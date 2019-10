Credite-EGS e Mediator já são Verspieren Portugal

O Grupo Verspieren, maior corretor de seguros francês de capital exclusivamente familiar, reforçou a sua presença no mercado português, onde estava presente desde 1997 através da MEDIATOR.

Nesta operação que culminou na fusão da Credite-EGS com a Mediator, o grupo adotou Verspieren Portugal – Corretores de Seguros como nova designação para a sua marca.

Para as responsáveis operacionais do Grupo em Portugal e suas acionistas, Joana Santiago e Rita Fonseca, administradoras-delegadas das empresas que se fusionaram, “este movimento permitiu, para além de contar com um parceiro de dimensão europeia e presença em 140 países, partilhar os valores construídos ao longo de 138 anos, com aqueles que sempre defendemos e, assim, se poderão manter”.

Segundo a empresa “a nova estrutura, através da sua rede internacional, reforça a oferta global de serviços e uma capacidade de negociação acrescida, capaz de responder às necessidades, cada vez mais sofisticadas dos clientes nacionais e internacionais no que respeita à gestão de riscos e à implementação de programas e soluções de seguro”.

O reforço da presença em Angola, através da EGSA, participada local da ex-Credite-EGS, é outro dos objetivos apontados por Rita Fonseca e Joana Santiago.

Segundo Pierre-Anthony Verspieren “o modelo do Grupo de que sou presidente baseia-se num modelo original, o de uma família de empresas que dá aos seus membros a liberdade de agir e permite-lhes acompanhar todos os nossos clientes no seu desenvolvimento nacional e internacional”.

As duas companhias, Credite-EGS e Mediator, agora apenas Verspieren, dispõem de 44 colaboradores em Portugal, mais de 40 Milhões de prémios intermediados e um Volume de negócios de 4,2 Milhões de Euros, estando classificada em 11º lugar entre as maiores corretoras de Portugal em 2018.

O Grupo Verspieren conta com 2.200 Colaboradores, estando presente em 140 países, com sociedades em França, Portugal, Espanha, Itália e Suíça. O seu volume de negócios atingiu 380 Milhões de Euros em 2018, dos quais 74% com origem em empresas e 26% em clientes particulares, estando classificada em 6º lugar entre as maiores corretoras de França.