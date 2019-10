O PS venceu as eleições legislativas e o PSD ficou em segundo lugar. As sondagens da RTP e da TVI não dão maioria absoluta aos socialistas. Apenas a sondagem da SIC admite esta possibilidade caso se confirme o melhor dos cenários. Na próxima legislatura vai haver partidos novos no Parlamento.

De acordo com a sondagem da RTP, feita pela Universidade Católica, o PS tem entre 34% a 39% dos votos, o que corresponde a 104 a 112 mandatos. A sondagem feita pela Pitagórica para a TVI indica que o PS terá entre 34,5% e 38,5%, o que corresponde a um número de deputados entre 100 e 112. A sondagem da SIC, feita pelo ICS/ISCTE é a única que admite num certo cenário que o PS possa governar sozinho, ao dar entre 36% e 40%, o que garante entre entre 105 e 117 deputados.

Todas as sondagens indicam que o PSD terá menos deputados do que na legislatura que agora termina. Na sondagem da RTP, o PSD terá entre 27% e 31% (74 a 82 deputados), na da TVI tem 24,6% a 28,6% (68 a 78 deputados) e na da SIC consegue 24,2% a 28,2% (72 a 82 deputados).

Há quatro anos, a coligação PSD/CDS conseguiu 36,86% dos votos e o PS teve 32,31%. O Bloco de Esquerda teve 10,19% dos votos e o PCP conseguiu alcançar 8,25%. O PAN obteve 1,39% dos votos. No entanto, depois das eleições, o PS conseguiu o apoio parlamentar do BE, PCP e Verdes o que lhe permitiu governar.

De acordo com as sondagens há partidos novos que podem passar a ter representação parlamentar. É o caso do Iniciativa Liberal, o Chega, o Livre e o Aliança.

As sondagens feitas durante a campanha eleitoral apontavam para uma vitória do PS, mas sem maioria absoluta. O PSD reunia nestas sondagens menos votos do que o PS, mas ao longo da campanha o fosso foi ficando mais curto.

A grande dúvida da noite eleitoral é se Costa consegue ou não a maioria absoluta. Ou seja, se consegue garantir pelo menos 116 deputados.

(Notícia em atualização)