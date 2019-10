O principal responsável da China nas negociações para um acordo comercial com os Estados Unidos viaja esta terça-feira para Washington, onde se reunirá com representantes norte-americanos, visando pôr fim à guerra comercial entre as duas maiores economias mundiais.

Em comunicado, o ministério chinês do Comércio anunciou na terça-feira que o vice-primeiro-ministro Liu He liderará uma delegação que inclui o ministro do Comércio, o governador do banco central e reguladores da indústria, tecnologia e agricultura.

Os dois governos fizeram gestos conciliatórios nas semanas que antecederam a nova ronda negocial, incluindo suspender ou adiar a entrada em vigor de novas taxas alfandegárias.

No entanto, não há sinais de progresso no sentido de resolver o cerne das disputas comerciais, em torno do superavit comercial da China e as ambições de Pequim para o setor tecnológico.

Pequim e Washington impuseram já taxas alfandegárias adicionais sobre centenas de milhares de milhões de dólares das exportações de cada um.

As disputas comerciais ameaçam também a economia mundial: o Fundo Monetário Internacional (FMI) reduziu este mês as suas projeções de expansão global para 3,2% em 2019, um décimo a menos do que as previsões feitas em abril.