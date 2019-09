Margrethe Vestager vai, pela terceira vez, estar no palco do Web Summit em 2019. A Comissária Europeia para a Concorrência é, segundo Paddy Cosgrave, a “oradora mais popular dos últimos anos“.

“Vestager é a nossa oradora mais popular dos últimos anos. Ela representa alguém que está a tentar elevar o campo de ação de todas as empresas e essa popularidade é uma consequência disso. Ela representa muita coisa para todas estas empresas que crescem muito depressa. (…) É muito raro alguém continuar a desempenhar funções a nível europeu. No mundo da tecnologia, a política é muito importante porque tem poder para redesenhar o futuro, pode redefinir agenda para o resto do mundo”, justifica o irlandês, acrescentando que os repetidos convites estão relacionados com a importância que a dinamarquesa tem assumido perante muitas das grandes empresas tecnológicas na Europa.

“Quando as pessoas permanecem com valor noticioso, faz sentido [voltar a convidar]. Tendemos a mudar o mapa quando isso muda. Olhamos para os dados, para as sessões, e para os oradores mais populares. As pessoas que continuamos a convidar são as que mantêm os níveis de popularidade”, afirma.

Em entrevista ao “manhãs 360” da rádio Observador, o CEO e cofundador do maior evento de tecnologia e empreendedorismo do mundo diz que o Web Summit continua a tentar melhorar o modelo desenvolvido. “Quando tens uma fórmula que te entusiasma, tens de continuar a melhorar essa fórmula”.

Entre os temas-chaves da edição deste ano, que decorre entre 4 e 7 de novembro, na FIL e no Altice Arena, em Lisboa, Paddy Cosgrave refere que estarão, naturalmente, a guerra comercial. “Temos tido debates sobre impostos, utilização indevida de dados, e fomos uma plataforma para que vozes opositoras ou antagónicas possam ter um palco. É importante termos pluralidade de vozes”, sublinha.

Comida e legado

Uma das novidades deste ano é um piloto daquilo que, na edição de 2020, será um festival de gastronomia nacional. “Este ano será o primeiro de uma experiência diferente com a comida portuguesa. Em 2020 vamos ter um festival de comida totalmente portuguesa onde muitos dos oradores vão poder saborear os pratos criados por alguns chefs de topo”, explicou o irlandês, em entrevista à jornalista Ana Pimentel.

Já sobre o desaparecimento de João Vasconcelos, no passado mês de março, Paddy Cosgrave assinalou que o Web Summit está a preparar uma homenagem a um dos responsáveis pela vinda do evento para Portugal. “Recordo a sua energia sem fim. João era o ministro do Web Summit, o ministro das startups. Estamos a desenhar um novo palco para o autotech, ele era um colecionador, acho que vamos dar o nome dele a um dos palcos. Ele era um embaixador deste novo Portugal do empreendedorismo e das startups, vai fazer muita falta”, referiu o responsável.

Já sobre a polémica envolvendo o Altice Arena e a Câmara Municipal de Lisboa, Paddy sublinha que o espaço é o melhor que conhece em Lisboa e, provavelmente, um dos melhores do mundo. “Não há problema nenhum com o espaço. (…) A única coisa que sei é que vamos estar em Portugal nos próximos dez anos, a partir daí não me preocupo muito. O local para eventos de que mais gosto é o Altice Arena, já fui a muitos concertos em muitas partes do mundo, e este é capaz de ser o mais espetacular de todos. Lembro-me de falar com o Bono Vox sobre a experiência, e ele disse que enquanto músico poderia ser o sítio mais espetacular para tocar. Acho que muitos portugueses não percebem, mas adorava poder continuar a usar o Altice”, assinala o irlandês, acrescentando que Lisboa continuaria a ser a escolha do Web Summit, sem arrependimentos. “No final do dia, estas pessoas têm de se apaixonar pela cidade, como aconteceu connosco. Têm de sentir que Portugal é um ótimo país, seguro, e no qual a qualidade de vida é excelente”.