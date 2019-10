Há cinco produtores portugueses na lista das 100 melhores adegas do mundo. Entre eles estão o W&J Graham’s, Quinta do Noval, Taylor Fladgate, três conceituadas referências da região do Douro, Luis Pato da Bairrada e o Soalheiro da Região dos Vinhos Verdes.

Nesta lista da “Wine & Spirits 2019 – Top 100 Wineries”, da revista norte americana Wine & Spirits, estão representados 15 países e Portugal é um deles. São analisados parâmetros de qualidade e consistência de várias empresas produtoras de vinho mundiais. Na edição deste ano os vinhos da região do Douro, Bairrada e a Região do Vinhos Verdes ganham destaque em mais ranking mundial.

O concurso “Wine & Spirits 2019 – Top 100 Wineries” decorreu nos Estados Unidos da América e os produtores selecionados são oriundos dos EUA (36), seguindo-se a Itália (15), França (15), Espanha (8), Portugal (5), Áustria (4), Austrália (3), Alemanha (3), Grécia (3), Argentina (2), Chile (2), Arménia (1), Hungria (1), África do Sul (1) e Nova Zelândia (1).