Quase um mês depois de lançar uma oferta de compra sobre a Bolsa de Londres, a Bolsa de Hong Kong desistiu do negócio. Nesta terça-feira, retirou em definitivo a sua proposta de 29,6 mil milhões de libras como contrapartida pela London Stock Exchange (LSE), depois de ter falhado na abordagem que poderia criar um gigante global de serviços financeiros.

O recuo definitivo surge no seguimento da recusa do negócio pela LSE, apenas dois dias depois da oferta, decisão que foi justificada com o facto de ter identificado “falhas fundamentais” na proposta chinesa.

O acordo proposto pela Bolsa de Hong Kong avaliava a bolsa londrina em 29,6 mil milhões de libras (cerca de 33 mil milhões de euros), mas estava condicionado à desistência da compra da Refinitiv, fornecedora global de dados e infraestruturas de mercados financeiros, pela LSE por 21,6 mil milhões de libras.

Quando declinou a oferta de compra, a Bolsa de Londres disse que a aquisição da Refinitiv estava no bom caminho e que esta traria mais benefícios do que a proposta asiática. A LSE sustentou ainda a sua recusa na relação com o Governo de Hong Kong que poderia “colocar em causa certos assuntos”.

Face a este cenário surge agora a desistência da Bolsa de Hong Kong que diz ter sido “incapaz de alcançar um compromisso” com a par londrina.