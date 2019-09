Depois de Lisboa, o Web Summit prepara-se para abrir o segundo escritório em solo nacional, desta vez no Porto. O anúncio foi feito esta manhã por Paddy Cosgrave, nas “manhãs 360” da rádio Observador. A pouco mais de um mês do arranque do evento — que se realiza em Portugal pelo quarto ano consecutivo –, o irlandês adiantou que o responsável por toda a área de rede wi-fi do evento vai mudar-se para Portugal.

“Estamos a ultimar a abertura do escritório do Web Summit no Porto. A pessoa responsável pela rede wi-fi do Web Summit vai mudar-se para o Porto. Será a pessoa ideal para dar entrevistas quando houver questões relacionadas com esse tema”, brincou o cofundador do maior evento de tecnologia e empreendedorismo do mundo.

Além desta nova abertura, Paddy anunciou ainda que, além de Lisboa, o Web Summit se prepara para abrir vagas de trabalho — desta feita, apenas em tecnologia — para o escritório do Porto. Todas as ofertas de trabalho da empresa podem ser consultadas online.

O Web Summit mudou-se para Portugal em 2016, depois de Lisboa disputar o lugar com cidades como Madrid e Paris. Em 2017 anunciou a abertura do primeiro escritório na capital portuguesa. No ano passado, o evento contou com a participação de cerca de 70 mil participantes vindos de quase uma centena e meia de países de todo o mundo.