Ana Gomes acusou Isabel dos Santos de “lavar que se farta” ao liquidar dívidas, sugerindo que empresária angolana contrai empréstimos junto da banca para depois os liquidar e assim esconder a origem do dinheiro. A antiga eurodeputada apontou também o dedo ao Banco de Portugal por “não querer ver”.

Estes comentários foram feitos na sequência da entrevista da empresária angolana à Lusa, onde Isabel dos Santos explicou que se endivida para investir. “Tenho muitas dívidas, tenho muito financiamento por pagar, as taxas de juros são elevadas, nem sempre é fácil também ter essa sustentabilidade do negócio, para conseguir enfrentar toda a parte financeira dos negócios”, disse Isabel dos Santos, respondendo às dúvidas sobre a origem dos seus investimentos.

Ana Gomes, por sua vez, apontou, na sua conta no Twitter, que Isabel dos Santos se endivida muito “porque, ao liquidar as dívidas, “lava” que se farta!”. “E bancos querem ser ressarcidos, só em teoria cumprem #AMLD (Diretiva Anti-branqueamento de Capitais), de facto não querem saber a origem do dinheiro…E o ⁦Banco de Portugal⁩ não quer ver”, acrescentou.

A antiga eurodeputada não se ficou por aqui, reiterando que o facto de a empresária angolana, que apelida de “Pessoa Exposta Politicamente”, ser acionista do Eurobic “dá jeito”. Isto porque este banco “está na rede swift e na Zona Euro”, permitindo “passar por lá para liquidar dívidas junto de outros bancos”, indicou.

Não tem “’due diligences’ pois já circulou por banco da Zona Euro”, sublinhou. Ana Gomes termina o tweet ressalvando novamente que o Banco de Portugal e o Banco Central Europeu “assobiam para ar”.