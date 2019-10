O whistleblower Edward Snowden vai ser orador na edição de 2019 do Web Summit. No palco principal da conferência e, a falar a partir de Moscovo para uma audiência de mais de 70 mil pessoas, anunciou esta manhã Paddy Cosgrave, o analista de sistemas será o cabeça de cartaz da quarta edição do maior evento de tecnologia e empreendedorismo em Lisboa, revelou a organização do evento.

Esta terça-feira, Paddy Cosgrave, CEO do Web Summit, anunciava no Twitter que “a pessoa mais importante na área da tecnologia, no planeta”, estaria no evento, questionando os seus seguidores sobre o nome do convidado em causa. Pouco mais de 24 horas depois sabe-se, agora, que Edward Snowden estará na sessão de abertura do maior evento de tecnologia e empreendedorismo do mundo, no dia 4 de novembro, a partir de Moscovo.

Edward Joseph Snowden foi administrador de sistemas da CIA e ex-contratado da National Security Agency (NSA). Em 2013, com 29 anos, tornou-se conhecido depois de ter divulgado informações secretas recolhidas a partir do seu trabalho na NSA, quebrando o sistema de segurança secreto estabelecidos nos Estados Unidos. A revelação aconteceu através dos jornais The Guardian e The Washington Post.

Snowden falará, em direto, a partir da capital russa e a transmissão da sua talk poderá ser vista, ao vivo, no Altice Arena, em Lisboa. De acordo com a organização do evento, Snowden falará, pela primeira vez, sobre a forma como ajudou a construir o sistema de segurança e sobre as razões que o levaram a revelar informação confidencial.

Snowden junta-se assim a uma lista de convidados que já conta com nomes repetentes, como o caso da Comissária Europeia da Concorrência, Margrethe Vestager. “O Web Summit dá as boas-vindas a ativistas de segurança e privacidade (…) como Werner Vogels, CTO da Amazon, Garry Kasparov, campeão do mundo de xadrez e embaixador de segurança da Avast, e Natalia Oropeza, diretora de cyber segurança da Siemens”, entre outros.