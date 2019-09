Com as eleições à porta, os partidos já apresentaram os seus programas eleitorais para os próximos quatro anos. Depois de tantos debates e questões respondidas, começa a preparação final do eleitor para a ida às urnas, revendo as medidas colocadas em cima da mesa. O ECO preparou um quiz com dez questões para testar o grau de conhecimento sobre as várias matérias que prometem marcar a próxima legislatura, dos salários aos impostos, passando pelo ambiente.

Se ainda tiver dúvidas, aproveite para rever por aqui todas as propostas fiscais, as medidas para as empresas, as propostas para o ambiente, as sugestões para a Função Pública, as medidas para a Saúde e as propostas para a habitação antes de visitar as urnas.