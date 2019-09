Sem moedas, nem notas. Web Summit será 100% “cashless”

Se vai participar na Web Summit, não precisa de levar consigo notas, nem moedas. Para fazer pagamentos, só terá de recorrer ao smartphone, ou ao cartão multibanco. A Web Summit anunciou uma parceria com a SIBS, a gestora da rede Multibanco, que vai permitir que a 4º edição da maior conferência de tecnologia e empreendedorismo seja 100% “cashless”. Os pagamentos podem ser feitos a partir de qualquer local do recinto, e assim será nos próximos três anos.

“Com o mundo a tornar-se cada vez mais cashless, a Web Summit está empenhada em prosseguir e construir uma experiência de compra mais simples para todos os participantes. Estamos muito satisfeitos com esta parceria com a SIBS para esta jornada. Tanto as equipas da Web Summit com as da SIBS estão muito satisfeitas em trabalhar juntas neste projeto durante os próximos três anos”, destaca o CEO e fundador da Web Summit, Paddy Cosgrave.

Para o ministro adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira, esta parceira posiciona Portugal como um país inovador e reflete a aposta na digitalização da economia. “A possibilidade de exibir a inovação tecnológica nacional num evento com tão grande visibilidade internacional, e a associação a uma marca tão forte como a Web Summit oferece à tecnologia cashless portuguesa uma grande notoriedade. Ao mesmo tempo, espero que essa visibilidade possa apoiar uma maior penetração dos pagamentos digitais na nossa economia“, sublinha.

“Num evento tão focado em tecnologia e inovação, faz todo o sentido que os pagamentos cashless sejam uma realidade. A SIBS continua ativamente a desenhar o mundo dos pagamentos e a tornar os pagamentos cashless numa realidade, com claros benefícios para o dia-a-dia das pessoas, oferecendo mais tempo para o que realmente interessa e reforçando a economia digital como um todo”, afirma Madalena Cascais Tomé, CEO da SIBS.

A SIBS é parceira da Web Summit desde a primeira edição em Portugal, em 2015. A Web Summit vai decorrer de 4 a 7 de novembro no Altice Arena, em Lisboa.