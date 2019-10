AlIianz Investimento responde às baixas taxas de juro

A Allianz Portugal acaba de lançar uma nova solução financeira, o Allianz Investimento, um produto que combina de fundos de investimento com diferentes níveis de risco.

Esta solução de investimento permite o acesso a fundos de investimento a cargo da Allianz Global Investors, gestora de ativos do Grupo Allianz.

Os fundos selecionados para o produto são adequados ao perfil de tolerância ao risco de cada Cliente e conferem rentabilidades variáveis de acordo com o objetivo do investimento realizado:

Perfil Conservador , caso o Cliente procure rentabilidade, mas não pretenda assumir riscos elevados ou oscilações negativas;

, caso o Cliente procure rentabilidade, mas não pretenda assumir riscos elevados ou oscilações negativas; Perfil Equilibrado , para Clientes que aceitam perdas de rentabilidade ocasionais em troca de maior crescimento do investimento;

, para Clientes que aceitam perdas de rentabilidade ocasionais em troca de maior crescimento do investimento; Perfil Agressivo, quando a rentabilidade é o principal foco e sem preocupações com as oscilações existentes durante o período de investimento.

Segundo a seguradora, o Allianz Investimento apresenta vantagens como a possibilidade de:

Escolher e alterar , em qualquer altura, a periodicidade de entrega e o montante dos valores investidos;

, em qualquer altura, a periodicidade de entrega e o montante dos valores investidos; Diversificação do investimento com vários tipos de ativos de diferentes zonas geográficas, permitindo assim a mitigação do risco;

com vários tipos de ativos de diferentes zonas geográficas, permitindo assim a mitigação do risco; Alteração da carteira de investimento transferindo o montante investido para outro ou outros fundos, entre os disponíveis, sem qualquer custo adicional.

Segundo Maria Ana Oliveira Martins, Membro do Comité Executivo da Allianz Portugal, “é um produto digital e inovador no mercado de agentes, que no atual contexto financeiro, com taxas de juro baixas, permite investimentos a médio longo prazo com expectativas de rentabilidade superiores”.

Os fundos de investimento selecionados são geridos pela Allianz Global Investors (AGI), que “gere atualmente mais de 535 milhões de euros de ativos, de investidores particulares e institucionais a nível mundial”, conclui Maria Ana Oliveira Martins.

A Allianz Portugal integra o Grupo Allianz, um dos maiores grupos financeiros do mundo, presente em mais de 70 países e com cerca de 142 mil Colaboradores e mais de 90 milhões de Clientes, a nível mundial. Em Portugal a seguradora é parceira do Banco BPI e conta atualmente com cerca de 650 Colaboradores e mais de 6 mil mediadores em todo o país.