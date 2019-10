Mas do que falamos quando falamos de inclusão?

Porque é que é tão necessário falar de inclusão?

Quando falamos de inclusão, falamos de liberdade. De cada um poder ser quem é, respeitando a liberdade do outro.

in·clu·são

substantivo feminino

1. Acto ou efeito de incluir.

in·clu·ir

verbo transitivo e pronominal

1. Pôr ou estar dentro. = ENCERRAR, INSERIR

2. Inserir num ou fazer parte de um grupo.

verbo transitivo

3. Abranger, compreender, conter.

(in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa)

A inclusão é um tema essencial porque existe diferença. Qualquer diferença – religião, género, etnia, nacionalidade, idade, limitações físicas, opções políticas… Porque ainda olhamos para a diferença com desconfiança.

Mas na verdade, cada um de nós é único – logo, diferente dos demais.

Mas será que as diferenças têm realmente impacto em contexto de trabalho?

Têm sim. Um impacto claramente positivo!

Diferentes perspetivas estimulam a inovação, estimulam a colaboração e levam a melhores resultados.

Se cada pessoa tiver a liberdade para demonstrar as suas competências de forma clara e aberta, estaremos a estimular o talento e a aumentar a motivação – esta é uma fórmula de sucesso!

Mas para conseguirmos uma cultura verdadeiramente inclusiva é preciso agir de forma clara e dar passos assertivos nesse sentido. É preciso um firme compromisso, que parte da liderança de topo, em criar um ambiente onde todos se sintam – e sejam! – Valorizados nas suas diferenças. Liderar de forma inclusiva dá às equipas um sentimento de confiança, de segurança e de pertença.

O que é preciso para ser um líder inclusivo?

– Conhecer as suas próprias preferências e eventuais preconceitos;

– Estar verdadeiramente disponível para novas perspetivas, novas abordagens e novas formas de decisão

– Procurar ativamente desafiar os seus pontos de vista e valorizar os restantes

– Ser capaz de adaptar o seu estilo de trabalho, de comunicação, de delegação, de acordo com as equipas com que trabalha

– Estimular os contributos de todos

– Promover oportunidades de crescimento para todos

Uma liderança inclusiva leva a um sentimento de pertença e de compromisso que potencia a formação de equipas de alto rendimento e promove a excelência. Gera ainda sentimentos de confiança que por sua vez promovem comportamentos inclusivos – este é o “círculo virtuoso” dos programas de Diversidade e Inclusão.

Quantificando as “virtudes”:

– 57% de incremento em termos de colaboração nas equipas (Coprorate Leadership Council, 2008)

– 6 pontos acima na margem bruta (EY Business Linkage Research, 2013)

– O “The Neuroscience of Trust” (A Neurociência da Confiança) de Paul J. Zak, 2017, evidencia que em empresas de Alta Confiança, as pessoas revelam: 74% menos stress, 40% menos burnout, 106% mais energia, 76% mais engagement, o que resulta em 50% de aumento da produtividade.

Vivemos num mundo em constante transformação. Não há evolução sem diferença. Não há sucesso sem inclusão.