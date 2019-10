Fundador da Malo Clinic afastado da empresa

O fundador da Malo Clinic deixou de ter qualquer vínculo com a empresa. Mais de duas décadas depois de ter fundado o grupo de medicina dentária, Paulo Malo terá sido afastado da companhia, avançou o Jornal de Negócios (acesso pago).

Segundo o jornal, Paulo Malo já não tinha funções em Portugal. Nos últimos anos, tem vindo a exercer a sua atividade a nível internacional. Desta forma, a responsabilidade clínica no grupo já era assegurada por um comité médico baseado em Portugal, e assim deverá continuar a ser após o afastamento do fundador.

A quebra do que restava do vínculo de Paulo Malo com a Malo Clinic foi comunicada aos colaboradores esta quinta-feira. Acontece depois da venda do grupo ao fundo Atena Equity Partners, numa altura em que a empresa conseguiu um perdão de dívida no valor de 40 milhões de euros ao abrigo de um Processo Especial de Revitalização (PER). A maior “fatia”, de 25 milhões, era devida ao Novo Banco.

A operação deixou o grupo, até aqui com um passivo de 67,5 milhões, a dever 27 milhões de euros. Trata-se de um haircut na ordem dos 60%, que fez o Estado português perder 30 milhões de euros em créditos relativos ao grupo.