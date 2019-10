APS lança novo livro de ficção para sensibilizar jovens

A APS – Associação Portuguesa de Seguradores acaba de lançar o livro Alerta Máximo, título integrado na coleção Seguros e Cidadania, no âmbito do seu programa de educação financeira para os seguros dirigido a crianças e jovens, com objetivo dar a conhecer a importância dos seguros.

O livro foi apresentado pelas autoras Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada, durante uma sessão no Agrupamento de Escolas Francisco Arruda, em Lisboa, e desenvolve um enredo através do qual, de forma lúdica, se pretende alertar para os perigos associados ao aumento da temperatura global. “Enquadrada nas mudanças climáticas, esta problemática, além de atual, assume particular relevância a nível nacional, tendo em conta os impactos dos grandes incêndios ocorridos nos anos recentes”, refere a APS.

José Galamba de Oliveira, presidente da APS, comenta “começámos há uns anos a colaboração com as autoras, na procura de publicarmos livros com mensagens de atualidade e úteis para a sociedade“. Este é o sexto livro da coleção “Seguros e Cidadania” depois de já publicados “O Risco Espreita, Mais Vale Jogar pelo Seguro”, “Catástrofes e Grandes Desastres”, “Um perito em busca da verdade”, “Encontro Acidental” e “Armadilha Digital”.

A apresentação do livro contou ainda com intervenções do Secretário de Estado da Educação, João Costa, da Professora Catedrática da Universidade de Coimbra, Helena Freitas – especialista em alterações climáticas – e de Fernanda Rollo, Professora da NOVA FCSH e Coordenadora do programa Memória do Seguro – História, Memória e Património dos Seguros e das Seguradoras em Portugal.

João Costa referiu na sua intervenção que a APS “tem sido um parceiro espetacular do governo” e salientou o teor do livro alertando para “as alterações climáticas, o risco e a cidadania”.

Para além destas ações, a APS tem colaborado em iniciativas da Junior Achievement, do Conselho Nacional dos Supervisores Financeiros e da Fundação António Cupertino de Miranda, instituição que alarga o seu público aos seniores, alertando estes para as soluções de poupança que as seguradoras proporcionam.