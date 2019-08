Paddy Cosgrave anda em preparativos para mais um Web Summit e a promover o evento nos quatro cantos do mundo. Em Lisboa, o CEO da maior conferência de tecnologia e empreendedorismo do mundo, recebeu o ministro das Tecnologias da Informação do Japão e detalhou as razões da escolha de Portugal como a “nova casa” do evento para os próximos dez anos. O irlandês deu ainda a conhecer ao ministro japonês algumas das razões que fazem de Lisboa um “hub” de fazedores, assim como os benefícios que o país oferece aos empreendedores que queiram aqui fazer nascer e crescer os seus negócios.

“Como uma empresa que escolheu vir para Portugal há quase quatro anos e que experienciou um enorme sucesso desde que essa decisão foi tomada, estamos numa posição privilegiada para explicar aos outros o que é que Lisboa e Portugal têm de único. Sentimo-nos honrados por ter esta oportunidade de juntar alguns exemplos do sucesso português e uma delegação internacional interessada em saber mais sobre Portugal, enquanto conhecemos alguns dos planos que o Governo japonês tem para o futuro”, disse Paddy Cosgrave, citado em comunicado.

A delegação japonesa aproveitou a viagem a Lisboa para apresentar o programa Moonshot Research and Development, que tem como objetivo apoiar a investigação e o empreendedorismo, com particular ênfase no ecossistema das startups. Em Lisboa, a comitiva japonesa reuniu-se ainda com representantes de startups nacionais como a Unbabel, a Emotai e a RitATrip e com João Borga, diretor da Startup Portugal.

A visita dos membros do Governo japonês acontece pouco mais de um mês depois de, no final de junho, Paddy Cosgrave ter promovido o maior evento de tecnologia e empreendedorismo do mundo no Japão. Nessa altura, o CEO do evento — que se realiza em Portugal, em novembro, pelo quarto ano consecutivo, encontrou-se com o ministro da Ciência e da Tecnologia do Japão, Takuya Hirai,