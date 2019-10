Lego vai pôr à venda mais três “sets” desenhados por fãs

Um piano em lego que pode ser tocado. Uma Baía dos Piratas. O famoso número 123 da Rua Sésamo. Estes são três projetos de fãs da marca dinamarquesa que foram votados e aprovadas através da plataforma Lego Ideas. No próximo ano, serão lançados como produtos oficiais.





“Ficámos muito impressionados com o engenho e a criatividade demonstrada nestes três sets e estamos ansiosos para os lançar em 2020. A Rua Sésamo, em particular, inspirou, educou e fez as delícias das crianças durante 50 anos e mal podemos esperar por trazer essas personagens e histórias à vida em Lego”, refere Monica Pedersen, senior marketing manager do grupo, num comunicado.

O Nº 123 da Rua Sésamo “123 Sesame Street” foi criado pelo filipino Ivan Guerrero e conhecido online como “Bulldoozer21”. Junta-se a ele o “Playable Lego Piano”, desenvolvido pelo chinês Donny Chen, que assina como “SleepyCow”. O espanhol Pablo Jiménez, ou “Bricky Brick online”, criou o design do “The Pirate Bay”. Todos eles verão agora as suas criações serem aperfeiçoadas por um designer da marca e chegarem às prateleiras já no ano que vem.

Criada em 2008, a Lego Ideas é uma plataforma online onde os fãs podem submeter as ideias para futuros sets Lego, para que outros comentem e votem. As submissões que alcançarem os 10.000 votos são avaliadas pela marca e as que forem aprovadas torna-se peças oficiais, depois de aperfeiçoadas pelos especialistas da marca, em parceria com o fã que criou o set. Até ao momento foram já 27 os sets lançados através da Lego Ideas.