Maló ainda tem direito ao dinheiro das patentes

Paulo Maló, fundador da Malo Clinic, é um dos credores da sua própria empresa, que deixou com uma dívida superior a 70,8 milhões de euros. O empresário reclamou um crédito de 2,6 milhões, que não lhe foi reconhecido no âmbito do Processo Especial de Revitalização (PER). No entanto, o dentista tem ainda direito a receber dos tratamentos que desenvolveu e patenteou.

Os tratamentos, ao nível da implantação dentária, são o All-on-four e o CAD CAM. O pagamento destes direitos está a ser negociado pelo fundo de investimento que acabou por ficar com o negócio da Malo Clinic — o fundo Atena Equity Partners, segundo adianta o Correio da Manhã (link indisponível).

No processo, Paulo Maló poderá ver executado o seu património pessoal. O médico e empresário deu avales pessoais para cobrir os financiamentos das suas empresas, garantias essas que serão alvo de processos de execução por parte do Novo Banco. “Será um processo semelhante ao que foi desenvolvido no caso Berardo”, disse uma fonte ao diário.

A listagem provisória do administrador judicial indica que existem créditos no valor de 54,9 milhões de euros, suportados por vários tipos de garantias, e 15,6 milhões de créditos comuns. A SAD do Sporting e o Banco Nacional Ultramarino encontram-se entre os credores comuns. O grupo Maló vai pagar, no total, 27 milhões de uma dívida superior a 70 milhões.