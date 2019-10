Um alerta de António Guterres para a falta de dinheiro da Organização das Nações Unidas (ONU) recebeu, em troca, um recado de Donald Trump. O presidente norte-americano respondeu com a reivindicação já muitas vezes expressa de que todos os países deveriam pagar, não apenas os Estados Unidos.

O secretário-geral da ONU avisou que a organização tem um défice financeiro na ordem dos 230 milhões de dólares e que pode ficar sem dinheiro até ao fim deste mês. Trump reiterou que, para resolver o problema, a ONU deveria “fazer todos os Estados-membros pagar, não só os Estados Unidos”, num tweet publicado na sua conta oficial.

Donald Trump tem vindo a criticar o funcionamento da ONU, nomeadamente as diferenças nas contribuições dos países para a organização. As intervenções do presidente norte-americano têm pedido, por isso, uma reavaliação dos montantes a transferir por cada membro.

A missiva de Guterres, onde são explicados os problemas que a organização atravessa, é uma carta interna enviada aos trabalhadores. No documento, o secretário-geral da ONU adiantou que estavam a ser consideradas medidas para garantir o pagamento de salários até ao final do ano.