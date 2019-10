Markel vende operação no Brasil a equipa de gestão

A Markel International, seguradora com sede em Londres e que pertence ao grupo segurador e de investimento norte-americano Markel Corporation, anunciou a venda do seu negócio no Brasil à equipa de gestão que lidera atualmente a subsidiária naquele país.

Num comunicado divulgado no seu site a Markel International afirma que a venda surge depois de uma revisão estratégica e que, depois de obtidas as necessárias autorizações das entidades reguladoras, a companhia mudará o nome para NEWE Seguros.

À frente da nova seguradora ficarão Carlos Caputo, o atual CEO para a América Latina, Gabriel Boyer, vice-presidente, e Rodrigo Motroni, diretor técnico. São agora os únicos acionistas da empresa.

Citado no comunicado, Carlos Caputo acredita que o sector agrícola “continuará a ser o pilar mais importante do negócio e do crescimento do país e estamos empenhados em continuar a prestar um serviço de excelência aos nossos clientes e parceiros”.

No Brasil a Markel é especializada em seguros para o sector agrícola. Com mais de dois anos de atividade totalizou, em 2018, totalizou R$ 75 milhões (16,9 milhões de euros) em vendas e pagou R$ 45 milhões em indenizações. A meta para 2019 é chegar a uma faturação de R$ 125 milhões.