O Global Entrepreneur Programme (GEP), programa de mentoria e aceleração promovido pelo departamento de Comércio Internacional do Reino Unido, acaba de abrir candidaturas para startups que estejam presente em mais uma edição do Web Summit, considerado o maior evento de tecnologia e empreendedorismo do mundo.

As startups vencedoras vão receber apoio do Governo britânico através da disponibilização das redes de contactos dos mentores que integram este programa, de forma a acelerar os seus negócios, a contactar especialistas na indústria e a captar investimento no mercado de capital de risco do Reino Unido.

As candidaturas podem ser feitas até 21 de outubro através deste link. Os projetos que se destaquem nas candidaturas terão a oportunidade de apresentar o seu pitch a 6 de novembro, num típico autocarro britânico de dois andares, em Lisboa. O painel será composto por mentores do programa, incluindo Shalini Khemka, CEO da E2Exchange, uma associação de empreendedorismo fundada com o apoio de Sir Richard Branson.

“Trata-se assim de uma oportunidade única para todos os empreendedores presentes no Web Summit, mas em especial para as empresas portuguesas, que terão acesso a este palco privilegiado no seu próprio país”, explica João Sebastião, diretor do departamento de Comércio Internacional na embaixada do Reino Unido em Lisboa.

“O GEP tem sido um sucesso ao longo destes nove anos de existência e isso deve-se ao talento que temos encontrado em todo o mundo e à extraordinária competência dos mentores do programa. Até agora fomos identificando empresas para integrarem este programa à medida que as fomos conhecendo, mas quisemos aproveitar o maior evento de tecnologia na Europa que decorre em Portugal, um dos ecossistemas mais vibrantes atualmente, para dar a conhecer o programa a mais empreendedores e as vantagens do Reino Unido como plataforma para uma estratégia de internacionalização de sucesso”, destaca João Sebastião, em comunicado.

O GEP apoia as empresas mais inovadoras de base tecnológica no seu crescimento e internacionalização, estabelecendo-se naquele que é o mercado líder na atração de investimento estrangeiro na Europa. Desde 2010 centenas de empresas a captar mais de mil milhões de euros de investimento,