O antigo líder do PSD Luís Marques Mendes considera que António Costa só conseguirá manter o Governo até ao final da legislatura com uma nova geringonça, que ainda assim não se vislumbra como um caminho totalmente seguro, “mas é o mal menor”. Se escolher negociar caso a caso, Governo não deverá resistir além de 2021, antecipa.

“Pode ser difícil de negociar, mas é, analiticamente falando, a que garante maior solidez. O espaço de manobra para negociar não é grande, é o que é. Mesmo concretizada, até porque não terá acordos escritos, uma nova geringonça nunca será tão robusta quanto a anterior. Mas, em termos de estabilidade, é a única, à partida, que pode garantir um governo de 4 anos”, diz o social-democrata numa análise publicada no Jornal de Negócios.

Luís Marques Mendes argumenta que 2021 será um ano especialmente difícil para os socialistas devido à realização de eleições autárquicas, à presidência portuguesa da União Europeia e porque Marcelo Rebelo de Sousa, caso volte a vencer as presidenciais, já estará num segundo mandato e, por isso, mais livre para dissolver a Assembleia da República caso a solução de Governo não seja suficientemente estável.

“Se quiser evitar estas ‘espadas de Dâmocles’, Costa só tem o caminho de uma nova geringonça. Não é totalmente seguro. Mas é o mal menor”, defende.

O social-democrata diz que se Costa escolher uma governação orçamento a orçamento, ou lei a lei, sem uma maioria estável no Parlamento vai ter de enfrentar uma oposição à direita e outra à esquerda, o que pode levar a mais agitação social e a dificuldades acrescidas na altura de aprovar o orçamento, lembrando ainda os ataques sucessivos dos socialistas ao Bloco de Esquerda durante a campanha e a resistência do PCP em entrar numa nova geringonça para ilustrar as dificuldades acrescidas que antecipa para o PS lidar com estes dois partidos.