dos Santos

José Manuel de Jesus Favinha

Catarina Dias Botelho Serra

António Jorge Guerra Dinis Roçadas

Adriano dos Santos

Rosa Maria Lopes Soares da Fonseca

Armando José de Barros Simões

João Vladimiro Soares Resa

Telma Luísa Gomes Pimentel da Costa

Rui Carvalho Oliveira

Paulo Jorge Monteiro Pécurto

António Manuel Rabaçal Joaquim

Bernardo Daniel da Silveira Quadrado

Adriana Machado Dias

Gonçalo Filipe Restolho dos Santos

António José Namorado Costa

Sara Alexandra Santos Gomes de Oliveira

Pedro Alexandre Jacinto da Rosa

Rui Manuel da Luz Dias

Rute Carla Barros Pinto

António José Lourenço Coutinho

António D’Abreu Costa

Cesaltina Celeste Pereira de Abreu Ribeiro

Hélder Manuel Carvalho Lourenço

Tiago da Silva Santos

Cecília Maria Mendes dos Santos

Pedro Miguel Branco Martins

Ana Paula Varandas Corista

Chantal da Ressureição Borges Morgado

Carlos Moisés Arada

Cristina Maria dos Santos Marcelino Silva

João Marcelino Malhão Gonçalves

Susana Dias Nóbrega

Inês Alexandra Pereira da Mota

João Nunes Maria Alves

Maria Alice Marques Almeida

Elisabete Alexandra Lopes Vinhas

Manuel dos Anjos de Carvalho Nóbrega

Alice Maria Esperança Carreiras

PDR (suplentes):

Maria do Rosário Dias Ramos

Francisco José Borges Martins

PNR (efetivos):

José de Almeida e Vasconcellos Pinto-Coelho

Ana Paula Ferreira Nunes Carrega Rocha

Sónia Cristina Jorge Vides Caiado

Celso Nuno Marques Carvalhana

Ruben Alexandre Parreira Lopes

Catarina de Oliveira Imhof de Morais

Rui Miguel Figueiredo Barbosa Adrião

Ilda Maria de Almeida Rodrigues

Rui André Santos Amiguinho

João António Pinote Salvado

Maria Manuela Rodrigues Soeiro

Sérgio Paulo Fernandes Baptista

Orlando José Gouveia de Sousa Ribeiro

Paula Cristina Borges Santos Mendes Branco

Tiago José Baptista da Conceição

Núria Marta Soeiro Izidoro

João José de Lima Alves Martins

Ana Cristina Morgado Bairrada

Paulo Jorge Ferreira Barbosa

José Ricardo Rodrigues Pinto

Maria Vitória Ferreira Alfama Amaral

Armando Augusto Fonseca Costa

Maria Antónia Lopes Baptista

José Alexandre da Silva Machado

Otília Maria da Costa Caneca

Aníbal José de Oliveira Santos Mattos David

Luís Carlos Pinto Almeida Truta

Ana Cristina André Dias Lopes

Cláudio Alexandre Souto da Silva da Cruz Cebola

Sara da Costa Antunes de Oliveira Pereira

Miguel Ângelo Pinheiro Teixeira

Maria Emília Ribeiro Delgado

Rafael Gonçalo Campos Gonçalves

Pedro Manuel Marques da Silva Heleno

Cláudia Sofia Oliveira Ferreira

Inês Filipa da Silva Gil

Alfredo Luís Rodrigues Ferreira

Lúcia Filipa Passos Gouveia

Diogo Tavares da Silva Veiga Firmino

Daniel Pereira Teles

Olga Maria das Neves Melchior Mendes Jorge

Carla Maria Gonçalves Pereira Rodrigues

José António Pais Coimbrãs

Alexandre Manuel Pires Clara Reis

Maria da Graça da Silva Borges

Luísa Arlinda Pereira Barradas

José Manuel dos Santos Mascarenhas Neto

António Augusto Maranha Ribeiro D’Almeida

PNR (suplentes):

Ana Cristina Passos Gouveia dos Santos

Hugo Miguel Parreiras de Sousa

Sandra Marisa Duarte da Silva Sá

José Carlos dos Santos Borges

António Henrique Canas Filipe

PPD/PSD (efetivos):

Filipa Maria Salema Roseta Vaz Monteiro

José Maria Lopes Silvano

Pedro Augusto Cunha Pinto

Isabel Maria Meireles Teixeira

Luís Maria de Barros Serra Marques Guedes

Duarte Rogério Matos Ventura Pacheco

Sandra Cristina de Sequeiros Pereira

Ricardo Augustus Guerreiro Baptista Leite

Pedro Nuno Mazeda Pereira Neto Rodrigues

Lina Maria Cardoso Lopes

Carlos Manuel dos Santos Batista da Silva

Alexandre Damasceno da Silva Poço

Joana Catarina Barata Reis Lopes

Ângelo Cipriano da Cunha Fialho e Pereira

Ana Sofia Fernandes Bettencourt

Álvaro da Silva Amorim de Sousa Carneiro

Ricardo da Cunha Costa Andrade

Ana Isabel Pais Pacheco Valente

Fernando Pedro Peniche de Sousa Moutinho

Eva Lu na Brás Pinho

Bernardo Dinis Narciso

João Paulo Mota da Costa Lopes

Susana Isabel Costa Duarte

Marco Paulo Lemos Pina

Vasco António Pinhão Teles Touguinha

Ana Margarida Gonçalves Soares Soares Gomes

Ana Paula Bayer Lourenço

Ramiro Vasco dos Santos

Sónia Cortez Alain dos Santos

Maria José de Campos Pedroso Alves

João Manuel Miranda Coelho

Fílipa Limpo Filipe

Luís Miguel da Silva e Sousa Martins

Nuno Miguel Domingos Coelho

Mara Filipa Ribeiro Duarte

Pedro Henrique Godinho Barreira Castanheira Lopes

Jorge Humberto Ramos Fernandes

Catarina Isabel Mateus de Oliveira Lopes Resende

António de Jesus Seixas

João Eduardo Pessoa Lopes de Lacerda Tavares

Maria da Glória Fernandes Sarmento

João Maria Pizarro de Melo e Sampaio Barral

Alexis Godinho Gonçalves

Vânia Sofia de Oliveira Costa Ferreira

Rui Pedro Miranda Pinto

Tânia Pereira Dias

Alexandra Maria Correia Mendes

João Maria de Castro Martins Duarte Veiga

PPD/PSD (suplentes):

José António Dias Marques de Melo

Cecília Maria Hilário Tomás

António Manuel Marques Barrocas

José António Guerra de Jesus

Carolina Maria Araújo

Lisa Pontes Pereira

PPM (efetivos):

Gonçalo Maria Pacheco da Câmara Pereira

Sofia Afonso Carolino Ferreira

Miguel da Fonseca Ferreira de Alvarenga

Tiago Nuno Gomes de Andrade de Jesus Nunes

Maria do Amparo da Costa Monteiro da Câmara Pereira

Valdemar Pedro Cabral da Camara de Almeida

Luís Maria dos Santos de La Grandiere de Noronha

Maria Inês do Amaral Cabral da Câmara Pereira

Rui Alexandre Pinto Ferreira

Diogo de Azevedo Neves Bacelar Munoz

Tânia Trindade Roldão Geraldes Tomaz

Délcio António Garcia Martins

Sebastião Maria Pacheco Cabral da Câmara Pereira

Zuraída Pompeu Mendes Pedrosa

Manuel Colmieiro Silveira Pinto da Fonseca

Sebastião Caixeiro Rodrigues

Dilia Maria de Fátima e Cameirão de Almeida Ferreira

Aristides Rodrigues Peres

Adriano Ferreira Peres

Maria de Lurdes Irene de Carvalho Guerra Ferreira

João Paulo Pereira da Silva

Maria dos Anjos Carvalho Cidade

Bruno César Peixoto Goulart

Tiago Filipe Garcia Rocha

Maria Cecília Martins Leite de Sousa e Noronha

Shyna Diana Guerra Ferreira

Tiago André Lacerda Patrício

António de Jesus Ferreira

Tânia Lara Ferreira Peres Tessari

Maria da Nazaré Dias Garcia

Isauro Garcia da Rosa Martins

Sandra Cristina Marques da Silva

Zélia Pires Ferreira da Silva Peres

Barbara Sofia Martins

Abílio Fernando Pinheiro Aguiar

Maria de Fátima de Oliveira Amaral

Patrícia Jordão Piedade

Elias Alexandre da Silva Gomes Pascoal Machado

Lélia Carina da Costa Paulino Peres

Maria do Rosário Figueiredo Cabral da Almeida

Francisco Manuel da Rosa Medeiros

Ana Maria de Fátima Câmara Almeida

Mariana Falcão Rodrigues

Nuno Renato de Abreu

Maria Luísa Falcão Caixeiro

Maria Cândida Queiroga Velho Falcão Carvalho Caixeiro

Fábio André Dias Rodrigues Garcia Ferreira

Ana Lúcia dos Santos Ruivo da Silva

PPM (suplentes):

Ana Leonor Campeão Simões de Almeida Carriço

Adriano Casimiro Soares Ferreira

PS (efetivos):

António Luís Santos da Costa

Edite de Fátima Santos Marreiros Estrela

Eduardo Luiz Barreto Ferro Rodrigues

Mariana Guimarães Vieira da Silva

Mário José Gomes de Freitas Centeno

Graça Maria da Fonseca Caetano Gonçalves

João Titternigton Gomes Cravinho

Maria da Luz Gameiro Beja Ferreira Rosinha

Marcos da Cunha e Lorena Perestrello de Vasconcellos

Susana de Fátima Carvalho Amador

Sérgio Paulo Mendes de Sousa Pinto

Maria de Fátima de Jesus Fonseca

Pedro Filipe Mota Delgado Simões Alves

Ana Sofia Pedroso Lopes Antunes

Jorge Lacão Costa

Isabel de Lima Mayer Alves Moreira

Pedro Miguel de Sousa Barrocas Martinho Cegonho

Ricardo Jorge Colaço Leão

Romualda Maria da Conceição Martins Nunes Fernandes

Miguel de Oliveira Pires da Costa Matos

Miguel Filipe Pardal Cabrita

Rita Mafalda Nobre Borges Madeira

Diogo Feijóo Leão Campos Rodrigues

João Miguel Maçarico Nicolau

Alexandra Nunes Esteves Tavares de Moura

Fernando José dos Santos Anastácio

Fernando Paulo Ferreira

Vera Lúcia Raimundo Braz dos Santos

Paulo Jorge Duarte Marques

Luís Miguel Oliveira dos Reis

Rute Sofia Florêncio Lima de Jesus

Sérgio Alberto Marques dos Santos

Mário Augusto Anágua Carvalho

Cátia Patrícia Pinto Pimenta Ferreira Rosas Santos

André Augusto Mercier de Figueiredo

Paulo Alexandre Dias de Vasconcelos Afonso

Ana Rita Andrade Costa Dinis Pires

Fábio André Belo Ramalho

Tânia Sofia Mateus Mahomed

Pedro Duarte Alves de Lara Everard

Ana Cristina Rodrigues Tavares Martins de Sousa Calado

Maria Fernanda dos Santos Gonçalves

João Lourenço Narciso Marques

Selene Caetano Martinho

Pedro Manuel Tavares Cabeça

Inês Duarte de Matos

Alexandra Santos Domingos

João Carlos Duarte Cunha

PS (suplentes):

Maria de Fátima da Cruz Simões Estevão

Maria João Rocha da Silva

Tiago Miguel Fernandes Veloso

Ana Isabel Francisco Vitorino Rodrigues

Manuel Malheiro Portugal de Nascimento Lage

PTP (efetivos):

Gonçalo Mendonça Madaleno

Amândio Cerdeira Madaleno

Nádmira de Brito Pinto

Victor Manuel Gonçalves Carvalhal

Albino Martins

Rosa Maria Barata Amorim

Carlos Francisco de Almeida Neto Alves

Rita Patricia Bettencourt Coelho

Artur Manuel de Almeida Magalhães

Solange Denicoló

Henrique Manuel da Conceição Proença

José Fernando Caseiro Pereira

Susana Vanessa Pinto Moreno Paulino

Luís Toni Figueira Silva

Maria Margarida Brito dos Santos

João Mateus Abreu Mendes

Débora José Gomes Pereira

José Duarte de Nóbrega Sousa

Maria Iolanda Gomes Henriques

Vera Mónica Almeida Santos

Adelino de Almeida Pinto

Deolinda Lopes Frazão Pinto

Maria de Lurdes Araújo de Moura da Silva

José Peixoto da Silva

Paulo Renato Pires Branco Fonseca

Sara Cristina Alvares Pereira Gasalho da Silva Aparício

Manuel de Sá Vieira

Marisol Rubina Fernandes Vieira

Paulo Sá Vieira

Maria Cecília de Jesus Vieira

Arlindo Domingos de Jesus

Maria Gomes Sequeira de Abreu

Carlos Manuel da Silva Melim

Maria José de Abreu

Elvio Crispino Pereira de Abreu

Ana Cristina Saldanha Xavier

Joaquim Monteiro e Silva

Sara Raquel Francisco Capelo

José Quintino Mendes da Costa

Maria Encarnação Rodrigues do Nascimento

Duarte Miguel Caldeira de Freitas

Cátia Marlene Vieira Caires Fernandes

José de Melim

Maria Nivalda Gomes de Aguiar

Alberto de Aguiar Pereira

Anabela Rebelo Francisco

Juan Miguel Gomes Gomes

Maria Otília Rodrigues Pimenta

PTP (suplentes):

José Diogo da Silva Nunes

Maria do Monte Saldanha Xavier

PURP (efetivos):

Fernando Rui Martins Loureiro

Jorge Manuel Ferreira

Lídia Casa Nova Costa Cardoso

António dos Santos Figueiredo

Olga Maria Nunes dos Santos da Cunha

Carlos Alberto Dias Cardoso

Ana Paula Lopes Fidalgo

António Faustino da Cunha

Duarte Nuno Caetano das Neves

Patrícia Isabel Vaz Malaca da Silva Zeidan

José Isaías Correia Ribeiro

Lúcio António Azeiteiro Gaspar

Ana Maria dos Santos Figueiredo Batista

José Henrique Rebocho Requetim

Rosalina Maria Félix da Silva Duarte Figueiredo

Fabiano Queiroz Souza

Maria Joana Pontes Franco Requetim

Arménio de Almeida Alves

José Abílio da Conceição Fonseca

Maria da Conceição Santana

Carlos Manuel Fidalgo Lopes

Fátima da Conceição Domingos dos Santos

António Jacinto Malaca da Silva

Joaquim de Jesus Ferreira

Isabel Maria da Cunha Paquete Morgado Estevão

Adelino Lúcio da Piedade Santos

Jefferson Xavier Bento

Clotilde da Ressurreição Bastiana Cacais

Gonçalo Aníbal Bispo Marques

Humberto Seabra Gonçalves

Maria Manuela de Carvalho Oliveira

José António dos Santos Borralho

Joaquim Pedro da Silva Gonçalves

Maria João Pires Cabrita

Nuno Alexandre Antunes Fidalgo Lopes

Luís Eduardo Nunes da Silva Abrantes de Carvalho

Maria Irene Ribeiro dos Santos

Cláudio Fernandes de Jesus

Carlos Manuel Carvalho Sousa e Alvim

Deolinda Maria Pala da Silva Dias

António Maria Dâmaso Correia

António Manuel Amorim Correia

Sofia de Mariz Cura Romão Machado

João Vicente Lucas de Oliveira

António Carlos Ferreira Alves

Alexandra Cristina dos Santos Carrusca

Maria Joana Alves

Albano Pedro Gramaça

PURP (suplentes):

Maria de Lurdes Fernandes Quintas Borralho

Maria da Conceição Pessoa Varela Pinto Gomes dos Santos

R.I.R. (efetivos):

Ilidia Margarida Ferreirinha Loureiro

Hirondino Manuel Lopes Isaías

Maríneide Línica Mendes Correia Dias

Jorge Filipe Barbosa Rodrigues

Paula Cristina da Rocha Ribeiro e Silva

Paulo Jorge Vieira dos Santos Pimentel

Teresa Maria da Fonseca Pinto

André Filipe dos Santos Gonçalves

Luísa Maria Neves Duarte

Luís Miguel Lino Simões

Maria Eduarda Ribeiro Ventura Pinto dos Santos

Carlos António de Matos Alexandre

Raquel Maria Santos Teixeira dos Santos Carrolo

José Manuel Ribeiro Pinto

Susana Cristina Borges de Sousa

Afonso Carrolo

Helena Maria Rodrigues Carvalho

Manuel Joaquim Perdiz Ramalho

Ana Barbosa de Carvalho

Firmino Carlos Cardoso

Maria Isabel Duarte de Sousa Lemos Afonso

Ramiro Barreira Gonçalves

Elisabeth Maria Gomes Marinheiro

Fernando Jorge Lopes Branco

Maria de Fátima de Jesus Pais Fonseca

Nuno Miguel dos Santos Gonçalves

Carla Sofia Santos Cerqueira

Carlos Alberto Fonseca

Joaquína Maria Pais Apolinário Marques dos Santos

Manuel Monteiro Nunes Leão

Ana Filomena Saramago Mendes e Marques

José Tomás de Francisco Casquinha

Andreia Luísa Diogo dos Santos

José Manuel Filipe Nunes

Sónia Alexandra Pinheiro Feio

José Mateus Sousa Camacho

Anabela Cipriana Maía Marques Ribeiro

António Tenreiro Gonçalves Gomes

Sofia Alves Costa

Raúl Torres de Sousa Teixeira

Palmira dos Santos Gonçalves

António José Afonso Rego Henriques

Nilza Liliana Dias Costa

Joaquim Ferreira Henriques

Rute Andreia Rodrigues Couto

Tiago Alexandre Nunes Farinha

Ilaine Santos Vasconcelos

Paulo Alexandre Dias Fernandes

R.I.R. (suplentes):

Nádia Augusta Correia Mendes

José Augusto Gomes Castanheira

Maria da Conceição Pinto Figueiredo Neves

José Pedro Lopes Branco

Tatiana Costa Dias

Ricardo Miguel da Silva Rodrigues

Marisa Filipa Campos de Almeida

José Luís Soares Pereira Gonçalves Rodrigues

Elisabeteda Rocha Freitas da Silva

Jaime Manuel Lourenço Afonso

Andreia Sofia da Graça Sarmento Gonçalves

Luís Manuel Costa Lourenço Fraga Fernandes

Ana Cristina Gonçalves Gouveia Rodrigues

José de Magalhães Pereira

Inês Martins Santos

António Manuel Moreira Grilo

Maria de Lurdes Simões dos Santos Antunes Pereira

Tiago Alexandre Alves dos Santos

Tânia de Jesus Rodrigues Rocha

António Óscar Pires Ferreira Garcia Salgueiro

Tânia Isabel Máximo Martins Silva

Paulo Alexandre Batista

Maria da Graça Aveiro Vítor

Isabel Maria de Jesus Máximo Lagartinho

Portalegre

Aliança (efetivos):

Carlos Manuel Sequeira Carolino

Maria Elisabete Guerreiro Bagorro

Aliança (suplentes):

Joaquim José Sequeira Demétrio Carolino

Maria Joana Sovela Panaças

B.E. (efetivos):

António Maria Ramos Ricardo

Cristina Maria de Oliveira Monteiro

B.E. (suplentes):

Rui Miguel Salabarda Garrido

Cecília Maria Calado Costa

CDS-PP (efetivos):

José Manuel Rato Nunes

Natércia Maria Almeida Farinha

CDS-PP (suplentes):

Francisco Correia Tavares do Carmo Garcia

Lucina Aurora Alexandre de Morais Baptista

Chega (efetivos):

Júlio José Pires Paixão

Maria Manuel Maças Romão Tavares

Chega (suplentes):

Paulo Rui Parreiras Candeias

Vanda Sofia Carreteiro de Palma

Iniciativa Liberal (efetivos):

Mariana Mendes Nina

Pedro Miguel de Menezes Simões

Iniciativa Liberal (suplentes):

Mónica Sofia Marques Farinha

Armando de Oliveira Martins Alves

Livre (efetivos):

Isabel Cristina Berto Alfacinha

Francisco João Maçãs Biscainho

Livre (suplentes):

Maria da Conceição Mocinha Velez

Carlos Manuel de Assis Barros Carrilho

MPT (efetivos):

Alexandre Barbosa Vasconcelos de Oliveira

Rute Daniela Bernardo Pereira Simões

MPT (suplentes):

André Filipe Oliveira Carmo

Daniela Filipa da Silva Lourenço

PAN (efetivos):

Jorge Manuel Alcobia Pereira

Mafalda Sofia de Almeida Barbicas Ensina

PAN (suplentes):

Pedro Manuel Santos Grilo Moro Flores

Marta Manuela de Oliveira Valente

PCP-PEV (efetivos):

Maria Manuela dos Santos Ferreira Cunha

Manuel Maria Libério Coelho

PCP-PEV (suplentes):

Maria de Fátima Semedo Dias

Paulo Ivo Sabino Martins de Almeida

PCTP/MRPP (efetivos):

António Manuel Esperto Corricas

Carminda da Encarnação Romeira Antunes

PCTP/MRPP (suplentes):

António Luís Costa Morais

Maria Beatriz Oliveira

PDR (efetivos):

Nelson José Cavaca Rodrigues

Sara Raquel Relvas Moreira

PDR (suplentes):

António Gonçalves Pereira Candeias

Daniela Filipa Ramos Dias

PNR (efetivos):

Joaquim Manuel Nobre Vaz Rato

Adélia Conceição Rosa Bico Santos

PNR (suplentes):

Carlos Manuel Godinho Ribeiro

Maria Isabel Gimenez-Salinas Moreira Ribeiro

PPD/PSD (efetivos):

António José Chaves Miranda

Paula Cristina Henriques Mota Calado

PPD/PSD (suplentes):

Gonçalo Manuel Santos Feiteira

Diana Marisa de Sousa Marques

PS (efetivos):

Luís David Trindade Moreira Testa

Ricardo Miguel Furtado Pinheiro

PS (suplentes):

Martina Pires Marcelino de Jesus

Vitória Júlia Damião Rita Branco

PTP (efetivos):

Manuel Jorge Fernandes Fidalgo

Roger Teixeira Abreu

PTP (suplentes):

Catarina França Pereira

Teresa Célia da Encarnação Martins de Faria

PURP (efetivos):

António da Conceição Martins de Matos

Maria de Lurdes Brás dos Santos

PUP (suplentes):

Lino José Branco Gonçalves

Ana Maria Rosa Martins de Matos

R.I.R. (efetivos):

Albino Manuel Teixeira da Silva

Marília Isabel de Freitas Vieira Lourenço

R.I.R. (suplentes):

Paulo Alexandre Vitorino Botelho

Maria do Céu da Silva Pinto Gouveia

Porto

Aliança (efetivos):

Bruno Daniel Ferreira da Costa

Adriana Maria Bento de Aguiar Branco

José Paulo Sousa da Silva

Ana Maria Gonçalves Pinheiro

Francisco António Martins Chaves

Sandra Filipa Soares da Costa Cruz

Luís Alberto dos Santos Proença

Maria da Conceição Barata Bento Gonçalves

Cândido Manuel Lemos Ferreira

Paulino Ângelo do Carmo Ferreira

Andreia Liliana Ferreira Magalhães

João Manuel da Silva Carvalho

Maria Elisabete Caldeira Pinto

Fernando Augusto de Sousa Macedo

Bruno Artur Louro Dias

Carla Sofia Brandão dos Anjos Soares Lopes

Aníbal Manuel da Costa Rios de Oliveira

Sílvia Carla Grade Rodrigues de Sousa e Proença

Jorge Manuel Campos Machado

João Luís de Menezes Nunes

Beatriz do Carmo Oliveira Pina Ferreira

Fernando Sousa Gonçalves

Paula Maria Gomes de Carvalho

Luís dos Santos Gonçalves Bento

Mário Pontes Lima

Cristina Maria Pimentel Zilhão Fernandes Pinto Borges

Fernando Moreira Teixeira

Maria José Almeida da Silva

Valdemar dos Santos de Almeida Pires

Luís de Carvalho Meneses

Leta Mirita de Oliveira Pina Ferreira

Paulo Fernandes de Barros

Maria da Graça Pereira Neto Ribeiro

Carla da Conceição Pedrosa Ramos

José Manuel Dias Correia

Maria Helena do Carmo Ferreira Soares

António Aurélio da Silva Macedo

Maria Helena Pimentel Rodrigues

Douglas Vieira

Dina Carvalho de Oliveira Pina

Aliança (suplentes):

Paulo Jorge Mariz Cardoso

Rui Manuel de Carvalho Soares

B.E. (efetivos):

Catarina Soares Martins

José Borges de Araújo de Moura Soeiro

Luís Valentim Pereira Monteiro

Maria Manuel de Almeida Rola

Bruno da Cruz Maia

Fernando Manuel Costa Barbosa

Maria da Conceição Sereno

Adriano Pereira Campos

Cláudia Sofia Alves Braga

Maria Teresa Burnay Summavielle

Jorge Emanuel Oliveira da Luz Ribeiro dos Santos

Joana Filipa Soares Cottim Leite Dias

José Rafael Brito Tormenta

Maria Luísa dos Santos Vieira

Manuel Joaquim Soares Teixeira

Patrícia Joana Ribeiro Martins

João Paulo Pinto Carvalho

Sara Cristina Oliveira dos Santos

Ernesto Manuel Leitão de Magalhães

Ana Filipa da Silva Morais de Afonseca

Nelson de Jesus Martins da Silva

Maria Elisa de Carvalho Antunes Magalhães

Rui Pedro Rodrigues de Lima Moreira

Sónia Paula de Magalhães Garrido de Sousa

João Pedro de Andrade Pinho da Silva

Joana Nobre Macedo Ferreira Leite

Nuno Miguel Leite de Sousa Teixeira

Camila da Conceição Ribeiro de Gouveia Pereira

Fernando Luís Silva Pimenta

Lígia Moreira Mesquita

Joaquim Manuel Monteiro Espírito Santo

Ana Isabel Carneiro Gouveia da Silva

Sérgio Alfredo Conceição da Silva e Sousa

Catarina Duarte Pereira Figueiredo

Duarte João da Costa Graça

Carla Liliana Pais Pires Quintas

Carlos Alberto Teixeira Fernandes

Ana Maria Viegas Brito Jorge

Pedro Miguel Pereira Faria

Marina Teodoro Romana

B.E. (suplentes):

João Pedro Ferreira Martins

Maria Catarina da Cunha Alves

Paulo Jorge Santos Oliveira

Ricardo Gouveia de Almeida

CDS-PP (efetivos):

Cecília Felgueiras de Meireles Graça

Francisco José Nina Martins Rodrigues dos Santos

Fernando Barbosa Alves Pereira

Maria Isabel Helbling Menéres Campos

Ricardo Alexandre Morais

Pedro Miguel Parada Monteiro

Cláudia Daniela Mota Silva

Ana Raquel Gomes Coelho

Luis Pedro de Amado Mateus

Eduarda Raquel Nunes Ferreira

Cristóvão Miguel dos Santos Neto

João Filipe Faria Valente

Alexandra Sofia Bernardo Almeida

Bruno Filipe Teixeira Magalhães

Ricardo António Ferreira da Silva Camizão Rossi

Maria Angelina Ferreira da Fonseca Oliveira Magalhães

José Afonso Carvalho Dias Ferreira

Victor Manuel Santos Pereira

Ana Rita da Costa Neto

Jorge Manuel Vieira Oliveira

José Ângelo da Costa Pinto

Maria João Dias Pereira

Agostinho Jesus Gomes Guedes

Tiago Nuno Pires de Carvalho Oliveira Silva

Ana Maria Fonseca de Magalhães

João Pedro Meireles de Begonha

Ricardo Jorge Figura de Lima

Raquel Begonha Gonçalves Nugent Ribeiro

Mário André Marques de Carvalho Moreira

Carlos Alberto dos Santos Pinheiro

Maria de Fátima Bompastor Augusto

Luís Jorge Ribeiro de Silva Coelho Rodrigues

André Leitão Carvalho

Mariana Afonso Dias Serra

Pedro Miguel de Queirós Barbosa Costa e Silva

Sónia Alexandra Pinto Ribeiro

Sandra Teresa de Pinho Teixeira

Tiago Elói Resende Santos

Maria Manuela Romão de Azevedo Gamas

José Miguel de Garcez Rocha

CDS-PP (suplentes):

Ana Rita Moura Santos

Óscar Fernando Ferreira Leal

Luis Filipe da Silva

Dália Regina Rodrigues Pinto

José Miguel de Almeida Osório Valdoleiros

Chega (efetivos):

Hugo Alexandre da Silva Ernano

António Costa de Albuquerque de Sousa Lara

Ana Isabel Travanca da Motta Veiga

Nuno Filipe de Almeida Carvalho

Maria de Fátima Marques Ferreira Bulas Cruz

Raul Gabriel Palha Bessa Melo

Maria Isabel Oliveira Neves

Filipe Miguel Santos Coutinho

Joaquim Fernando Mendes Teixeira

Paula Maria Silva das Neves Melo

Marcus Vinicius Teixeira Soares dos Santos

Rosária Palmira Ramos de Sousa

António Carlos de Castro Barreto

Daniela da Silva Gomes Mendes

Carlos Manuel de Castro Mendes

Tiago Rodrigues Monteiro

Maria Antónia Queirós de Oliveira Teixeira

Sandra Maria Ribeiro Bastos

Rui Alberto Rosas da Rocha

Marta Alexandra de São Marcos dos Anjos Sá

Patricia Sofia Guedes Pinto

Henrique José Martins Oliveira

Ana Maria Gonçalves Moreira

Tiago Grácio de Faria Lopes

Nuno Manuel Gomes Oliveira Gonçalves

Cristina Maria de Almeida Mateus Lima

Bruno José Teixeira da Silva

Vera Lúcia Barbosa Lima

Bárbara Alexandre Maia Martins

Hugo André Silva Castro

Ana Leonor Morais Taveira

António Manuel da Silva Morais

Generosa Queiroz Teixeira Rodrigues Silva

Joana Filipa Pinto Magalhães

Lopo de Santiago Sottomayor Pacheco de Amorim

Bruna Raquel Pinto Magalhães

Mário Manuel de Sousa Moura Azevedo

Gonçalo Nuno Leite de Castro Cerqueira Gomes

Bárbara Mónica Tavares Pinto

Manuel Teles de Abreu Folhadela Moreira

Chega (suplentes):

Artur Manuel Azevedo da Silva

Vânia Miguel Ferreira Costa Restolho Saramago

Ricardo Nuno da Silva e Sousa

Luis Filipe Lourenço Barros

Iniciativa Liberal (efetivos):

Carlos Manuel Guimarães Oliveira Pinto

Rita Vilas-Boas Montanha Pinto

Ricardo Miguel Araújo Cardoso Valente

Paula Cristina Vieira Rato Gomes da Costa

Vicente Maria Barbedo Marques Ferreira da Silva

Manuel António da Mota Freitas Martins

Maria João Schuller de Almeida

Rui Miguel de Sousa Simões Fernandes Marrana

Maria de Fátima Leite Ferreira da Silva

Joana Maria Sampaio Batchelor

Tiago Pedro de Sousa Mayan Gonçalves

Carla Sofia Ferreira Fontes

Rui de Brito e Cunha Leite de Castro

Ana Delia Burgos de Vasquez

João Vide Barbosa

Maria Leonor da Silva Cício

Pedro Schuller de Almeida e Graça Barbosa

Carolina Cerqueira Silva Reis

João Nuno Alves Ambrósio Aguiar Monteiro

Mariana Carolina Saturno da Silva

Luis Filipe Nascimento da Silva

Sílvia Raquel Gomes de Jesus

Mário Rui Alves da Costa

Helder Augusto Ribeiro Cervantes

Susana Cecília de Brito Gomes Guerreiro

Carlos Eduardo Aranha e Costa

Gonçalo António Nogueira de Sousa Pinto

Catarina Vilaça de Oliveira Martins

Franck Pires Cerqueira

Luís Manuel de Castro Rosas Costa Pinho

Nádia Paula Martins Machado Teixeira de Carvalho

Francisco Miguel Monteiro Pires

Maria Adriana Reis Couto Xambre

Tiago José Pires de Oliveira Martins

Manuel Valentim Miranda de Loureiro

Ana Patrícia Oliveira Gomes

Tiago Nuno de Jesus Flores Vasquez

Ana Cristina de Jesus Vaz

Ana Paula de Figueiredo Andrade Gonçalves

Francisco Plácido Leite de Castro

Iniciativa Liberal (suplentes):

Mariana Mendes Lopes dos Santos

Carlos Filipe Pereira da Barra

Maria Fernanda Stanislau Lopes de Almeida

Miguel Machado da Silva Rangel da Fonseca

JPP (efetivos):

Leonor Cristina Matos Ledo da Fonseca

Rui Leandro Alves da Costa Maia

Helena do Céu Nascimento Pedroso

António Sérgio Ribeiro Pinto

Maria Goreti Teixeira Rodrigues

Amílcar José Monteiro Vinagre

Sara de Andrade Miranda

Manuel Augusto Almeida Monteiro

Flávia Raquel Silva Caseira

Augusto Artur da Cunha Miranda

Clara Cristina Fernandes de Oliveira

Tiago André Ramalho Marçal

Paula Rosa Borges de Sousa Carvalho Pinto

João Carlos Durães Gonçalves

Cristiana Sofia Pereira Carvalho

Rui Manuel Ferreira Marçal

Cláudia Cristina Magalhães de Oliveira Miranda

Luís Miguel de Almeida Miranda

Isabel Maria Correia de Oliveira Mendes

Mário António Teixeira de Vasconcelos Miranda

Carlos Santos Teixeira

Graciete Carina Dias Moreira

Pedro Miguel Martins da Silva

José Manuel Ferreira Resende

Vera Lúcia Pacheco da Silva

José Alberto Silva Leite

José Alberto de Oliveira Rodrigues de Sá

Rosa Maria Nogueira Saldanha

Fernando Manuel Couto Ribeiro

Miguel Joaquim Pinto Ferreira

Olga Maria Pinto Costa e Silva

Olivério António Andrade Branco

Luis Filipe Vasconcelos Gil

Ana Raquel Vicente de Sousa Rodrigues

André Serafim Silva Pereira

Ana Raquel Ferreira da Silva Nascimento de Jesus Teixeira

Clementina Maria da Silva Moreira Maia

Aires Filipe Seabra de Oliveira

Maria Cecília Nóbrega de Mata

David Augusto Duarte Tavares

JPP (suplentes):

Alfredo de Freitas de Gouveia

Guida Nóbrega da Mata

Rui Alberto Vieira de Sousa

Joaquim Fernando Jesus Teixeira

Dorotea Maria Gouveia Gomes Vieira

Livre (efetivos):

Eduardo Jorge Costa Pinto

Filipa Maria Gonçalves Pinto

Aurora Celeste Coelho e Silva Cerqueira

Mário Rui Pinheiro Gaspar

Alexandre Serafim Roorigues da Silva de Sines Fernandes

Susana Beirão Canelas

Paulo Machado Freire Monteiro

Anabela Peixoto Ferreira

Eduardo Jorge Sampaio de Magalhães

Ânia Martins Lopes Coelho

Hugo Ségio Almeida Guedes Pinto

Rita Ribeiro da Silva

Bruno Miguel Sousa Garcês

Maria Inês Oliveira Ferreira

Daniel Francisco da Silva Tavares de Moura

Daniela Margarida Bordalo Bento

Miguel Alexandre Mendes Alves

Maria Cristina Alves de Araújo

Tiago Rafael Ganhão Pereira Vieira Pinto

Helena Parreira de Carvalho Viana

Manuel Pedro Rodrigues Soares

Susana Maria Cardoso Dias

Renato Paulo dos Santos Mendes

Celeste da Conceição Marinho de Campos

Tlago Alexandre Moreira Vieira

Cláudia Elisabete Ferreira de Sampaio

Rui Dinis Costa Lima da Silva

Inês Tavares Crista Marques

Tiago José Castro Monteiro

Ligia Maria Ferreira Lopes Martins

Nuno Afonso Gonçalves Solha Moreira Valente

Delfina Micaela Bordalo Bento

Tiago Joaquim Sousa Pinto

Maria Beatriz Alves da Rocha

Pedro Miguel Pinho Martins

Sara Patricia Duarte Ferreira

Rui Miguel Campos Pereira

Graça Maria Barbedo Lopes

Marcos Lopes Félix

Cláudia Isabel Costa Pinto

Livre (suplentes):

Ana Paula de Jesus Oliveira

Pedro Ferreira Selas

MAS (efetivos):

Renata Coutinho de Almeida Cambra

José Carlos da Silva Santos

Inês Maria Sampaio Baptista

António Júlio Ribeiro Fernandes

Daniel Pereira Martins

Anabela Firmino Morais

Pedro António Cousso Xavier Monteiro

Pedro Dinis Fortunato

Sofia Catarina da Silva Gonçalves

Pedro Miguel de Vasconcelos Meda Queirós de Castro

Vera Carolina de Oliveira Lamas

Bruno Joaquim da Silva Mendes

Rui Miguel Neto Pedrosa de Magalhães

Filipa Marina da Silva Martins

José Rui Pereira da Silva Machado

Mariana Pereira Martins

Carlos Valdemar Martins Ribeiro

Maria Regina Rocha de Vasconcelos Meda Castro

Luisa Ivone Andrade Couto

João Tiago Vasconcelos Lopes

Liliana Sandra Loureiro da Cruz Lopes da Silva

Manuel José Fortunato da Silva

Cláudia Pereira Martins

Valdemar da Silva Martins

Maria da Graça Faria Ferreira

Lourenço Miguel Godinho Fernandes

Alexandre Manuel Gomes da Silva

Maria de Fátima Fernandes Diniz Fortunato

José dos Santos Lourenço

Maria da Conceição Faria Ferreira

Casimiro Miguel Godinho Fernandes

Maria de Fátima da Silva Lopes

Luis Filipe Vasconcelos Alves

Ana Cristina Lopes de Sousa

Paulo Arlindo Adão Alves Martins

Maria José Lopes Gonçalves

Afonso Pereira Martins

Maria Clementina dos Santos Vasconcelos

Filipe Manuel dos Santos Azevedo Coutinho

Maria José de Barros Carreiras

MAS (suplentes):

Hugo João Vasconcelos Gonçalves

Maria Adélia Dias Branco

Pedro Miguel Ribeiro Gomes

Maria Goretti da Silva

Luis Manuel Caldeira Ferreira

MPT (efetivos):

Iolanda Carla Paulino da Rocha

Nuno Miguel Matos Pereira

Anabela Duarte Feliciano

António Rogério Martins do Poço

Vânia Isabel de Jesus Gomes

Delfim Brás da Silva

Cláudia Sofia Sencadas Viana Alves

Hugo Miguel Rodrigues Ferreira Fernandes Ambrósio

Iolanda Josefina Guedes Moutinho

Aquiles Simão Roca Gonçalves Pereira da Silva

Maria de Fátima Dias Serrão

João Pedro Moreira Patrocínio

Sara Patrícia de Sousa Soares Rodrigues Justino

Justino Matos Pereira

Maria José da Silva Carvalhido Fernandes

Camila Rocha Ferreira da Silva

Fausto Rocha Ferreira da Silva

Paulo Miguel Curto Marú

Inês Maria Soares Rodrigues

António José da Silva Sousa

Vera Lúcia Paulino da Rocha Ferreira da Silva

Augusto Joaquim Bento Basso

Rosa de Jesus Ribeiro

Joaquim Ferreira da Silva

Maria Elena Sutil de Nóbrega Rodrigues

Antero Reis Garcia

João Moutinho Fernandes

Ana Lúcia de Sousa Rodrigues Soares Justino

Claudino Mário Teixeira Pereira

Bruna Filipa Justino de Sousa

Joel Adelino da Silva Marques

Estrela Maria de Sousa Soares Pimenta

Daniel dos Santos Gama

Manuel da Graça Gameiro

Érica Garcia Fernandes Cordeiro

Vítor Manuel da Fonseca Farinha

Hugo Fernandes Queirós de Moura Ferraz

Sandra Conceição Garcia

Arlindo Manuel Morgado de Oliveira

Rui João Fernandes Cordeiro

MPT (suplentes):

Delmar Garcias Emídio

Eduardo Manuel Pinto Salazar

Nós, Cidadãos! (efetivos):

Miguel Jorge Medeiros Alcoforado

Diogo da Rocha Antunes de Araújo Dantas

Magda Teresa Varelas Alves

Maria José Corral Cardoso da Silva

Nuno Vasco Marques Simões Aldeia

Maria Luísa Martins Varelas

Judite da Conceição Caldeira

Amândio José Soares Serrano

Olga Maria Mouta Pires

Célio José Fortuna Alves

Eunice Cristina Rodrigues Ramos

Fábio Manuel Cruz Macieira

Sofia Carolina Rodrigues

Nuno Miguel Ribeiro Faria

Ana Rita Lage Alcoforado

António Pedro Cabral de Alvarenga Marques

Diana Soraia Rodrigues Pires

Isabel Sofia Baptista Dias

Ana Filipa da Silva Rocha

José Manuel Barbosa da Silva Carvalho

Ana Rita Fernandes de Amorim

Paulo Sérgio Rego Teles

Sara Ferreira da Silva

Manuel Figueiroa Teixeira

Maria Lúcia Paiva Seidi

Maria Armanda Pereira Ferreira da Silva

Felisberto Gonçalves do Amaral Ramos

Mário Manuel Vales Ferreira

Susana Maria de Carvalho Monteiro

Fábio Macedo da Eira

Alfredo Joaquim Ferreira Fernandes

Maria Júlia Ferreira Fernandes Amorim

Tiago André Fonseca Baptista

Odília Lascasas Peixoto

Paulo Jorge Patrocínio Guterres

Cristina Margarida Gomes Ferreira da Silva

Nuno André Soares Gonçalves

Maria Solange Costa Padrão Sereno Cabral

José Joaquim Oliveira Monteiro

Maria da Conceição Castro Lobo Monteiro

Nós, Cidadãos! (suplentes):

Cesaltina Maria dos Santos Rodrigues Ramos

Joaquim de Castro Peixoto

PAN (efetivos):

Bebiana Maria Ribeiro da Cunha

Jorge Manuel Pereira Ribeiro

Anabela Silva de Castro

Ernesto Carlos Iglesias Morais

Paulo Nuno de Carneiro Vieira de Castro

Diana Duarte Vianez

Maria Clara Costa Lemos

Pedro Jorge Ribeiro de Castro Teixeira

Albano Luís Pena Lemos Pires

Sara Cristina da Silva Saraiva

Joana Teixeira Dumas

Nuno Micael Alvim Coelho da Silva

Débora Fernandes de Barros

Ana Sofia da Silva Vieira

Miguel Ferraz Carneiro dos Santos Costa

Ana Lúcia Pedro da Cruz

Ilda Maria Sereno Duarte Leite Assunção

João Emanuel Leal Teixeira

Maria João Lima Costa

Hugo Cristiano Gomes Moreira

Elsa Maria Coelho Pinto

Deolinda Vitorina Leite de Sousa

Manuel Francisco da Silva Saraiva

Paula Virginia Trindade Neves

Maria de Lurdes Costa Amaral Delgado

Ricardo Jorge Cardoso dos Santos Couto

Susana Raquel Fonseca de Campos

António Carlos dos Santos Lopes Vieira

Liliana de Jesus Vieira da Silva

Cristiana Esmeralda da Silva Fonseca

José Pedro da Silva Sousa

Vera Lúcia Mendonça Martins

Luís Carlos Marinho Dinis Ferreira

Bárbara da Costa Branco

Humberto Silva Martins

Joana Catarina da Silva Pinto

Cátia da Conceição Domingues Pessoa Moreira

Paulo Jorge Monteiro de Oliveira

Maria de Fátima de Oliveira Nunes Torres Mano

Fernanda Pimenta Dias Roxo

PAN (suplentes):

Jorge Manuel Pereira Saraiva

Maria Francisca Soares Pereira Alves Pimenta

Pedro de Araújo Farinha

Ana Filipa Dias Soto Maior

Carla Filipa Azevedo Ramos

PCP-PEV (efetivos):

Diana Jorge Martins Ferreira

Ana Cristina Cardoso Dias Mesquita

Manuel Alfredo da Rocha Maia

Angela Manuela de Sousa Moreira

Joana Isabel Teixeira Afonso Rodrigues

Cristiano Manuel Soares Ribeiro

Afonso José Pereira Ferreira

Maria Lucinda Dias de Macedo

Tiago Daniel da Costa Oliveira

Jaime Miguel Silva Toga Machado

Maria João Silva Antunes

João Carlos Fernandes Ferreira

José António Magalhães Gomes

Ana Maria Barros Moreira

Miguel Ângelo Borges Pinto

Maria de Lurdes Monteiro Ribeiro

Diogo Henrique Lopes Pereira da Silva

José Pedro Silva Rodrigues

Sandra Flávia Correia Batista Tavares

Afonso Vieira Simões de Freitas e Sabença

Manuel Faria de Almeida

Maria Manuela Fernandes Rodrigues Morais

Nuno André dos Santos Coelho

Maria Alexandra da Cunha Pinto

Maria Manuela Bronze da Rocha

José Manuel Neves dos Santos

Teresa Maria Pinto de Carvalho

José António da Silva Pinto

Carla Renata Gonçalves de Freitas

Pedro Nuno Alves da Silva

Elisabete Bragança Barros

Bernardo José Portela Vilas Boas

Isabel de Oliveira Timóteo

José Rui Pereira da Fonseca Ferreira

Maria da Conceição da Cruz Bacelar Ferreira

Bruno Ricardo Alves Ferreira

Júlio Manuel da Silva Ribeiro Campos

Cristina Alexandra Ribeiro Coelho

Lnês Teixeira Barbedo Neves Maia

Rogério Ventura Lages dos Santos Reis

PCP-PEV (suplentes):

Marlene Fernanda Moreira Santos Correia

José Eduardo Pereira Andrade

Jorge Manuel Rodrigues Pereira Gomes

Fátima Maria da Silva Almeida

Mário Davide Ferreirinha Soares

PCTP/MRPP (efetivos):

João Paulo Morais Monteiro

José Pedro Ferreira Sequeira Moreira

Cristiana Alves Valério Máximo

José da Silva Teixeira

Maria Isabel Peixoto Gonçalves

Francisco Amaral da Silva

Paula Alexandra Araújo Caetano

Pedro Miguel Ferreira Alves

Paulo Alexandre Alves Vicente da Silva Melo

Leopoldina Maria Ferreira Oliveira

António José Martins Ferreira Moreira

Cátia Alexandra Soares Pereira

Paulino Ribeiro Gonçalves Garcia

Berta Fernanda Beira Rosas da Silva

Emanuel José da Rocha Oliveira Campos

José António Rodrigues Costa Monteiro

Ermelinda de Fátima Melo Guimarães Ribeiro

Sérgio Augusto Ferreira da Silva

Simão Monteiro Pinto Mesquita

Isabel Boucinha Serra

João Pedro dos Santos Pinto Brandão

Maria da Graça Abreu Morais Monteiro

José Fernando da Rocha Moreira

Daniela Silva Rosas

Diamantino Alberto Proença Ramos

Daniel Filipe Ferreira Sequeira Moreira

Susana Cristina Morais Monteiro Pinto Mesquita

Pedro Paulo Sousa Loureiro

Jorge Ferreira Rosas

Ana Fernanda Ferreira de Araújo

Pedro Filipe Piedade Silva

Joana Cristina Moreira Barbosa Ferreira

Jorge Miguel Magalhães Portulez

Cristina Maria Paulo Viana

André Luís Coelho Rodrigues

Manuel Trigo Barbosa

Ana Rita Bessa Azevedo

Nuno Vasco de Brito Coelho Valério Máximo

Luís Alberto de Malgalhães Gomes

Sandra Cristina Lopes Cardoso

PCTP/MRPP (suplentes):

José Correia Sequeira

Ana Raquel Ferreira Alves

Ricardo Manuel Braga Pessoa Seabra

José Fernando Rodrigues Borges

Esther Torres Sequeira

PDR (efetivos):

António de Sousa Marinho e Pinto

Júlia Fernanda Moreira Leites

António José da Silva Casal

Maria Hermengarda de Vasconcelos Lima Afonso

José Manuel Teixeira

Gracinda do Carmo da Silva Pimenta

Luciano da Silva Almeida

Maria da Glória Ferreira Carvalho de Oliveira

António Domingos Dias da Costa

Lídia da Conceição da Silva Guedes

António Gomes da Costa Subida

Maria de Fátima Lopes Queirós Cardoso

Bruno Manuel Gomes Magalhães Melo

Maria Amélia Ribeiro

António Silveira Faria

Catarina Raquel Leite Amorim

José Luís Soares Moreira

Filomena Elisabete de Sousa Jacinto

Júlio Manuel Alves de Oliveira

Maria Nunes João

Fernando José Silva Tabuaço

Carla Maria Silva Sousa

Danilo Carvalho Martins

Rosa Helena Leite Carvalho

Márcio Correia do Amaral

Cristina Maria Dias Oliveira

José Diogo Augusto Fernandes

Bruna Filipa da Silva Crista

António Alcino Pinto Cerqueira

Anabela de Sousa Moreira

Jerónimo Fernando da Silva Castro

Ana Maria Gonçalves da Silva

António José Guimarães dos Santos Gouveia

Mónica Alexandra Cardoso Ferreirinha

Agostinho Martins Freitas

Silvia Maria da Costa Braz

Alberto Manuel Ribeiro

Ana Maria de Magalhães Araújo Pernil Almeida

Jaime Freitas Lopes da Silva

Maria Luísa Castanheira Teixeira Coelho

PDR (suplentes):

Acilio Alexandre Ribeiro da Silva

Maria Joaquina Sousa da Silva

PNR (efetivos):

Vítor Manuel Duarte Ferreira Ramalho

José Pedro Pestana Pinho Leão

Márcia Alexandra Pinto Torres

Diogo da Cruz de Almeida de Azevedo e Vasconcelos

Lélio Moreira Martins

Teresa Maria Lino de Araújo Ferro

Luís Alberto Pereira Gomes Luís

Philippe Carvalho Atgé

Rosa Maria Moreira Faria

João Paulo Gomes Coelho Gonçalves Machado

Diogo Cristiano de Castro Casanova

Fabiana Carina Duarte Costa Lopes

Vítor Manuel Martins de Oliveira

João Augusto de Henriques Gomes Martins

Ana Celeste Tavares de Lima

José Carlos Mora Craveiro Lopes

Alberto Maria de Meirelles Sampaio de Araújo Lima

Emília Maria Gomes Nunes

José Alberto Rios Bessa

Milena Alexandra Boto e Castro

José Jorge Pacheco dos Santos

Vítor Manuel Gomes Duarte

Lídia Maria Pereira Teixeira

Maria João Barroso Vieira Lobo

Ricardo Fernando Santos de Almeida

Catarina Inácio Ferreira

Arnaldo Rodrigues Viegas do Nascimento

Manuel José Castro Eva Ribeiro

Alice dos Anjos Rodrigues Pinto

Marco António Teixeira Costa

Tiago Gameiro Henriques Pedro Rodrigues

Maria Leonor de Carvalho Cunha Brito e Faro Pestana Leão

José Luís Cortez Lencastre

Manuel Figueira Vaz Fernandes

Maria Amélia dos Santos Inácio

Tânia Filipa Paiva Gonçalves

Sérgio Manuel da Silva Santos

Maria de Fátima de Almeida Figueiredo Araújo

Belmira Joaquina de Almeida

João Carlos da Silva Sá

PNR (suplentes):

Daniel Dinis Torres Pereira

Maria Odete da Luz Pereira Melo Patrocínio

Carlos Manuel Cristeta Ludovino

Pedro Joel Castro Sousa

Sara Raquel Lima Rego

PPD/PSD (efetivos):

Hugo Daniel Alves Martins de Carvalho

Rui Fernando da Silva Rio

Catarina Leite de Faria da Rocha Ferreira

Alberto Amaro Guedes Machado

José Joaquim Cacela Moura

Maria Germana de Sousa Rocha

Afonso Gonçalves da Silva Oliveira

Álvaro Fernando Santos Almeida

Sofia Helena Correia Fernandes Sousa Matos

Alberto Jorge Torres da Silva Fonseca

Paulo César Rios de Oliveira

Carla Maria Gomes Barros

Hugo Miguel de Sousa Carneiro

António Duarte Conde Almeida da Cunha

Márcia Isabel Duarte Passos Resende

Joaquim Agostinho Moreira da Silva Pinto

Leonel Fernando Pinto Coelho da Costa

Ana Raquel Coelho Azevedo

Luís Ricardo Moreira de Sousa

Paula Susana Ribeiro Ferreira

Carlos Alberto Freitas Miranda

Maria José Pinto Cerqueira

José Miguel Pinto Pereira

Maria João Esteves Magalhães

Manuel Alberto Teixeira da Silva Mirra

Paula Cristina Dinis Pinto

Paulo Miguel da Silva Santos

Maria do Sameiro Rodrigues Mesquita

Fernando Luís de Sousa Machado Soares Vales

Amélia Maria Gomes de Oliveira

Cristovão Simão Oliveira de Ribeiro

Cristiana Susete Martins Seabra

Rui Pedro Passos Pinto

Ana Cristina Alves Ferreira

Paulo Diogo Monteiro Tavares

Maria de Fátima Fernandes de Castro

Aloisio Fernando Maia Nogueira

Daniela Marisa da Rocha Oliveira

José Rui Ferreira Marques

Susana de Azevedo Oliveira

PPD/PSD (suplentes):

Luís Filipe Menezes Lopes

Pedro Nuno Costa Sampaio

Anabela da Silva Simões da Rocha

José Augusto Aguiar Pereira

António Manuel Lopes Tavares

PPM (efetivos):

Manuel António Cardoso de Carvalho

Lúcia Celeste Teixeira Pinto Peres Ricon

Rui Manuel Guedes Correia

Fernando dos Santos Teixeira da Silva

Bárbara Luísa Cardoso de Almeida Leitão

Bráulio André Bessa e Sousa de Araújo Pinto

Rui Paulo da Costa Freire

Maria Teresa de Oliveira Dias

Cláudia Sofia D’Almeida Leitão Barandas da Fonseca

António Manuel Amorim Novais Nogueira

Teresa Maria Miranda de Freitas

António José Cardoso Vasconcelos Mota

Maria Paula Matos da Silva

Rui Manuel Santos Teixeira da Silva

Fernando Fernandes Pinto Leonardo

Susana Manuela Miranda Soares

Luís Paulo Marques Freire

Bruno Manuel Borges Gonçalves

Emília Paula Castro Raimundo

Constantino Teixeira Ferreira

Maria Angelina de Oliveira Dias Gomes

Márcia Raquel da Silva Matos de Bessa Dias

Pedro Fernando Pacheco Cardoso

Antero Manuel Teixeira Leite

Daniella Kelly Benedito de Carvalho

Isabel Cristina de Sampaio e Melo Neves Marques da Costa Marta

José Pedro Pacheco Freire

João Pedro Rodrigues Carvalhais de Matos Fernandes

Maria Filomena da Costa Nogueira Freire

Maria do Rosário Ferreira da Silva

José Manuel Ferreira de Matos Fernandes

Maria de Fátima Nunes Marques

Sara Alexandra Coelho Barreiro

Luís Miguel Rodrigues Carvalhais de Matos Fernandes

Maria de Fátima Souto Mendes de Castro

Ana Goreti da Rocha Nogueira

José Carlos Sousa Ferreira

Maria Alice Teixeira Vilela

Cristina dos Santos Teixeira da Silva

Carlos Manuel Lopes Penelas

PPM (suplentes):

Jorge Romeu Gomes Freire de Oliveira

Maria da Conceição Nunes Teixeira

Rui Manuel de Magalhães Sampaio

Maria Carolina Ferreira Nunes Teixeira

Hugo Alexandre Duarte Pereira

PS (efetivos):

Alexandre Tiedtke Quintanilha

Maria do Rosário Camboa Lopes de Carvalho

João Pedro Soeiro Matos Fernandes

Ana Paula Mendes Vitorino

José Luis Pereira Carneiro

Cristina Maria Mendes Silva Moreira

Joåo Paulo Moreira Correia

Tiago Barbosa Ribeiro

Maria Isabel Solnado Porto Oneto

João Veloso da Silva Torres

Pedro Carlos da Silva Bacelar Vasconcelos

Joana Fernanda Ferreira Lima

Pedro Manuel Valente de Sousa

Maria Constança Dias Urbano da Sousa

José Manuel Santos de Magalhães

Hugo Miguel Costa Carvalho

Carla Alexandra Magalhães de Sousa

Carlos Alberto Silva Brás

Eduardo Miguel Sabino Guedes Barroco de Melo

Isabel Sofia Alves Andrade

José Carlos Ribeiro Barbosa

Nuno Miguel Ribeiro Coelho

Cláudia Maria Andrade Gonçalves Lima

Paulo César Araújo Correia

Maria João de Abreu Mena Guimarães e Castro

João Miguel Castro Fonsceca

Pedro Braga de Carvalho

Paula Alexandra Rabaçal Marques

António Pedro Teixeira de Castro Lopes Faria

Miguel dos Santos Rodrigues

Carlota Ferreira Brás César Teixeira

Mário Joaquim Silva Mourão

Patricia Pinto Ribeiro Monte Faro

Hugo Fernando Carvalho Gonçalves

Sandra Raquel Vasconcelos Lameiras

Pedro Miguel Cardoso Queiroz

Maria Teresa Martins Fernandes Coelho

Fábio André Faria Silva

Ana Marta Ribeiro da Silva

Júlio Miguel Teixeira Morais

PS (suplentes):

Olivia da Conceição Andrade de Carvalho

Paulo Jorge Vale das Neves

Ana Margarida Castro e Sousa Amorim Bravo Faria

Maria Manuela Inês Nabais Niza Ribeiro

Hugo Daniel Gilvaia de Sousa Pinto

PTP (efetivos):

Artur da Silva Martins

Idalina José Carvalho Mendonça Madaleno

Cátia Andrea Monteiro

Nuno Alexandre da Cunha Henriques

Ismália Manuela Pereira de Carvalho

Cândida Lino Fontes

Hugo Alexandre Gonçalves Tavares

Soraia Raquel Ferreira de Elvas

Maria Elisabete Rodrigues de Sousa Sobral

Paulo Sérgio Rosa Quaresma

Paula Cristina Ferreira das Neves Rodrigues

Ana Maria Capitango Muginga dos Santos

Luís Augusto Correia Ramos

Eunice da Silva Tarrinha

Anabela Fernandes dos Santos

Luís Filipe Ramos da Cunha

Andreia Sofia Soares Sepúlveda

Teresa Moisés Lopes

David Miguel Rolo Pinheiro

Sílvia Pereira Pratas

Ângela Maria Tavares Correia Ramos

Luís Alberto Ramos Almeida da Cunha

Florbela do Carmo Zorrinho Baião

Luísa Serafina de São José Pereira Zuzarte de Mendonça Antunes

Alexandre Afonso Ferreira

Ana Rita Guerra Martins

Olga Marques Gamboa

José Martins Salvado

Emília Teresa Paulino

Elsa Maria Graça de Oliveira Pinto

Rui Alexandre Rocha Machado Martins

Célia Maria Cassam

Dulce Graça Guimarães Gonçalves Oliveira Pinto

Bruno Miguel Teixeira Gomes

Maria Manuela Pereira Zuzarte de Mendonça

Sónia Cristina da Cunha Jardim

Manuel Soares Vieira Dias de Figueiredo

Maria de Lourdes da Cruz e Sousa Bompastor

Carina Isabel Ramos de Matos Gomes

Maria Paula Oliveira

PTP (suplentes):

Rosa Maria Craveiro Rolo

Carla Cristina Dias Falcão

PURP (efetivos):

Germano Augusto Faria de Miranda

Alexandre Dias da Costa Oliveira

Maria Ester de Souza Fonseca

João António de Magalhães

Délio José Pinto Lopes de Carvalho

Maria Teresa Van Caennemberg de Oliveira Melo

André Filipe Almeida Bento

Alberto Gonçalves Ferreira

Maria de Lurdes Ferreira Pereira Félix

José Casimiro Pereira de Carvalho

António Álvaro Cavaleiro Barbosa da Silva

Elisabete Maria dos Santos Alves França Moreira

Jacinto Mateus de Sá Félix

Duarte Rodrigues Mateus

Arlete de Lurdes Resende de Almeida

Avelino Ribeiro Mendes

Rui Manuel da Costa Soares

Maria Teresa Barbosa dos Reis Rodrigues

Joaquim Manuel Teixeira Alves

António Ferreira de Oliveira

Ana Rita de Jesus

Andreia Maria Pereira Martins

Bruno Miguel Ferreira Pinto Lopes

Fernanda Maria Gomes Loureiro

José Neves Ferreira Moreira

Sofia Soraia Ramos Soares

Paulo Alexandre Pereira Oliveira

Lúcia Andreia Ferreira Pinto Lopes

Paulo Ismael Carvalho de Oliveira

Maria Elisa da Silva Carvalho

Artur Jorge Martins Teixeira

Idalina da Cruz Rio

Amândio de Oliveira Gomes

Rosalina Emília Martins Neiva Machado

Pedro Jorge Lopes Teixeira

Sofia Daniela Lisboa Gorito

Daniel Vítor de Sousa Matias

Maria da Conceição Gonçalves Pereira Oliveira

Casimiro Horácio Ferreira de Sousa

Carla Alexandra Ferreira Lopes

PURP (suplentes):

Fernanda de Macedo Ferreira Carvalho

Tiago Manuel Reis Rodrigues

Margarida Maria Moreira da Costa

Maria Irene Faria de Barros

R.I.R. (efetivos):

Vitorino Francisco da Rocha e Silva

Marta Alexandra Gonçalves Villares Oliveira

Rafael Montes Gomez

Cristiana Filipa Moreira da Silva

Paulo José Sousa Pereira

Susana Patrícia de Freitas Alves Fernandes

Susana Cristina Costa Sobrado

António José da Silva Oliveira

Sofia Borisovna Kryukova

Vânia Maria da Silva Oliveira

Samuel Valdemar Braga Pinto

Susana Cristina Americano Arganista

Joaquim Fernando Magalhães Meira

Carla Maria da Silva Monteiro

Rui António Martins da Silva

Carla Marisa Oliveira Santo da Rosa

Raúl António Carneiro Magalhães

Inês Fernanda Maia Pereira

José de Sousa Oliveira

Maria da Conceição de Sousa Rocha

António Fernando Rodrigues Barbosa

Sónia Júlia Magalhães Correia

Marisa Alexandra da Silva Ferreira

José António Teixeira Meira

Sarah Morais da Costa Ferreira

António Maria de Sousa Moreira

Ana Cláudia Moreira Ribeiro Pontes Barreto

Jorge Alberto Ferreira

Tânia Raquel da Silva Oliveira

José Barbosa Moreira

Márcia Luísa Valério Neves

Francisco António Fernandes Freixinho

Maria Margarida da Rocha Loureiro Oliveira

Vitorino Rodrigues de Sousa

Manuel Maria Carneiro Magalhães

Maria Fernanda Ferreira Barbosa

Paulo Manuel Pinheiro da Silva

António Fernando Ferreira da Rocha

Maria do Céu Nogueira da Rocha

Ricardo António Ferreira da Cunha

R.I.R. (suplentes):

Manuel Soares da Cunha

Maria Irene Beselga Guedes Ferreira

Tiago Filipe Sousa Rocha

José da Rocha Martins

Fátima Maria Soares Barbosa

Santarém

Aliança (efetivos):

Rui Paulo Duque Sousa

Alexandre Pedro dos Anjos Roque Silva

Catarina Isabel da Conceição Marques da Cruz

Nuno Arménio Simões Godinho

Nuno Jorge Marques Sousa

Marta Sofia de Oliveira Honório Martins Pereira

Rui Neves Carreira

Susana Barbas Ponciano

Nuno Miguel da Conceição Ribeiro

Aliança (suplentes):

Dário Elias Félix de Oliveira Rodrigues

Ana Marta Silva Mendes

Francisco Nuno Ferreira da Costa Silvestre Paulino

Carla Susana dos Reis Venâncio

B.E. (efetivos):

Fabíola Cruz Neto Cardoso

Roberto Jorge Monteiro Barata

Luís Artur Ribeiro Gomes

Ana Sofia Ligeiro Mendes Pereira

Maria de Lurdes Martins

Luís Carlos Graça dos Reis Santos

Francisco Manuel Miguel Colaço

Carla Maria Pires Rodrigues

Sandrina Espiridião de Oliveira

B.E. (suplentes):

Manuel António Folgado Marques Borrego

Paulo Cristiano Rosa Ferreira Marques

Ana Rita dos Santos Vitorino Carvalho de Sousa

Jorge Manuel Costa Santos da Silva

Inês Isabel Nogueira Marques

CDS-PP (efetivos):

Patrícia Carla Bonança de Mattamouros Resende Fonseca de Oliveira

Rui Pedro Marta Pereira

Nelson Paulino da Silva

Rita de Ataíde e Leme Corte Real Teles Branco

Pedro Miguel Marques Pereira

Pedro Miguel Faria Gonçalves

Isabel Cristina Rodrigues Correia

João Ricardo Marques Correia Vinagre

Joana Rita Silveira Ferreira

CDS-PP (suplentes):

Adelino dos Santos Ferreira Fernandes

Eunice Maria Paulo Tinta

Jorge Ponce de Leão de Castro

Andreia Angélica dos Santos Neto

Luis Filipe Vargas Xavier

Chega (efetivos):

Pedro Tiago Guimarães Mascarenhas Cassiano Neves

Mário Alves Paulo Lucas

Cristina Isabel Moreira Vieira

Fernando Maria Mascarenhas Bravo

Miguel Pedro Estevão Coutinho

Ana Maria Clemente Fidalgo

João Rui Mendes Almeida

Alexandra Lopes Moreira

Inês Isabel de Almeida Santos Colaço

Chega (suplentes):

João Miguel Martins Alcobia

Paulo Jorge Caro Bolrão

Ana Cristina Monteiro Alves

Daniel Joaquim Correia

Beatriz Vicente Brandão

Iniciativa Liberal (efetivos):

João Francisco Marques Serra Pita Soares

Filipe Gorjão Clara Castro Charters de Azevedo

Mónica Pinto Ribeiro

Mariana de Lemos Quintão Correia Leitão

Flávio Miguel da Silva Barreira

Sofia Catarina Correia Pires

Alexandre Rodrigues Lopes Ferreira

Mariana Vieira de Almeida Nave

Carlos Filipe da Silva Portinha e Costa

Iniciativa Liberal (suplentes):

Mário Marques da Costa Dias

Maria Teresa Pereira Gorjão Clara Charters de Azevedo

Livre (efetivos):

António Pedro Mendonça Vieira

Rute do Rosário Serôdio Simões

José Carlos Calado Bernardino

Maria Teresa Brites de Araújo

Miguel Tasso de Figueiredo Simões Marques

Sónia Margarida Ferreira dos Santos

Sandro Miguel Bento Dias dos Santos

Susana Maria Galamba Nunes da Silva

Luís Filipe Teixeira Domingos

Livre (suplentes):

Carla Sofia Lopes Carreira

Gonçalo Vasco Avelar da Silva

MPT (efetivos):

Vasco Rodrigues Gaião

Vânia Alexandre Campelos Trigo Mouzinho

Pascoal Duarte Oliveira

José Luis Amadeu Trigo Moutinho

Ilda de Sousa Soares Justino

António Júlio Rodrigues Gaião

Sandra Marques Gameiro

Tomás Gameiro de Oliveira

Maria de Lurdes Rodrigues Marques

MPT (suplentes):

Ana Bela Batista Duarte Gaião

Iúri Medeiros Ventura

Nós, Cidadãos! (efetivos):

Ana Cristina Barradas Carnaça

Mário Ferreira de Bastos

Eduardo Fernando Alves Costa

Ana Cristina da Silva Martins

Luis Carlos Pereira Bento

Nuno Miguel Alves Augusto

Sónia Cristina Batista Lopes

José Manuel Bértolo Figueiredo

José Manuel de Oliveira Simões

Nós, Cidadãos! (suplentes):

Marisa Alexandra Tavares Balcão

Telma Luisa Gomes Pimentel da Costa

PAN (efetivos):

Pedro Miguel Tavares Machado

Ana Maria Mata e Castro

Sérgio Miguel Correia de Carvalho Simões

Ana Cecília do Nascimento Dinis Pereira

Paulo César Gomes de Oliveira

Tânia Filipa Mesquita Madeira

Vicente André Vilarinho Ribeiro Barata

Anabela Mendes Pombo

Rui Miguel Meira Isabel

PAN (suplentes):

Maria Fernanda Borges Ramos de Carvalho Simões

Manuel José Pereira Guedes

Maria de Fátima Robalo Pedro

Mónica Alexandra Ferreira da Silva Marques

PCP-PEV (efetivos):

António Filipe Gaião Rodrigues

João Luiz Madeira Lopes

Júlia Maria Gonçalves Lopes de Amorim

Ivo Monteiro dos Santos

Sónia Isabel Campos da Silva Colaço

João Pedro Costa Arraiolos

Inês Filipa Agostinho dos Santos

Ana Cristina dos Santos Banito Lopes Tomé

Hélio Manuel Faria Justino

PCP-PEV (suplentes):

Anabela de Jesus Ribeiro França Mota

Vitor Feliciano Pedro Pires

André Filipe Arraia Gomes

Gisela Maria Azevedo Trincão Matias

Ana Paula Navalho David Cruz

PCTP/MRPP (efetivos):

José Francisco Boia Nobre

Carmo Alexandre Correia Nunes

Isabel Maria Pina da Costa Dias

Eugénio Eusébio Coelho

António Vasco da Silva Dias

Bruna Sofia da Cruz dos Santos de Almeida e Silva

António Manuel Lopes

Mário de Oliveira Bouças

Irma Batista Serrador

PCTP/MRPP (suplentes):

João Manuel Jorge Lopes

Ilda Domingos Vieira

José Fernando Dias Rodrigues

José de Jesus Gomes

Júlia Gomes Basílio

PDR (efetivos):

João Manuel Vaz Lopes

Artur dos Reis Nunes

Fabiana Luise Tuges Sacco

Sérgio Filipe Varandas Corista

Miguel André Rodrigues Pintado

Inês Pinheiro Neto

António José Santos Fronteira e Silva

Rita Corte-Real de Brito e Abreu

Edna Natacha Santos do Rego

PDR (suplentes):

Amadeu Simões Ré

Maria Margarida Cunha Dias Miguel Mendes Ferreira

PNR (efetivos):

Carlos Alberto Teles

Augusto José Alves Rocha Martins

Heloísa Pessoa Moreira dos Santos Carvalho Araújo

António Luís Nunes Pereira

Miquelina Maria Matias Reis

Fernando Carlos Maldonado Carvalho Araújo

João Maria Cabral da Costa Braga

Gisela Sofia de Oliveira Aquino

Rute Alexandra Ganhão Pinheiro

PNR (suplentes):

João Amândio Cação da Cruz

Luís Filipe Reis Silva

Ana Raquel da Costa Ferreira dos Santos

PPD/PSD (efetivos):

Isaura Maria Elias Crisóstomo Bernardino Morais

João Manuel Moura Rodrigues

Duarte Filipe Baptista de Matos Marques

Sónia Patrícia Silva Ferreira Quintino

Rui Miguel Garrido Conde Andrade Rufino

Célia Maria Nunes Azevedo Bonet

João Pedro Flor Diniz de Oliveira

Ana Lúcia Noivo Fernandes Cláudio

José António Proença Salvado

PPD/PSD (suplentes):

Cláudia Virgínia Viegas Fernandes Evangelho Soares Ferreira

Ricardo Alexandre Frade de Oliveira

Maria Teresa Santos Ramalho Nogueira Antunes

Silvina Maria Frias Fernandes

Nuno Manuel Pinto Dias

PPM (efetivos):

Luís Miguel Veiga Clara Arnaut Pombeiro

Carlos Alberto da Silva Vitorino

Ana Maria Brum da Silveira e Silva

Diana da Silva Loureiro

Norberto da Silva Goulart

Maria Olga Vargas Garcia

Dércio de Jesus Pereira Dutra

Sário Miguel Dias Garcia

Marília de Fátima Gomes Garcia

PPM (suplentes):

Donny Silva

Maria do Ceu Brum da Silva

PS (efetivos):

Alexandra Ludomila Ribeiro Fernandes Leitão

António Ribeiro Gameiro

Maria do Céu de Oliveira Antunes Albuquerque

Hugo Miguel Carvalheiro dos Santos Costa

Manuel António dos Santos Afonso

Mara Lúcia Lagriminha Coelho

Francisco Fernandes Dinis

Mário André Balsa Gonçalves

Vera Alexandra da Costa Simões

PS (suplentes):

Maria de La Salete da Conceição Marques Cera

Nuno Mário da Fonseca Oliveira Antão

Sara Catarina Marques Costa

Nuno Jorge Lino Mira

Maria da Luz Marques Lopes

PTP (efetivos):

Américo Matos Fernandes Costa

Dinis Freitas Gonçalves Baião

Maria Natália dos Santos Luís Paiva

Mariana Tatiana Abreu Ferraz

Celso Rafael Nóbrega de Sousa

Adelina Maria Comes

Mónica Micaela Gomes da Silva

José Gomes Serrão

Vanessa Raquel Gomes Silva

PTP (suplentes):

Maria Dalila Rodrigues Freitas Nunes

Odília Maria Gomes Pereira

PURP (efetivos):

Evandre do Rosário Francisco

Maria do Céu Branco Pedro Dias

Maria de Lurdes Martins Camões

Salvador das Dores Camões

Fernando da Costa Serra

Olívia Maria Branco Dias

Maria Isabel Barbosa Raimundo da Graça

Fábio Micael Dias Triguinho

Isilda Maria Lacueva do Carmo

PURP (suplentes):

Licínio Pires Nunes

Ana Rita Foguete da Silva Nunes

R.I.R. (efetivos):

Carlos Alberto Ralha de Oliveira

Inês Marques de Oliveira

João António Macena Coelho

Odete Maria Rodrigues Braga

António Manuel Ralha Lopes

Alexandra Patrícia Oliveira Leite

João Fernando Nascimento Oliveira

Sandra Cristina Godinho Ferreira

António Paulo Correia Moreira

R.I.R. (suplentes):

Ana Paula Ferreira Gonçalves

Justino de Sousa Pinto

Ana Cristina Ribalonga Águia

Setúbal

Aliança (efetivos):

Carlos Manuel Saraiva Medeiros

Pedro Eduardo da Silva Marques

Susana Isabel Fernandes Rato Reis

Rogério Paulo Martins da Silva

Catarina Isabel Grilo Ribeiro

Gilberto Alexandre Simões Ferreira Peixoto

Inês Carvalho Cruz

Pedro Miguel de Carvalho Rodrigues Pinho

Zélia Maria Rodrigues Sobral

António Pedro Freire Domingues Febrero

Paula Alexandra Santos Lagrange e Silva

José Serafim Carujo Gonçalves

Ana Cristina Sequeira Bento Maia

Pedro Alexandre Cordeiro Dias

Olívia Gonçalves Pinheiro Wintacem Silva

Vítor José de Oliveira Marques

Ana Teresa Lemos Osório da Fonseca Pereira

Nuno Morais Soares

Aliança (suplentes):

Carlos Manuel da Costa Gomes

Natércia Maria Ferreira Ramos

António Aires de Sousa Nascimento

Pedro Luís dos Santos Janes

B.E. (efetivos):

Joana Rodrigues Mortágua

Sandra Mestre da Cunha

Daniel Cardoso Bernardino

Diana Vanessa da Conceição Santos

Francisco Miguel Correia Morais Morais

Joaquim Inácio Raminhos Cabaça

Sónia Sofia Pereira Figueiredo

Carlos Manuel da Silva Oliveira

Bruno Alexandre da Silva Candeias

Inês Pezarat Correia Bom

Fernando Alberto Pinho Alves

Ricardo José Monteiro da Silva Caçoila

Vanessa Sofia Tavares de Sousa

João Carlos Carvalho da Fonseca Pereira

Almerinda Lopes Bento

Diogo Alexandre Teixeira Mendes

Tânia Ramos Bragança

Andreia Patrícia Rodrigues Martins

B.E. (suplentes):

Nádia Penas

Tomás Anjos Barão

Paula Alexandra Carrasco Serralha

Leandro Philippe Xavier Lagarto

Sandra da Visitação Viera Maltez

CDS-PP (efetivos):

Nuno Miguel Miranda de Magalhães

Patrícia Pinto Felizes Figueira

Ana Clara de Sousa Birrento Matos Silva

João António Merino da Rocha Leal de Moura

José Daniel Pimenta Coutinho

Marlene da Conceição Aires Pires Abrantes

Jorge Miguel Esteves Teixeira

Linda Rita de Almeida Oliveira Catarro

Maria Filomena Carvalho Rodrigues

Carlos da Silva Luís

Hélder Ernesto Leal Rodrigues

Isilda de Jesus Proença Letras

Paulo César Lála de Freitas

Maria Teresa Monteiro Pires de Carvalho de Noronha e Castro

Alexandre Manuel da Costa Freire Gonçalves

Cristina Isabel Nunes Lourenço Martins

Paulo Adriano Barbosa Galvão

Paulo Jorge Silva dos Santos

CDS-PP (suplentes):

Patrícia Andreia Arneiro Vicente de Matos

João Vasco Pinto Nunes

Diogo Manuel Amaral dos Santos Costa

Paula Cristina da Cunha Ramos

João Manuel Sacoto Pereira Neves

Chega (efetivos):

Nuno Manuel Pinto Afonso

Pedro Miguel Guerreiro Magrinho

Ana Teresa Lopes Rodrigues Baptista

Luís Miguel Leitão Maurício

Carina Alexandra Martins dos Santos Cardoso de Deus

Rafael Fernando Aranha Domingues Rodrigues dos Santos

Henrique José Livreiro Viçoso Freire

Bento Marçal Mestre Martins

Ana Paula Gonçalves Marques de Freitas

Carlos Alberto Gonçalves Carrasco Caldeira

Luís Miguel Pinheiro da Cunha

Cátia Alexandra Oliveira Guimarães

Emanuel José Fernandes Xavier Torres

Rui Fernando de Jesus Figueiredo

Nino Ratiani

Zulmira Acedo

Marco António dos Santos Pascoeiro Andrade

Sandra Luísa Andorinha Almeida

Chega (suplentes):

José António Duarte Bebiano

Ana Raquel Delgado Martins

Ana Maria Marques Cruz Bebiano

Mónica Filipa Gomes Ribeiro

Rita Inês Pina Nogueira

Iniciativa Liberal (efetivos):

Diogo Piteira Prates

Carina Isabel Correia Crucho

Miguel Alexandre Carrusca Guerreiro do Nascimento Ferreira

Beatriz Carolina Jordão Silva

Joana Rita Madaleno Cordeiro

Mauro André da Cunha Santos

Vânia Carina Carrusca Guerreiro do Nascimento Ferreira

Diogo João Cocharra Saramago Ferreira

Tânia Isabel Henrique Freitas

Miguel José de Almada Contreiras da Piedade de Noronha

Anastasiya Lykholat

Armando Manuel de Carvalho Nunes

Sónia Maria Malheiro da Silva Gomes

Eduardo João de Oliveira Neto

Ana Mafalda Barradas de Almeida

Luís Carlos Lopes Parreira Vieira

João Pedro Duarte David Serra Pinto

Maria da Conceição Gonzalez León

Iniciativa Liberal (suplentes):

João Miguel Marujo Alves

Nuno Miguel Domingues Furtado Osório Nunes

Livre (efetivos):

Ana Isabel Cerqueiro Militão Caetano Raposo Marques

Miguel Videira Cardoso Dias

Vasco Emanuel Teixeira da Silva

Luciana Beatriz de Almeida da Cruz

Luís António Pinto da Silva

Eugénia Maria Fernandes Costa

Francisco José Soares da Cruz

Ana Margarida Carrilho Romeiro

Joaquim Augusto Miranda da Silva

Maria João da Silva Calado Lucas

Ilídio dos Santos Diniz

Alice Nunes Prata de Matos

Luís Filipe Marcelino Tavares Figueiredo

Patrícia Andreia Robalo Ribeiro

João Carlos Lopes Pinto

Maria de Fátima Serrano

Válter Augusto Esperança Piquete

Maria Teresa Ribeiro da Fonseca Kittler

Livre (suplentes):

João Pedro Santos Amaral

Ana Sofia Casenave Guerreiro Simões

MAS (efetivos):

Manuel José Gomes Afonso

Carla Maria Sousa dos Santos

Bárbara Lago de Góis

João Carlos de Gouveia Pascoal

Bárbara Afonso Pires

Pedro Miguel Figueiras Varela

Rui Alfredo da Costa Campos Duarte Catulo

Luísa Isabel de Almeida Dias e Afonso Pires

João Luís de Sousa Pinto da Costa Gomes

Teresa Cristina Duarte Lomelino da Silva Rodrigues

José Pedro da Silva Cerveira

Pedro Gonçalo Carvalho Nunes

Elda Filipa Bastos Bonifácio

Paulo Nuno Veloso de Carvalho

André João de Sousa Alecrim

Ana Paula Garcias de Sousa

António Casimiro Ferreira Fortunato

Ana Cristina Neto Capaz

MAS (suplentes):

Helder da Conceição Silva

Bruno Tiago Veiga Marques

Dora Margarida Henriques Batista

Filipe Miguel do Vale Pereira Santos Rajado

MPT (efetivos):

Vitor Manuel Pinto Lobão

Maria Odete Silva Elias Gomes Silva

Roberto de Jesus Gouveia

Filipe de Jesus Borges Tavares

Maria Helena Silva Elias Gomes Silva

Luis Miguel Teixeira Ramos

Lídio Miguel Gomes de Freitas

Maria de Lurdes Pereira da Costa Pinto Lobão

João Roberto Teles de Faria

Óscar Teixeira Ramos

Sónia Maria de Aguiar Freitas

Raúl de Faria Cantoneiro

António Gaudêncio Gil

Maria Augusta Teles Cantoneiro

José Manuel Nunes dos Santos Marcelino

Carlos Daniel da Silva Pereira

Lúcia Maria Nóbrega Santos Luis

Jorge Avelino do Carmo

MPT (suplentes):

António Leonardo Brazão Reis

Graça Maria Rodrigues de Freitas Rodrigues

Nós, Cidadãos! (efetivos):

Carlos Manuel Baptista Martins

Albino José Santos Costa Mendonça

Maria Leonor Branco Prates Vieira

David de Oliveira Rocha

Fábio Alexandre Facote Miranda

Maria do Rosário da Conceição Martins Garrido

José Bernardino Cesteiro Morais

Gonçalo Luís Brás dos Santos da Silva Barra

Palmira Duarte Viegas

João Pedro de Aguilar Mimoso Fontes Falcão

António Viegas Alberto

Valentina de Jesus Leitão

Rui Jorge Teixeira de Matos

João Luís Nunes Vieira

Catarina dos Anjos Diogo

Mário José Santos Freitas

Ana Margarida Prates Vieira

Helena Paula Caiola da Silva

Nós, Cidadãos! (suplentes):

Pedro Manuel de Jesus Nunes

Ana Margarida Peres Martins

PAN (efetivos):

Maria Cristina Pacheco Rodrigues

Artur Jorge de Jesus Alfama

Maria Suzel Costa de Sousa

Nuno André Batista Nunes

Durval José Ferreira Próspero Salema

Ana Paula Coelho Abraços Mendes

António Joaquim Sota Martins

Isabel Maria Raposo da Costa Ferreira

Elisabete Bandeira da Costa

António da Silva Henriques

Margarida Ramires Paulo

Paulo Jorge Pires Moreira

Vera Lúcia Fernandes Rosa

Ivo Filipe Baptista Gomes

Maria João Martinho Pôla

Eduardo Manuel de Freitas Sant’Ana Araújo

Sónia Monteiro Santos

Paula Margarida Costa Esteves Costa

PAN (suplentes):

Gonçalo José Costa Rodrigues

Luísa Maria Cardoso Antunes

Bruno Miguel da Conceição Inácio

Carla Alexandra Brandão Rebelo

Sónia Vanessa da Ribeira Coelho

PCP-PEV (efetivos):

Francisco José de Almeida Lopes

Paula Alexandra Sobral Guerreiro Santos Barbosa

José Luis Teixeira Ferreira

Bruno Ramos Dias

Susana Isabel Pereira Espada

Rui Manuel Higino José

Ana Margarida Lopes Botelho

João Pedro Vaz Figueiredo

Ana Isabel Leonardo Baliza

Nuno Miguel Ropio Molha Amaro

Tiago André Hortelão Aldeias

Sofia Amaro Martins

Hélder Alexandre Gil Guerreiro

Vivina Maria Semedo Nunes

Margarida da Conceição Teixeira

Simão Monteiro Calixto

Maria João Filipe Costa

Natacha Patrícia Bexiga Patinha

PCP-PEV (suplentes):

Albano Joaquim Mestre Pereira

Angelina Maria Mestre Palma Patrício

Maria Dulce Dias Ildefonso Arrojado

João Gualberto Pimenta Caferra

Ana Margarida Fura Morgado

PCTP/MRPP (efetivos):

Leonel Eusébio Coelho

Manuel Romão Afonso Carvalho

Sónia Sofia Rupio Branco Rafael

Liliana Cláudia Gomes Silvino

Carlos Manuel Duarte da Costa Gomes

Ana Sofia Valadares de Oliveira

Luís Manuel Baptista Gonçalves

Manuel de Lima e Silva

Filipa Isabel Costa Leal Duarte Gomes

Fernando Eusébio Brazinha Firmino

Maria Manuela Ruivo Bailão Parreira

Adelino dos Santos Leitão

Marco Adriano da Conceição Rafael

Sofia Isabel da Silva Leitão

José Luis Seixas do Carmo

Nuno Correia da Silva

Paula Cristina Valadares da Silva Supelos

José António Vila Bôa Almeida

PCTP/MRPP (suplentes):

Iúri Rafael Rodrigues dos Santos

Carla Maria da Silva Oliveira Dias

António Carlos Banheiro Valadeiro

Rogério da Veiga Pinto dos Santos

Eliázara Maria de Brito Bugio

PDR (efetivos):

Bruno Alexandre Ramalho Fialho

Nuno Gonçalo Rodrigues Cabral Gomes

Manuela Graça da Silva

Carlos Manuel Garcia dos Santos

Sandra Maria Gonçalves Paiva da Costa Reis

Ana Paula Mendes Felício

Igor Emanuel Sousa Freitas

Francisco José dos Santos Freitas

Lúcia Alice Caetano de Barros Sousa Pereira

Carla Justina Salvaterra Pensava

José Manuel Vieira Mira

Nuno Filipe Gomes Peixoto

Joana Fernanda Dende

António Emanuel Costa Sousa

Paulo José dos Santos Gomes da Silva

Laura Alba Vasco

Ruben Pinto Rim Prudêncio

PDR (suplentes):

Sílvia Marina Rodrigues Cruz

Paulo Jorge Marques Soares

PNR (efetivos):

João Carlos Pereira Melo do Patrocínio

José Manuel Vaz Almeida

Elsa Marina Camões Garcia Mota

Fernando Paulo dos Santos Fernandes

Fernando José Mendes de Oliveira

Isabel Filomena de Jesus Caria Vaz Almeida

Ramiro Jorge Martins Santos Nunes

Renato Paulo Barbosa Pereira

Otília Maria Alves Correia Ferreira Fernandes

Paulo Alexandre Rodrigues da Mata

Inês Sousa e Santos Vaz de Almeida

Joaquim Rodrigues Ferreira

Ana Maria Franco Ornelas de Oliveira

António Miguel Xavier Maroco

Sara Margarida Ribeiro de Oliveira

João Manuel Caria Monteiro

Carla Maria Messias Ribeiro de Oliveira

PNR (suplentes):

Jorge Manuel de Oliveira André

Maria de Fátima Português Nery Fernandes

Ricardo Jorge Dias Grosso

Vera Lúcia Rodrigues Brandão

Vítor Domingos de Oliveira

PPD/PSD (efetivos):

Nuno Miguel Oliveira de Carvalho

Fernando Mimoso Negrão

Maria Fernanda Pardaleiro Velez

Bruno Miguel Machado Vasconcelos

Tiago Miguel Sousa Santos

Lina Cristina de Matos Gonzalez

Paulo Jorge Simões Ribeiro

Sónia dos Reis

Andreia Patrícia Silva e Sousa

João Miguel Rosado Figueiredo da Silva

Teresa de Fátima da Silva Lopes Martinho Lourenço

Maria Teresa Pereira Machado Branco

Bernardo Rocha Baião

Teresa Alexandra Veiga da Costa

Carlos Miguel Viegas Vitorino

Jaime Filipe Borges Puna

Maria da Conceição Nero Gonçalves

Cláudia Alexandra Martins de Oliveira

PPD/PSD (suplentes):

Paulo Alexandre Ribeiro Sabino

Helena Maria Gomes de Sousa Prado

Fernando Alves Soares

Maria Paula Soeiro Cândido

Pedro Sanchez Lacasta

PPM (efetivos):

Jorge Manuel da Silva Ângelo

Pedro do Rio Perestrello de Vasconcellos

Maria Joana Primo Letras

Alberto Carlos da Costa Ribeiro Neves

Álvaro Pereira Martins

Maria Joana de Castro da Costa Reis Perestrello de Vasconcellos

Salvador Maria Horta e Costa Ribeiro Freire

João Maria de Noronha e Andrade de Nápoles Sarmento

Cláudia Garcia Nunes Horta e Costa

Sebastião José da Costa Reis Perestrello de Vasconcellos

Diogo Miguel de Sousa Horta e Costa Freire

Carmen Dominguez Duarte

José Manuel Fernandes Martins Palma

Inês Fernandes de Azevedo

Mário Jorge Caetano Rico

José António Diniz Soares

Maria Odete Saraiva Sarrafo Soares

Vítor Aurélio Nicolau Ferreira

PPM (suplentes):

António Luiz Soares de Almeida

Nicoleta Plamadeala

PS (efetivos):

Ana Catarina Veiga dos Santos Mendonça Mendes

Eduardo Arménio do Nascimento Cabrita

Eurídice Maria de Sousa Pereira

João Saldanha de Azevedo Galamba

Ricardo Emanuel Martins Mourinho Félix

Catarina Marcelino Rosa da Silva

Maria Antónia Moreno Areias Almeida Santos

Filipe Alexandre Pardal Pacheco

André Alexandre Pinotes Batista

Ana Sofia Ferreira Araújo

Fernando Miguel Catarino José

Clarisse Maria Gaudino Veredas Campos

Ivan Costa Gonçalves

Bruno António Ribeiro Barata

Ana Isabel Correia dos Santos

Iolanda Patrícia Dâmaso de Pinho Nunes

Sérgio Miguel Redondo Faias

Lídia José Banha Antão Marrelha Henriques

PS (suplentes):

Luís de Assis Candeias de Jesus Silva do Ó

Andredina Gomes Cardoso

Carlos Edgar Rodrigues Albino

Teresa Alexandra Malveiro Andrade

Carlos Manuel Alves Trindade

PTP (efetivos):

Rute Miriam Pena Faleiro Inácio

Bruno Miguel dos Santos Inácio

Gualter Alexandre Mendes Nogueira

Hermínia dos Santos Parrula Ribeiro

Ruben da Silva Simões

Adelaide Maria Guerreira Cavaco Duarte

Paulo Jorge Cavaco Duarte

Cátia Vanessa Fernandes Bronze da Silva Gouveia

João Maria de Matos Veiga Gouveia

Maria de Jesus Parreira da Palma Machado Marques

Pedro Manuel de Jesus Oliveira

Paula Cristina Viegas Pereira

Fábio Manuel Oliveira Fernandes

Miriam Isabel Faleiro Inácio

Alexandre Miguel de Oliveira Fernandes

Ana Paula Fernandes Bronze

Naciolindo Manuel Samora Prates Martins

Lisandra Sofia de Oliveira Martins

PTP (suplentes):

António José Fernandes Gonçalves Escaldeira

Vanessa Sofia Lucas Guerreiro

PURP (efetivos):

Dário Fernando Ferreira da Fonseca

Rosa Maria da Costa Sousa

António Augusto Alves Fernandes

Ilda Alexandra Sousa da Fonseca

Jesuíno José Cabeça

Augusto Abreu Gomes Ferreira

Alexandra Elisabete Asensio Kebe Almeida

Luiz Lopes das Neves

António Marques da Silva Lopes

Ilda Rosa Excelente de Oliveira Gonçalves

Eduardo da Conceição Osório

Elisabete Luz dos Reis Lopes da Silva

Viriato Ferreira Alves

Fernanda Elisabete Neto Costa

Franclim Rosado Palaio

Andreia Filipa Fernandes das Neves

António Diniz Silvestre Paiva Maciel

Maria Isabel Marques Tiago Gomes Ferreira

PURP (suplentes):

Jorge Manuel Betes Cabrita

Carlos Manuel Pires da Costa

Helena Alves Martins Salema da Costa

R.I.R. (efetivos):

António Manuel Rosa Carvalho

Eunice Maria Nóbrega Caires Isaías

André Filipe Leitão Carvalho

Sandra Nóbrega Isaías

Pedro Alexandre Gonçalves Conde de Jesus

Ana Lúcia dos Santos Ferreira

José Henrique Carreiras de Cavalho

Maria Leonor Brito e Faro de Pestana Leão

Edi Ramos Peres de Carvalho

Cláudia Susana Leitão Carvalho

Nuno Filipe Ventura Bento Procópio Mendes

Vasco Manuel Simão Caramelo

Maria Alexandra da Silva Amorim José

Francisco José Batista de Oliveira

Maria de Fátima Felícia Batista Carvalho

R.I.R. (suplentes):

Sara Maria Guilherme Viegas

Libério Manuel Esteves Rodrigues

Celeste da Conceição Ramalho Leitão

Marco Alexandre dos Santos Afonso

Raquel Maria Guilherme Viegas

Nuno Miguel Marino dos Santos

Lina Maria Ramalho Leitão

Moisés da Conceição Ruivo Galvão

Vanessa Raquel dos Santos Pires Ferreira

Emanuel Alexandre Amorim Teixeira

Maria Estela da Costa Guilherme

Maria Isabel Rosa de Castro Costa Mendes

Hermínia da Conceição Ramalho Leitão

Viana do Castelo

Aliança (efetivos):

Jorge Nuno Fernandes Traila Monteiro de Sá

Julien da Costa

Marta Cecília Flores Lourenço

Joaquim Agostinho Brandão de Araújo

Maria Leonor Coelho Gouveia

António César Correia de Amorim

Aliança (suplentes):

Sandra Cristina Barbosa Araújo

Líliana Marisa Amorim Cerqueira Alves Quesado

Raúl Oliveira Nunes Ferreira

Felisbela Margarida Parente Amaro Ribeiro

Maria Ivone de Sousa Marques

B.E. (efetivos):

Luís Filipe de Oliveira Louro

Isabel Maria Frade Sousa Calvet de Magalhães

Alexandra Sofia Vieitas da Cunha

Jorge Manuel Gomes Teixeira

Martha Rossana Rodrigues Ferreira

Tiago Vieira Lisboa Bonito

B.E. (suplentes):

Joaquim Avelino Ribeiro da Silva

Euníce Maria Feijó Alves de Brito

Luis Miguel Sottomaior Braga Baptista

Paula Fernanda Gomes Lima Midões

Rogério Manuel de Amorim Barros

CDS-PP (efetivos):

António Filipe da Providência Santarém Anacoreta Correia

Carlos Manuel Pinto Correia do Lago

Carolina Maria Dantas dos Reis Faria

José Manuel Belo dos Santos

Rosa Bela Ramos Silva

Luis Francisco Pereira de Lacerda

CDS-PP (suplentes):

Filipa Alexandra Lourenco

João Manuel Dias Carvalho

Ana Cláudia Abreu Velho

Manuel António Fernandes

João Nuno Quintela Martins

Chega (efetivos):

Lopo de Gouveia Durão Pacheco de Amorim

Cristina Maria Ramos Marques

Rui Miguel Laia Caetano Alves

Maria Helena Rodrigues Garcia

Joaquim dos Santos Ribeiro

Maria Joaquina Tomaz Ribeiro

Chega (suplentes):

Rogério António Pinto de Melo Moreira

Albertina Maria Pardal Gaudêncio

Iniciativa Liberal (efetivos):

Antonio Lúcio de Azevedo Miranda Baptista

Maria Helena Molins Rumsey Gonçalves Evangelista

Joana Sílvia Campos Ferreira de Matos Lima

Nuno Miguel Monteiro Neves Dente

Germano Manuel Novais de Castro Pinheiro

Bárbara Cristiana de Pinho Reis Costa

Iniciativa Liberal (suplentes):

João Duarte de Sousa Afonso

Mariana de Castro Lapa e Costa

Beatriz Barbosa Domingues

Diogo Andre de Oliveira Paixão

Marta Maria da Rocha Dias

JPP (efetivos):

Luís Jorge Videira

Artur Gomes Giestinhas

Bibiana do Nascimento Pinto Dias

Rui Alexandre de Oliveira Canosa

Maria Liliana Gomes do Rosário Pereira

Manuel Augusto da Cunha Araújo

JPP (suplentes):

Sofia de Jesus Peixoto Maciel

Fernando Henrique Taveira da Silva

Maria da Glória Carvalho Gomes do Rosário

Adriano Barros Pinto

Maria Ascensão Pita

Livre (efetivos):

Filipe Machado Faro da Costa

Anabela Fernandes Antunes

Gustavo Jorge Fernandes de Azevedo Paredes

Maria Helena da Rocha Amorim

Pedro Casimiro da Piedade Marques

Isabel Rendeiro Marques Mendes Lopes

Livre (suplentes):

Luís Miguel Xavier Alves de Castro Teixeira

Francisco Mendes Malheiro Rodrigues

MPT (efetivos):

Telmo Manuel Martins Parada

José Manuel Leitão de Puga

Sandra Cristina Gomes Carreira

Andreia Teresa Almeida Pinto Salazar

David Carlos Romeira Costa de Almeida Lopes

Elsa Ribeiro Diogo

MPT (suplentes):

Alexandre Miguel Ramos Pereira

Ana Patricia Vieira de Almeida

Nós, Cidadãos! (efetivos):

Hélder Manuel Amaral Frias Pena

Susana Rute Silva Raposo

Tiago Simas Azevedo

Maria Leonor Oliveira Fernandes

António Jorge Reis Pereira

Fabrícia Isabel Sousa Silva

Nós, Cidadãos! (suplentes):

Manuel de Sousa

Catarina Isabel Martins da Silva

Virgínia Lúcia Luz Neves

PAN (efetivos):

Ricardo Manuel de Sousa Arieira

Maria Manuela dos Santos Oliveira

António Manuel Cerqueira de Araújo

Gabriela das Dores Lima de Barros Araújo

Jorge Dinis da Silva Gonçalves

Maria Ofélia de Azevedo Pereira Simões Barbosa

PAN (suplentes):

Fábio Vieira Gonçalves

Maria de Fátima Felgueiras Fernandes Marçôa

Anabela Fernandes Gonçalves

PCP-PEV (efetivos):

Artur Jorge da Silva Machado

Cláudia Cristina Viana Marinho

Romão Paulo Amorim Fernando de Araújo

Cátia Soraia Gaspar Cebolo

João António de Sousa Correia

Celina Araújo de Sousa

PCP-PEV (suplentes):

João Francisco Soares Pereira Gomes,

Cláudia Sofia da Costa Narciso Labrujó

Tiago Augusto Ferreira Baptista

Maria do Céu de Brito Sousa

Joaquim Celestino Simões Ribeiro

PCTP/MRPP (efetivos):

António Telmo Ferrás de Meneses Botelho

Marisa de Fátima Silva Pereira

José Augusto Faria da Costa

Gracinda Maria Gonçalves Lopes Pereira Soares

Moisés António Paredes Silva

Manuel Fernandes Carvalho

PCTP/MRPP (suplentes):

Ana Maria Gonçalves da Costa Morais

Jorge Manuel Fernandes Magalhães

Carlos Manuel das Neves Alves

PDR (efetivos):

Rute Marlene Pereira Araújo

Manuel António Oliveira Araújo

Ana Cristina Gonçalves Nunes Matos

Mário de Barros Saraiva

Patrícia Raquel Gonçalves Saraiva

Ricardo Manuel Brandão Dias

PDR (suplentes):

Marta Daniela Barros Marinho

Mamede Peixoto Armada

Susana Maria Pereira da Silva

PNR (efetivos):

Bruno Miguei Benigno Rebelo

Paula Isabel da Conceição da Cunha

Maria Teresa da Silva Gayo de Oliveira Esteves da Gama Lobo de Lacerda e Mello e de Almeida

Nuno Alexandre Almeida Carreira

Camilo Gonçalves de Barros

Soraia Patrícia Duque Pinto

PNR (suplentes):

Gonçalo Leiria Pinto Simões de Carvalho

Sónia Rute de Mota Ângelo Calado Louro

Pedro Miguel Lopes Cotrim

PPD/PSD (efetivos):

Jorge Salgueiro Mendes

Maria Emília e Sousa Cerqueira

Eduardo Alexandre Ribeiro Gonçalves Teixeira

Liliana Sofia Bouça da Silva

José Alfredo Pereira Bastos de Oliveira

José Fernandes Esteves Costa

PPD/PSD (suplentes):

Maria João Gonçalves Pires

António Filipe Cerqueira Amorim

Natércia das Dores Barbosa e Silva

Maria Alice Parente Ribeiro Rodrigues

Manuel José Cardoso Rodrigues

PPM (efetivos):

Hugo Varanda Duarte

Lourenço Monteiro de Marinho Pinto Ribeiro

Sandra Cristina de Fátima da Silva Ribeiro Varanda

Sandrina Rodrigues de Castro Graça

João Euzébio Gonçalves Afonso

Laura Maria Nogueira Esteves Bermudes

PPM (suplentes):

Rosa Maria Pereira Rodrigues

Luís Mendes Varanda

PS (efetivos):

Tiago Brandão Rodrigues

Marina Sola Gonçalves

Anabela de Jesus Sousa Rodrigues

José Manuel Vaz Carpinteira

Sílvia Manuela Carneiro Amorim Torres

Dora Maria Ramos de Abreu Brandão Machado Cruz

PS (suplentes):

Manuel Luís Domingues Gonçalves

Bruno Miguel da Silva Guimarães

Sandra Raquel Vieites Rodrigues

Elizabete Dantas Afonso Rodrigues

João Carlos Braga Simões

PTP (efetivos):

António Manuel Neves Matanço

Marisa Dâmaso de Amaral

Cristina Maria de Jesus Martinho

Rui Vital Pata Rodrigues

Filipa Alexandra dos Santos Conde

Maria das Dores Clara Alves Neves

PTP (suplentes):

Carlos Fernandes Conde

Maria Almeida Matos Lima

PURP (efetivos):

Armando Gonçalves da Silva

Luís Filipe Miranda Almeida Rijo

Maria Margarida Cardoso de Carvalho Novais e Silva

Americo Neves da Silva Guerreiro

Marsal da Silva Pereira

Maria de Lurdes Dias Ribeiro

PURP (suplentes):

Manuel Faria Calheiros Fernandes

Clara Maria de Freitas Feitosa

R.I.R. (efetivos):

Vanessa Isabel Veloso de Sá

Ricardo Emanuel Nunes Maciel Gonçalves

André do Paço Lopes

Cristina Maria Rodrigues Pinto

Vítor Orlando dos Santos Alves

Júlio Jorge dos Santos Alves

R.I.R. (suplentes):

Daniela Filipa Pereira Araújo

Paula Cristina Silva Novais Teixeira

Vitor Manuel Fernandes Malaia

Regressar ao índice

Vila Real

Aliança (efetivos):

Maria João Magalhães Gaspar

José Miguel Ferreira Correia de Matos

Miguel Gonçalves Gomes Felizardo

Arminda da Conceição Borges Salzedas

Hugo Filipe Moutinho Rodrigues Vilela

Aliança (suplentes):

António de Fátima Almeida

Maria Natália Machado Rosa

David de Gouveia Cardoso

Ricardo Pinto Alves Balouta

Maria Angelina de Barros Pereira

B.E. (efetivos):

Mariana Tomé Falcato Simões

Carlos Manuel Moreira Gomes

Lúcia Pereira da Cunha

Luís Miguel Mourão dos Santos

Mário Emanuel Pinto Gonçalves

B.E. (suplentes):

Ana Sofia Matos Gomes

Ana Catarina Alves Peniche

José Luís da Silva Rodrigues

Carla Alexandra Alves Pinto Lopes de Carvalho

João Manuel Ribeiro dos Santos Bento

CDS-PP (efetivos):

Patrique José Luís Alves

Ângela Eduarda de Oliveira Figueiras

Maria José Correia do Nascimento

Rui Miguel Loureiro da Silva

Alexandre Monteiro Alves

CDS-PP (suplentes):

Clara Maria Araújo Leite

José Acácio Lopes Gonçalves

Rui Alves Marques

Maria do Rosário Janeiro Silva e Castro Pereira

Bráulio Manuel Fernandes Ferreira

Chega (efetivos):

José Manuel Pereira Dias

Joana Sofia Santos Figueiredo

Miguel Nunes Silva

Matilde Diogo da Silva Santiago Soutomayor

Maria Rubina Rodrigues Teles

Chega (suplentes):

Carlos Miguel Apolinário dos Santos

Maria Teresa da Conceição Furtado Marques Mendes

Iniciativa Liberal (efetivos):

Rui José da Silva Gonçalves Paiva

Pedro João Magalhães Ermida Ferreira

Vanessa Rosadas Coelho

Margarida Sousa Lopes Carmona

Leonardo Pinto Ribeiro Rivera Chaves

Iniciativa Liberal (suplentes):

Alexandrina Raquel Moreira dos Santos

Marcos Henrique Marques Caetano Ramalho

Livre (efetivos):

Teresa Maria Marques Fernandes Rebelo

João Luís Nogueira da Silva

Luís Manuel Teixeira Gomes Rebelo

Magda Sofia Serrasqueiro Barata Lourenço

Pedro José de Sousa Mendes

Livre (suplentes):

Maria Leonor Caldeira Farinha

Miguel João Paiva Bento

Nós, Cidadãos! (efetivos):

Orlando Manuel Leite Cruz

Eugénia Maria Gonçalves das Dores

Hernani Moreira Furtado

Maria do Rosário Oliveira Mendes

Bruno Silvino da Silva Gomes

Nós, Cidadãos! (suplentes):

Maria Odete Teixeira Moutinho

Diogo Filipe Mendes Oliveira

PAN (efetivos):

José Maria dos Santos Castro

Jéssica Rafaela Moreira Gomes

Gonçalo Manuel Ferreira Dias Correia

Filipa Daniela Gomes Pires Alves

Emanuel Avelino Morais Teixeira

PAN (suplentes):

Cristina Sofia Ferreira Dias Correia

Paulo Sérgio Teixeira Pinto

Ana Filipa Lúcio Alves

Bárbara Carina Rodrigues Pires

PCP-PEV (efetivos):

Manuel Justino Matos Cunha

Júlia Violante de Carvalho Ribeiro Correia

Gabriela Maria Portela Mesquita Guimarães

José Miguel Afonso Fernandes

Ana Paula Dias Simões

PCP-PEV (suplentes):

António Manuel Alves Serafim

Paulo Manuel Rosa Figueiredo

Filomena Berta da Rocha Pinto Abreu Ramos

Diamantino Francisco Maia da Silva

Vítor Manuel Teixeira Carvalho

PCTP/MRPP (efetivos):

Miguel Martins de Carvalho

Maria José Correia Sequeira Moreira

Manuel António da Silva Gomes Silveira

Amílcar Pires Conceição

Maria Odete Correia Sequeira

PCTP/MRPP (suplentes):

Manuel Augusto Henrique Figueira Magalhães

Elisabete de Sousa Rodrigues

José Maria Pereira Gomes

PDR (efetivos):

Lígia Maria Correia da Cruz

Carlos Bruno Roçadas Campos

Sérgio Belmiro Ribeiro da Silva

Ana Nair Batista César

Helena Maria Martins de Carvalho

PDR (suplentes):

Alfredo Branco Batista

Helena Manuela da Silva Queirós Moreira

PNR (efetivos):

Isabel Maria de Menezes Montalvão e Silva

José Lucena Pinto

Amílcar Monteiro Vaz

Cláudia Isabel Vilhena Torres Costa Patrício

Francisco Franco Afonso

PNR (suplentes):

Ana Maria Menezes Montalvão e Silva

Maria João Brak-Lamy Paiva Raposo Lencastre

Alfredo Ricardo Tomé Fernandes

Sandra Cristina Madeira Reis

Carlos Alberto Neto Rego

PPD/PSD (efetivos):

Luís Manuel Morais Leite Ramos

Cláudia Patrícia Quitério Bento

Artur José Montenegro Soveral Freire de Andrade

Nataniel Mário Alves Araújo

Maria Lúcia Ribeiro Brás de Oliveira

PPD/PSD (suplentes):

José Amável Diegas Borges

Mónica Paula Delgado Moura

Daniel Monteiro Alves

Ivete Nogueira Moreiras

Guilhermina Maria Rodrigues Costa

PPM (efetivos):

Silvia Andreia Duarte Pereira Correia

Norberto José Nunes Pinto Borges

Cristina Maria Barreiro Chaves

Sofia Adelaide Pereira Leite de Sousa Pimentel

Luís Manuel Portela Fernandes

PPM (suplentes):

Margarete Henriques Monte

João Alexandre Alves Marselha

Sérgio Daniel Queirós Santos

PS (efetivos):

Ascenso Luís Seixas Simões

Francisco José Ferreira da Rocha

Brigite Raquel Bazenga Vieira Tomás Gonçalves

Ana Isabel Alves Dias

Manuel da Costa Monteiro

PS (suplentes):

Marisa Alexandra Teixeira Moreiras Sousa

Tiago José Rodrigues Monteiro

Maria Margarida Marinheira Dias Cascarejo

Maria João Loureiro Ribeiro

Rodrigo da Nóbrega Pinto Pizarro

R.I.R. (efetivos):

João António Vilela Cabeço

Ana Mafalda Sousa Viana

Sandra da Conceição Carvalho Pinto

José Belarmino Graça Cordeiro

Alberto Óscar Almeida Monteiro Vagaroso

R.I.R. (suplentes):

Maria do Céu Pinto Coelho Sousa Viana

Sérgio Daniel Teixeira de Oliveira

António Castro Pinto

Ondina da Costa Vilela de Sousa

António José Oliveira Cardoso

Regressar ao índice

Viseu

Aliança (efetivos):

Pedro Miguel Marques dos Santos Escada

Maria Inês Marques Teixeira Soares Ferreira

Pedro Nuno Pereira de Carvalho Ruas

Ana Paula Amaral Veloso Rocha de Oliveira

Veríssimo Coutinho dos Santos

Serafim Ferreira Gomes Tavares

Diana Marisa Henriques Marques

Fernando Diniz Correia Chapeiro

Aliança (suplentes):

Joaquim António Correia Teixeira

Marisa da Anunciação Loureiro Néri

Álvaro Sérgio Barreto de Almeida

Carolina Amélia Sampaio da Costa Melo

B.E. (efetivos):

Bárbara Inês Gonçalves de Almeida Xavier

Rita Cláudia de Meneses e Vasconcelos de Almeida Diogo

Hermínio Alexandre Ribeiro da Cunha Marques

David Filipe dos Santos

Ana Carolina Damas Gomes

Paulo Jorge Fernando Rodrigues

Maria de Fátima Teles da Silva

Célia Cláudia Lourenço Rodrigues

B.E. (suplentes):

Manuel da Rocha Coelho

Pedro Filipe Rodrigues Pires

Manuela Maria Coelho Antunes

Tiago Resende Araújo Ferreira

CDS-PP (efetivos):

José Hélder do Amaral

Maria da Ascensão Bernardo Amaral

Maria da Graça Almeida de Eça do Canto Moniz Adão da Fonseca

António Manuel Dinis Ribeiro Marques

Paulo Jorge Rodrigues Duarte

Magda de Fátima Antunes Grilo

José Manuel da Silva Figueiredo

Paulo Jorge dos Santos Lopes Mendonça Tolda

CDS-PP (suplentes):

Anabela Ribeiro de Oliveira

António Augusto Ferreira Cardoso

Paulo Manuel Monteiro Gomes

Joana Morais Sarmento Ferreira dos Santos

Hugo Filipe Afonso Trindade

Chega (efetivos):

João José Rodrigues Tilly

Paulo Renato Cardoso Matias

Sandra Monteiro Lourenço

António Carlos Pina dos Santos Cabral

Sónia Cristina Lobato e Cunha Perpétuo

Milene Maria Jesus Ferreira

Telmo Ricardo dos Santos Ferreira

Rute Sónia Proença Nunes

Chega (suplentes):

Sofia Alexandre dos Santos Rodrigues

Carlos Portugal Correia

Natália Ferreira de Sousa

Iniciativa Liberal (efetivos):

Filipe Amorim Barbosa

Maria Isabel Marques Aparício

Sérgio Lopes de Figueiredo

Angelina Maria Carvalho Duarte Oliveira

Paulo Ricardo Ferreira Santos

Barbara Almeida Rebelo

Pedro Alexandre Mendes Pereira

Bruna Daniela Gonçalves da Ponte Peixoto Pinto

Iniciativa Liberal (suplentes):

João Manuel Peres Silva

Daniela Clemente da Silva

André Resende Tavares

Miriam Ramos Couto

Diogo André Meira Saraiva e Silva

JPP (efetivos):

João de Jesus Rijo da Conceição Mendes

Carlos José Mendes da Silva

Paula Dilai Mendes Franco Catanho

José Anastácio Duque Carvalho

Mário Frederico Quintal Teixeira

Sónia Carla Spínola Mendonça Gouveia

José David Andrade Gonçalves

José Delfino Nóbrega de Freitas

JPP (suplentes):

Anita Quintino de Sousa Nunes

Paulo Davide Alves Teixeira Fidalgo

Telmo Teixeira da Costa

Zélia Maria de Gouveia Rodrigues Alves

José Egídio Alves dos Santos

Livre (efetivos):

Sónia Cláudia Miranda da Veiga

Pedro Sérgio Parrado de Figueiredo Raposo

Francisca Laranjeira Martins Reina

Patrick Joel da Silva Pais

Marta Mendes Malheiro Rodrigues

Carlos Aldo dos Santos Oliveira

Maria Margarida de Oliveira Rendeiro

Nuno Miguel Brás Rolo

Livre (suplentes):

Joana Maria Pereira Pestana

Vasco Vieira Cunha

MPT (efetivos):

Norberto de Almeida Albuquerque

Manuel Fernando Santos Silva

Cátia Maria Figueiredo Saraiva

António Fernandes de Pina Saraiva

Rui Manuel Henriques Gomes

Florbela dos Anjos Figueiredo de Pina Saraiva

Fernando de Almeida Rodrigues

José Guilherme Paula D’Almeida

MPT (suplentes):

Maria Madalena Anjos Figueiredo

António Almeida Sequeira

Nós, Cidadãos! (efetivos):

António Augusto da Silva Barreto

Mariana da Costa Abrantes de Sousa

José Júlio Rodrigues de Almeida

Ana Paula Costa Oliveira

Adelino Pedro Coelho de Oliveira

Ana Rita Figueiredo Barreto

Leonel Ferreira Sequeira

Raquel Maria Negrier Cruz Dias Soares

Nós, Cidadãos! (suplentes):

Sara Oliveira Machado

Teresa Maria de Jesus Ferreira Nunes

Hugo Filipe Graça Soares

Margarida Maria Ferreira Figueiredo

PAN (efetivos):

Carolina Maria Pina de Almeida

Maria da Conceição Dias de Oliveira Figueiredo

Diogo José Pina Chiquelho

Mariana Gouveia Branquinho

Vera Vanessa Ferreira Polónio

José Carlos Diez Carvalho

Sara Raquel Lunet Miroto

Filipe Dias de Carvalho

PAN (suplentes):

Rúben José Matos de Figueiredo

Paula Cristina da Fonseca Caçador

José António Vaz Rodrigues

Marlene Ramos Gomes Simões Henriques

PCP-PEV (efetivos):

Miguel Tiago Crispim Rosado

Alexandre Costa e Sousa Hoffmann Castela

Maria Filomena de Matos Pires

Isabel de Fátima Esteves Moreira Pires Souto

Telmo Ricardo Aparício Reis

Manuel Jorge Pereira Veiga

Isabel Maria de Oliveira Almeida Rodrigues

Fernando Ferreira Campos

PCP-PEV (suplentes):

Inês Mariana Bártolo da Cruz

Catarina Alexandra da Silva Gouveia

José Fernando Teixeira Moutinho

José dos Santos Lopes Martins

Maria José Lopes Rodrigues

PCTP/MRPP (efetivos):

José Manuel Dias da Cruz

José Francisco da Silva Faia

Inês Marlene Marques da Cruz

Rui Daniel Garrinho Gonçalves Café

Gumercinda João Pinto Cardoso

Bruno José Ferreira da Fonseca

Nuno Jorge Nunes do Espirito Santo

Maria de Fátima Martinho Almeida

PCTP/MRPP (suplentes):

Rogério Paulo da Cruz Martins Afonso

Maria Paula de Jesus Silva

João Natálio Correia Vilares Pereira

Maria Teresa do Couto Martins

Avelar Gomes Geraldo

PDR (efetivos):

Manuel Henrique dos Santos Prior

Maria Estela Pinto de Almeida Guedes

Casimiro Cerqueira veloso

Teresa Maria Matos de Almeida

Pedro Manuel Soares Cardoso

Amarah Farage Frade

Fernando António Pinto Vieira

Anabela Vieira Joaquim

PDR (suplentes):

Andreia Carla Oliveira Tavares

Vitorino Aventino da Silva Sequeira

PNR (efetivos):

Patrícia Alexandre Ferro Araújo

Luís de Almeida e Vasconcellos Pinto Coelho

Mafalda Brandão Burnay Bastos

José de São José dos Reis

Hugo Miguel Marques Pinto

Maria do Carmo de Jesus Duarte

Pedro Daniel Carrilho de Carvalho Ginja

Anabela Simões da Silva

PNR (suplentes):

Rui Manuel Paulino Pereira

Felismina Pereira de Oliveira Ferreira

Rui Pedro Ferreira Lourenço

Alzira Manuela dos Santos Cardoso

Miguel Alexandre Ferreira dos Santos

PPD/PSD (efetivos):

Fernando de Carvalho Ruas

Pedro Filipe dos Santos Alves

Fátima Carla Dias Antunes Borges

António José Lima Costa

Armindo Telmo Antunes Ferreira

Eugénia Maria de Oliveira Duarte

Domingos Manuel Pinto do Nascimento

Liliana Martins Anastácio

PPD/PSD (suplentes):

Isabel Cristina Bento Fernandes

Guilherme Coimbra Vasconcelos Duarte

Cristiana Segadães Branco Camelo Aguiar

Anabela Susana Paiva Martins Oliveira

José António Santos Esteves Correia

PPM (efetivos):

José Américo Quaresma Pereira

Pedro Júlio Santos Dias Branco da Silva

Maria de Fátima Pinto Gonçalves

Bruno Miguel Martins de Sousa

Sara Raquel Brandão da Costa

António João Teixeira de Pinto

Carla Maria Gonçalves de Almeida

José António Pinto da Silva

PPM (suplentes):

Susana Maria da Silva Gonçalves

José Maria da Costa Gomes

PS (efetivos):

João Nuno Ferreira Gonçalves Azevedo

Lúcia Fernanda Ferreira Araújo Silva

João Paulo de Loureiro Rebelo

José Rui Alves Duarte da Cruz

Maria da Graça da Mouta Silva Reis

Manuel António Rebelo Ferreira

Marta Alexandra Correia da Costa

Pedro Miguel Mouro Lourenço

PS (suplentes):

Susana Isabel Marques Lemos

Lúcia Marlene Macário Lopes

Rui Manuel Pereira Braguês

Ana Rita Rodrigues Alexandre

Pedro Agostinho da Silva Baila Madeira Antunes

PTP (efetivos):

Daniela Figueiredo Ramos

Paulo Fernando Silva Rodrigues

Acácio da Silva Ramos

Carla Marisa Martins Carvalho Rodrigues

Maria Vitória Ferreira de Figueiredo Ramos

Henrique Manuel Albuquerque Seixas

Susana Maria Pereira Garganta Almeida Gonçalves

Rute Maria Zuzarte de Mendonça e Gomes Pinto de Andrade

PTP (suplentes):

Sara Maria Matias do Paço

João Carlos Antunes Correia

PURP (efetivos):

Armando Manuel Soares Formoso

Lídia de Carvalho da Silva

Carlos Óscar de Almeida Chaves

Natércia Maria Pinto de Matos

Nuno Ricardo Soares Mamede dos Santos

Rosa Maria de Sousa Guedes Soares Couto

Pedro Fernando Gonçalves Oliveira

Sílvia Rafaela dos Santos Costa

PURP (suplentes):

Leila Raquel da Fonseca Monteiro

Fernando Alcídio Anastácio

Carina Patrícia Francisco Marques

R.I.R. (efetivos):

Ludgero Duarte Pereira Silva

Sílvia Crisálida Fernandes Malaia

Tânia Sofia Pinto Gouveia Costa

João Cardoso Nogueira

Joana da Silva Esteves

Gabriel António Vitorino Gouveia

Liliana Botelho da Silva

José Araújo Ferreira de Vasconcelos

R.I.R. (suplentes):

Sónia Isabel Fernandes Malaia Novo

Paulo Teixeira Fernandes

Cristiana Filipa Ferreira Monteiro

Madeira

Aliança (efetivos):

Joaquim José Batalha de Sousa

Ana Cristina Vieira Lourenço Sargo

Rubina Liliana da Silva Gonçalves

Márcio Rafael de Sousa Pimenta

Hélder Francisco Sousa Gonçalves

Margarida Rosa Cardoso da Silva Magalhães

Aliança (suplentes):

Verónica José Reis Pereira

Raquel Oliveira Gonçalves

Décio Damasceno Mendonça Alves

Cristiano António Gomes Camacho

Hugo Miguel Andrade Olival

B.E. (efetivos):

José Ernesto Figueira Ferraz

Cássia Mara Santos Gouveia

Paulo Alexandre Silva Santos

Dina Maria Gouveia Freitas Letra

Maria Elisabete Figueira

José António Sousa Figueira

B.E. (suplentes):

Maria Seifert Miranda

Amândio Pereira Rodrigues Pateca

Paula Isabel de Faria Abreu

José Hernâni Ferreira Silva

Maria Luisa Lopes Alves dos Santos Marques

CDS-PP (efetivos):

Sara Rubina Ferreira Madalena

Luís Miguel Castro Rosa

Tiago Miguel Freitas Correia

Élia Maria de Freitas Gouveia

Amílcar Henriques Figueira

Lídia Maria Araújo Ferreira Albornoz

CDS-PP (suplentes):

Pedro Manuel Nóbrega dos Santos Freitas Araújo

Felisberto Paulo Abreu

Duarte Nuno Melim Dias

Teresa Maria Nóbrega Freitas Vítor

Carlota Patrícia Abreu Dinoísio

Chega (efetivos):

Miguel Tristão de Portugal da Silveira e Teixeira

Rita Maria Ferreira de Vares

Maria Isabel Ramos Welsh

José Lino de Freitas Meneses

Ricardo José Fernandes Vieira

Maria Baptista Rodrigues da Silva Marcial

Chega (suplentes):

Martinho Filipe de Jesus Gouveia

Fernando Pereira Gonçalves

Iniciativa Liberal (efetivos):

Duarte Paulo Brazão Gouveia

João Gris Marques Teixeira

Sara Luísa da Costa Neves Jardim

Ana Rita Azevedo Rocha

Luciano Joaquim Andrade Jardim

Joana Loja e Morna Gomes

Iniciativa Liberal (suplentes):

Miguel Ângelo de Abreu Correia

Alicia Maria de Nóbrega Teixeira

Humberto Nuno de Carvalho Homem e Morna Gomes

JPP (efetivos):

Lina Graciela Jardim Pereira

Liliana Inês Vieira Jorge

Hamilton José Pestana Ascensão

Odília Maria Figueira da Silva Gama

João Nelson Veríssimo

Márcia Renata Correia Ferreira Mendonça

JPP (suplentes):

Duarte Nuno Serrão Barreto

Emanuel Luís Santos Fernandes

Livre (efetivos):

Pedro Miguel Nunes Rodrigues

Maria Ângela Gomes de Araújo de Lacerda Nobre

Jorge Miguel Luz Marques da Silva

Ana Marta Santos Salvado

Francisco Brites de Araújo Lucas

Elsa Maria Ferreira Vera

Livre (suplentes):

Maria Luísa Mendes Godinho Macedo de Alvarenga Vieira Dias

Marta Soraia Gomes Flor de Oliveira

MPT (efetivos):

Fernando Eduardo Cardoso Rodrigues

Sónia Patrícia Abreu Vieira

Bárbara Carolina Freitas Faria

Pedro Miguel Castro Manteigas

Elsa Maria Oliveira Rodrigues

Ricardo Jorge da Silva Camacho

MPT (suplentes):

Lúcia Pestana Campos

Hélder António Simões Correia

António Fernando Freitas dos Santos

Nós, Cidadãos! (efetivos):

Pedro de França Ferreira Marques de Sousa

João Gonçalo Frango Barros

Hermínia Reis Sousa Vilhena Meneses

Ângela Pereira Pestana Silva

Roberto André Barros Alves

Ricardo José Gomes Pestana

Nós, Cidadãos! (suplentes):

Maria Teresa Pereira Barros

Maria Domingas Pereira dos Ramos

José Manuel Gonçalves

PAN (efetivos):

Ana Maria Bijóias Mendonça

Roberto José Gaspar Rodrigues

Maria Isabel de Gouveia Henriques de Freitas Braz

Rodrigo Gonçalo Figueira Silva

Alexandra Maria Faria Ferreira

Nélio Flávio de Castro Freitas

PAN (suplentes):

Vanessa Tlerri Castro Alveno

Luís Filipe Vasconcelos Pereira

PCP-PEV (efetivos):

Herlanda Maria Gouveia Amado

José Filipe Sousa de Olim

Ana Paula Teixeira de Almeida

António Alberto Pontes Gouveia

Maria Inês Simão Leite

Lídia Maria Aveiro Andrade Luís

PCP-PEV (suplentes):

António Andrade Vieira de Freitas

Fernando António Gouveia Mendonça

Fátima Maria de Freitas Sousa Velosa

José Carlos Rodrigues Ferreira

Egídio de Freitas

PCTP/MRPP (efetivos):

Humberto Filipe da Silva Freitas

Maria Fernanda de Abreu Calaça

Alexandre de Almeida Caldeira

António Fernando Rodrigues

Maria Zita de Matos Caldeira

João Alexandre Rodrigues

PCTP/MRPP (suplentes):

José Tito de Gouveia Teixeira

Ivone de Jesus Vasconcelos

Carlos Manuel Pereira Matos

Alírio Paulo Rodrigues

Rosa Rodrigues de Sousa Vasconcelos

PDR (efetivos):

Filipe Renato da Silva Rebelo

José Roberto Alves Araújo Jardim

Márcia Lúcia Sousa Dias Alves

José Rafael Moniz Freitas

Paulo Graciano Freitas Teles

Sónia Carla Camacho Martins

PDR (suplentes):

Rúben Fabiano Câmara Visinho

Sílvia Marta Fernandes Teles

Manuel Maurício de Gouveia Escórcio

Cátia Rubina Mendonça Gouveia

Francisco Dinis Fernandes Teles

PNR (efetivos):

António Álvaro Aguiar Araújo

Armando de Jesus da Silva

Paula Cristina Lemos de Nóbrega

Enaltina Teixeira de Abreu Marques

Juan Elder de Pontes Pereira

Carina de Fátima Mendonça Araújo

PNR (suplentes):

Ruben Emanuel Dias de França

Andrea Cristina Alves Viveiros

Cátia Vanessa Mendonça Araújo

Agostinho de Freitas Spínola

Cátia Sofia Vasconcelos da Silva

PPD/PSD (efetivos):

Miguel Filipe Machado de Albuquerque

Mário Sérgio Quaresma Gonçalves Marques

Sara Martins Marques dos Santos Madruga da Costa

Paulo Alexandre de Sousa Neves

Maria de Fátima Afonso Marques

Helena Maria Pereira Leal

PPD/PSD (suplentes):

Teodósio Miguel Gouveia Faria

Isabel Joana Abreu Pereira Macedo Velosa

José Ernesto Alves Nunes

Fátima Filipa de Menezes

Emanuel Sabino Vieira Gomes

PPM (efetivos):

João Carlos Filipe de Noronha Marques de Oliveira

Paula Anunciação Fernandes Pimenta

Paulo Alexandre Lopes de Brito

Susana Cristina Freitas Gonçalves

Gonçalo Alexandre Camacho Brito

Cristina Filipa de Sousa Camacho Brito

PPM (suplentes):

Alberto Pequeneza

Sandra Luísa Rodrigues Abreu

Pedro Vieira de Paiva

PS (efetivos):

Carlos João Pereira

Olavo Balona Gouveia Câmara

Marta Luísa de Freitas

Karina de Faria Pestana

João Ricardo Castro Melim

Dina de Jesus Rodrigues Gomes

PS (suplentes):

João Carlos Justino Mendes de Gouveia

Lídia Gomes do Vale Pereira

José Luis Silva Cháchá

Nicola Teixeira Fernandes

António Martins Batista Rosa

PTP (efetivos):

José Manuel da Mata Vieira Coelho

Elsa José da Silva Pereira Cravo da Mata

José Edgar Marques Silva

Alexandro Dário Gouveia Pestana

Carla Maria Gomes Alves

João Roberto Nascimento Melim

PTP (suplentes):

Pedro Leonel da Costa Gouveia

Zita Maria de Abreu

Frederico Nuno Barreto Pereira

Maria da Graça Câmara Teles

PURP (efetivos):

Fernando Emanuel de Sousa Teixeira

Charl Rafael Macedo da Silva

Gilda Isabel de Freitas Rocha Gouveia

João Manuel Sousa Fernandes

João Paulo Rodrigues Assunção

Elizabeth Gonçalves de Sousa

PURP (suplentes):

Hélder Torquato Gouveia

Maria Elisabeth Pinto de Abreu Ribeiro

R.I.R. (efetivos):

Fernando Rodrigues de Góis

Pedro Miguel Câncio Pestana Neves

Liana Pestana dos Reis

Mauro Diogo Henriques Capelo

Lina Maria Marques Carvalho

Sérgio Miguel Nóbrega Henriques

R.I.R. (suplentes):

Maria Ivone Carvalho

Dúlio Santos Fernandes Neves

Dalila Maria Oliveira Henriques Capelo

Roberto Paulo Ferreira Vieira

Sofia Alexandra Neves Ramos

Açores

Aliança (efetivos):

Jorge Manuel Rosa de Medeiros

Barbara Sofia Neto Ourique

Jose Manuel Xavier de Avila

Ruben Fernando Alves Serpa

Bruna Correia Raposo

Aliança (suplentes):

João Carlos Motta Faria Pacheco

Patricia Rebelo Leite

B.E. (efetivos):

António Manuel Raposo Lima

Alexandra Patrícia Soares Manes

Ricardo Filipe Raposo Furtado

Paulo Manuel Besugo Sanona

Vera Lúcia Pinheiro Pires

B.E. (suplentes):

Paulo Rogério Ávila Fontes

Marlisa Silveira Furtado

Vitória do Rego Froias

CDS-PP (efetivos):

Rui Miguel Oliveira Martins

Bruna Vasconcelos Valério de Almeida

André Miguel da Silveira

Fedra Miriam Fagundes da Costa Machado

Rúben Manuel Bettencourt

CDS-PP (suplentes):

Séfora Veríssimo Costa

André Melo Castro

Brigite Faria Silveira

Miguel Angelo Baptista de Simas Garcia

Alonso Teixeira Miguel

Chega (efetivos):

Joaquim José Beato Chilrito

Carlos Manuel da Silva Monteiro

Angeline Lucie Claire Quintin

Maria Fernanda Ferreira Pinto Afonso

José Alberto Matos Leirinha Silva Salvaterra

Chega (suplentes):

Joana Maria Martins Regalla

Bernardo Rui Teixeira da Silva

Iniciativa Liberal (efetivos):

Ana Vasconcelos Martins

João Pedro Duarte de Almeida Bessa Cardoso

Sara Cristina Garcez Couto Rodrigues de Sousa de Pereira

Luis Filipe Rodrigues Martins

Inês João Azevedo Gouveia Leitão

Iniciativa Liberal (suplentes):

Tiago Manuel Moreira Fernandes

Rute Maria Rodrigues Monteiro

Miguel Ferreira de Oliveira

Livre (efetivos):

Ana Filipa Guerra Morais e Castro

José Manuel Viegas Oliveira Neto Azevedo

Florbela Martins do Carmo

Diamantino Valente Henriques

Fernanda Rosário Silva Carvalho

Livre (suplentes):

Carlos Filipe da Silva Sousa

Fátima Ellas Silva Cunha

MAS (efetivos):

Eduardo Jorge Pimentel Rodrigues Pereira

Maria Isabel Marques da Silveira

Juliana Madruga Inácio

António Cinézio Canastra Amaral de Medeiros

Luis Miguel Rego Teles

MAS (suplentes):

Cecílica Rosa de Almeida Serafim Bicho

Abel António Castillo Tenera

Ana Filipa Antunes Bernardino

MPT (efetivos):

Pedro Ricardo Soares Pimenta

Ana Margarida Gomes Lopes

Mariana Alexandra Silva Neto

Paulino Manuel Mendes da Silva

Céline Marques Simões

MPT (suplentes):

Maria Cristina do Sacramento Vieira Lopes

Jorge Manuel Fernandes Figueiral

PAN (efetivos):

Pedro Miguel Vicente Neves

Marlene Susana Raposo Dâmaso

Sónia Alexandra Ramalho Domingos

Alexandre Miguel Dias Costa

Mafalda Bairos Pais

PAN (suplentes):

Regina Pires dos Santos

Dinarte Manuel Andrade Pimentel

Maria do Rosário da Silva Ferreira

PCP-PEV (efetivos):

António José Salgado Almeida

Paula Rocha Peixoto Decq Mota

Vítor Nelson Garcia da Silva

Vera Mónica Pacheco Correia

Rui Pedro Santos Teixeira

PCP-PEV (suplentes):

Luísa Maria Valadão Corvelo

Marco José Moura Coelho

Diana Maria Brasil Ourique

Ernesto Manuel Araújo Rodrigues

Maria Alvarina da Silva Ferreira Céu

PCTP/MRPP (efetivos):

José Afonso Moureira de Lourdes

Pedro Albergaria Leite Pacheco

Ludovina de Lurdes Correia da Silva Gomes

Pedro Miguel Machado Vultão

Silvia de Jesus Resende do Rego

PCTP/MRPP (suplentes):

Dália Maria Cabral Pereira Pimentel

João Carlos Cabral Vieira

Maria de Fátima Picanço de Melo Gonçalves

Manuel Inácio Soares

PDR (efetivos):

Sandra Paula Correia Tavares Furtado Soares

Ulisses José Teixeira da Cunha Coelho

Marco António dos Santos Abrantes

Maria da Ascensão Jardim

Marília Alexandra Tavares Furtado Garcia

PDR (suplentes):

Pedro Jorge Jardim Soares

António Furtado Soares

Elizabeth Carreiro Almeida Soares

Manuel Dias

PNR (efetivos):

Roque Manuel da Silva Gaio e Melo de Almeida

Luis de Utra Machado Pinto Coelho

Fernanda Cristina Duarte da Fonseca Calado

Mónica Alexandra Ramos Martins

Manuel António Bastos da Costa

PNR (suplentes):

Susana Lavado Gonçalves Pedro Rodrigues

Gabriel Linho Leça Ferreira

Vitor Manuel Custódio Saraiva

Maria Helena Ferro Martins Vieira Dias

Tiago Fernandes de Figueiredo

PPD/PSD (efetivos):

Paulo Alexandre Luis Botelho Moniz

António Lima Cardoso Ventura

Ilídia Maria da Silva Fialho Quadrado

Vitória Carolina Sousa da Silva

Márcio Herberto Andrade Silva

PPD/PSD (suplentes):

Humberta Maria Brum Bettencourt

Valdemiro Adolfo dos Santos Vasconcelos

Pedro Miguel Teixeira Carreira Coutinho

Ana Cláudia Bettencourt Amarante Veríssimo

Susana Alexandra Gomes Soares

PPM (efetivos):

Paulo Jorge Abraços Estevão

Manuel Humberto Lopes São João

Anabela Alves Mendonça Ferreira

Tomás Lopes Cavalheiro Ponce Dentinho

Edgardo Costa Madeira

PPM (suplentes):

Deolinda Rosa Machado Vieira Estevão

Orlando Mendes Emílio

Fátima Pimentel Câmara Pereira

Paulo Alexandre de Lima Dias

Cármen Silva Dutra Andrade Martins

PS (efetivos):

Isabel Maria Duarte de Almeida Rodrigues

Lara Fernandes Martinho

João Fernando Brum de Azevedo Castro

Maria Isabel Góis Teixeira

Sofia Fernandes Ávila de Lima

PS (suplentes):

Vasco Henrique da Costa Nunes Faria Paulos

Maria Gabriela dos Santos

Joana Pombo Sousa Tavares

Flávio Augusto Ribeiro Pereira Alves

Óscar Manuel Valentim da Rocha

PTP (efetivos):

Maria Celina Fernandes Vicente Mendonça

Guida Silvina da Silva das Almas

Samuel Firmino Carvalho Mendonça

Cátia Patricia Abreu Ferraz

João Carlos Freitas de Jesus

PTP (suplentes):

David José Barcelos Mendonça

Maria Liliana Martins Ferreira Pereira

José Alberto Figueira da Faria

Europa

Aliança (efetivos):

António Manuel Marques da Costa

Sandra Maria Carlos Gonçalves Marques

Aliança (suplentes):

Fernando Manuel Henrique Cordeiro

Sandra Maria Cota Pereira

B.E. (efetivos):

Tiago João Lopes Pinheiro

Cristina Maria Semblano Brochado Bandeira

B.E. (suplentes):

Abílio Augusto Barbosa

Maria Teresa Nóbrega Duarte Soares

CDS-PP (efetivos):

Melissa da Silva Dias Fernandes

Irene do Carmo

CDS-PP (suplentes):

Casimiro Claudio Dias

Cristão Pedro Philippe José

Chega (efetivos):

Luís Carlos Pires Martelo

Joaquina Maria Carrilho Reia

Chega (suplentes):

Francisco Velez Pacheco de Amorim

Amélia Joaquina Gonçalves Martins Matos

Iniciativa Liberal (efetivos):

Suzanne Sylvie Lopes Rodrigues

Adeline Afonso

Iniciativa Liberal (efetivos):

Miguel Laginha de Sousa Machado

Manuel Simões Lopo de Carvalho

JPP (efetivos):

Paulo Alexandre Pereira Santos Viana

Duarte Nuno Jardim Vieira

JPP (suplentes):

Jéssica Joana Calaça Teles

Marco Paulo Ornelas Pinto

Livre (efetivos):

David Tiago Paulo Tanganho

Marta da Silva Pacheco

Livre (suplentes):

António Sérgio de Azevedo Domingues

Maria Teresa Braga Paixão de Almeida Leitão

MAS (efetivos):

José Inácio Sebastião

Ana Cristina Dias Casanova Pinto Fernandes Lopes

MAS (suplentes):

José Lourenço Saraiva

Isabel Canana Sebastião

MPT (efetivos):

João Francisco Silva Elias Gomes Silva

Maria José Gonçalves de Aguiar Olival Novita

MPT (suplentes):

Diogo Tomás Oliveira Faria

Graça Maria Fernandes de Abreu Gonçalves

Nós, Cidadãos! (efetivos):

Sérgio Fernando Gave Fraga

Reinaldo de Jesus Côca

Nós, Cidadãos! (suplentes):

Melanie Rose Esteves Fraga

Joaquim Fernando da Silveira Policarpo

PAN (efetivos):

Gomçalo Filipe Galvão Gomes

Sónia Gavancha de Oliveira

PAN (suplentes):

Ernesto Luiz Marques Nunes

Ana Margarida de Carvalho Almeida

PCP-PEV (efetivos):

Rita Rato Araújo Fonseca

Sebastião André Gronborg Viola

PCP-PEV (suplentes):

Domingos Augusto Ramalho Pereira

Maria Teresa da Conceição Gerardo Loureiro

PCTP/MRPP (efetivos):

Ana Rita Rodrigues Pinto

Bertino Júlio Paredes Silva

PCTP/MRPP (suplentes):

Cristina Ferreira Rosas

Armindo Matos Roque

PDR (efetivos):

Carlos Eduardo Moreira Pinto

Cátia Andreia Hyggs de Almeida Elias Cavaco Simões

PDR (suplentes):

Pedro Henriques Lucas Almeida

Mafalda Sofia da Silva Simões Gomes

PNR (efetivos):

Patrícia Ferreira Manguinhas

Luís Filipe Lopes dos Mártires

PNR (suplentes):

Patrícia Alexandra Anunciação dos Santos

Luís Pio Tilli Simões de Carvalho

PPD/PSD (efetivos):

Carlos Alberto Silva Gonçalves

Victor Manuel Alves Gomes

PPD/PSD (suplentes):

Liliana Bento Oleiro

Selma Marina Lopes Martins

PPM (efetivos):

Lopo Maria Canelhas Cancella de Abreu

Ana Teresa Ferreira Marques

PPM (suplentes):

Maria Helena Trindade Roldão

Mariana da Trindade Roldão Geraldes Tomaz

PS (efetivos):

Paulo Alexandre de Carvalho Pisco

Natália Teixeira de Oliveira

PS (suplentes):

Ilídio Fernando Figueiredo Morgado

Sílvia Maria Gonçalves Paradela

PTP (efetivos):

Carlos Tomás dos Santos Nogueira

Célia Maria Baptista de Carvalho

PTP (suplentes):

José Carlos Gonçalves Correia

Cesarina Fernandes Figueira

PURP (efetivos):

João Manuel da Silva Rodrigues

Maria Luisa Pimentel Seara de Barbosa Mendonca

PURP (suplentes):

Lúcia Matias Lourenço Nunes

Frederico Miguel Kebe Almeida de Andrade Araújo

R.I.R. (efetivos):

Ana Marisa Nunes Rocha e Couto Vieira

Gonçalo Seixas Leite

R.I.R. (suplentes):

Catarina Francisco da Rocha e Silva

Emanuel Fernandes Coelho

Fora da Europa

Aliança (efetivos):

Tiago Ferreira de Sousa Dias

Maria Helena Dias Alves

Aliança (suplentes):

António José da Silva Castro

Joana Filipa Cruz Carvalho

B.E. (efetivos):

João Guedes Alves Branco

Maria do Sameiro Silva Mendes

B.E. (suplentes):

Gonçalo Filipe Pessa Figueiredo Costa

Avelina Maria da Silveira Ferreira

CDS-PP (efetivos):

Gonçalo Nuno Mendonça Perestrelo dos Santos

Fernando Ribeiro Pereira

CDS-PP (suplentes):

Deanna Arleen Padovani do Paço

Joana Canário Peixoto Alves Cardoso

Chega (efetivos):

Paulo Alexandre Trindade da Silva

Idalina do Rosário Gonçalves Branco Pereira

Chega (suplentes):

Vanya Anderson de Souza Santos Pery Cordeiro de Sousa

João Saldanha Franco Crispim Gomes

Iniciativa Liberal (efetivos):

Filipa Osório Nunes Sant’Ana Pereira

Matheus de Paula Costa

Iniciativa Liberal (suplentes):

Joana Rita da Costa Felício

Tiago Branco Calha Martins Coelho

JPP (efetivos):

Joaquin Paulo Pinto Alves

Paula Maria Camões Correia

JPP (suplentes):

Pedro Carlos Camões Correia de Figueiredo

Orlando Patrício Ferreira Quintal

Livre (efetivos):

Geiziely Glícia Fernandes

Guilherme Paulo Grijó Pen Freitas Pires

Livre (suplentes):

Felicidade Neto Ximenes

Mercelo Martins Kremer

MPT (efetivos):

Francisco Gomes Silva

Maria Donita Gonçalves

MPT (suplentes):

João Paulo dos Santos Ribeiro

Marisa Gonçalves Henriques Ribeiro

Nós, Cidadãos! (efetivos):

Renato Manuel Laia Epifanio

Maria José de Oliveira Leal Bravo da Costa

Nós, Cidadãos! (suplentes):

Maria Leonor Lamas de Oliveira Xavier

Pedro de Sá Nogueira Saraiva

PAN (efetivos):

Catarina Mendes Silva da Ressurreição

Paulo Jorge da Silva Lopes

PAN (suplentes):

Ana Sofia Correia da Silva

Norberto Lopes Ribeiro

PCP-PEV (efetivos):

Dulce Maria Simões Lopes Matias Kurtenbach

Ludgero João Chagas Escoval

PCP-PEV (suplentes):

António Alberto de Carvalho Pereira Ramos

Maria Cecília da Cunha Elói

PCTP/MRPP (efetivos):

José António Esteves Louçã

Ana Maria de Carvalho de Almeida Eusébio

PCTP/MRPP (suplentes):

Sérgio Paulo Gomes Silvino

Mariana Félix Paisana

PDR (efetivos):

Fernando Manuel Oliveira Rodrigues Albarran

Anabela Rodrigues Teixeira

PDR (suplentes):

José Alberto de Oliveira Rodrigues Albarran

Andreia Patrícia Rosa Dias Serra

PNR (efetivos):

Jorge Alberto Fátima Pereira Cameirão de Almeida

Maria Conceição Lima Vaz Rego

PNR (suplentes):

Rui Manuel Rodrigues Moutinho

Beatriz da Cruz de Oliveira David

PPD/PSD (efetivos):

José de Almeida Cesário

Jerónimo Rodrigues Lopes

PPD/PSD (suplentes):

Maria João Machado de Ávila

Lola Flores Socorro Couto do Rosário

PPM (efetivos):

Christian Michael Ernst Werner Baums Hohn

José Diogo Ferreira Marques

PPM (suplentes):

Isabel Maria Costa Santos Ferreira da Silva Marques

Lídia Mariana Ly Biai

PS (efetivos):

Augusto Ernesto Santos Silva

Paulo Porto Fernandes

PS (suplentes):

Ana Maria Ferreira Soares Silva

Maria Elena Morais Egreja

PTP (efetivos):

Jacqueline Francieli Lourenço Delonghi

Josefa Francisca Pereira Zuzarte de Mendonça

PTP (suplentes):

Saidy Carlos Mendonça Rojas

Leandra Sofia Silva Santos

PURP (efetivos):

Maria Manuela Correia Costa Fernandes

Albertino da Costa Veloso

PURP (suplentes):

Abel José dos Santos Gonçalves

Laurinda Rodrigues da Costa

R.I.R. (efetivos):

Isabel Maria Santos Cerqueira

João da Cruz Almeida Calado

R.I.R. (suplentes):

Tatiana Patricia Martins da Silva

Nuno Miguel de Almeida Luís

Regressar ao índice