Pensão média da CGA aumentou para 1.301 euros em 2018

A pensão média paga aos aposentados da Caixa Geral de Aposentações aumentou 122 euros em 2018, atingindo um valor médio de 1.301 euros, avança o Correio da Manhã. O jornal dá conta ainda que quase 14 mil pensionistas do sistema público tinham mais de 90 anos.

De acordo com o relatório e contas da CGA, a que o jornal teve acesso, a pensão média dos aposentados da Caixa Geral de Aposentações aumentou para 1.301 euros, sendo que quase metade das pensões atribuídas não chegavam aos mil euros.

No outro extremo, conta o jornal, existem 2.232 beneficiários com pensões de reforma acima da fasquia dos cinco mil euros por mês.

Segundo o mesmo relatório, o Estado contabiliza 13.793 pensionistas com mais de 90 anos e 64% de aposentados da Caixa Geral de Aposentações (CGA) com idades entre 65 e 79 anos. No final do ano passado, 10.988 aposentados do sistema público tinham entre 90 e 94 anos, havendo ainda 2.805 reformados com mais de 95 anos. A média de idades dos reformados da CGA situava-se nos 72,6 anos.

A idade média de entrada na reforma na CGA fixou-se nos 62,6 anos, não sofrendo agravamentos face a 2017. De acordo com o relatório e contas da CGA, estes aposentados vivem em média 20 anos e três meses depois de entrarem na reforma, mais oito meses que o verificado no final de 2017.