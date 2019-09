Web Summit do trabalho regressa ao Porto em 2021

A 2.ª edição do Labour 2030 ainda agora terminou e já promete voltar em 2021 para novos debates sobre o futuro do trabalho. A cidade do Porto vai novamente receber a conferência internacional.

O Labour 2030, que decorreu entre os dias 19 e 20 de setembro, na Alfândega do Porto, reuniu os maiores especialistas da área de laboral. Durante os dois dias, passaram pela conferência internacional mais de 500 visitantes de 25 nacionalidades. Entre os temas em destaque na conferência esteve a inteligência artificial, a robotização, a indústria 4.0, a luta pela igualdade salarial, o futuro do direito do trabalho na União Europeia e ainda a tecnologia e as relações laborais.

“O evento superou as melhores expectativas, quer na riqueza, quer no número de intervenções e instituições que se mobilizaram para estarem presentes no congresso”, destaca Eduardo Castro Marques, advogado e membro da Law Academy.

A evolução tecnológica tem assumido cada vez mais um impacto relevante nas relações de trabalho e a uma velocidade crescente. Nada melhor que compreender as mudanças e perspetivar o futuro do trabalho juntando congressista de vários pontos do globo. Enquanto aguardamos pela nova edição, reveja os melhores momentos da 2.ª edição do Labour 2030.