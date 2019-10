O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse esta segunda-feira que “vai fazer tudo para que haja estabilidade” e que ouve os partidos já esta terça-feira porque quer que o primeiro-ministro indigitado ouça os partidos com assento parlamentar antes de tomar uma posição no Conselho Europeu da próxima semana sobre o Brexit.

“Em termos de indigitação da audição dos partidos, que é uma razão de urgência que é o seguinte, na semana que vem há um Conselho Europeu muito importante que é para discutir o Brexit antes do dia 31 de outubro, e conviria que o primeiro-ministro indigitado ouvisse os partidos numa composição diferente do Parlamento, portanto já deste Parlamento acabado de eleger, sobre os temas europeus antes da tomada de posição no Conselho Europeu”, disse Marcelo Rebelo de Sousa.

Relativamente às audições desta terça-feira, Marcelo Rebelo de Sousa disse que tenciona ouvir os partidos e transmitir uma mensagem clara: “Tal como aconteceu na legislatura anterior, o Presidente vai fazer tudo para que haja estabilidade”, disse.

Sobre um acordo que sustentasse a formação de um Governo semelhante ao da legislatura que agora terminou, Marcelo Rebelo de Sousa disse que essa “não é uma questão para o Presidente da República” e ainda que haverá tempo para o primeiro-ministro fazer as diligências para formar o novo Governo, tendo em conta o tempo que ainda demorará para saírem os resultados relativos à eleição dos deputados pelos círculos de fora da Europa.