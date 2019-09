Novo Banco perdoa dívida de 25 milhões à Malo Clinic

A Malo Clinic tem uma dívida total de 67,5 milhões de euros, mas conseguiu obter um perdão superior a 40 milhões de euros junto dos credores. A maior parte da dívida é ao Novo Banco que aceitou perdoar ao grupo de medicina dentária cerca de metade deste valor no âmbito do Plano Especial de Revitalização (PER).

De acordo com o Jornal de Negócios (acesso condicionado), o banco liderado por António Ramalho, a quem a Malo Clinic tinha uma dívida no valor de 51 milhões de euros, aceitou um perdão de 25 milhões de euros.

No seu conjunto, os credores comuns aceitaram perder de 90% dos seus créditos, deixando a Malo Clinic, comprada recentemente pelo fundo de capital de risco Atena, com um passivo de 27 milhões, ao abrigo do PER.

Entre os credores da clínica dentária está a Caixa Geral de Depósitos que, através do Banco Nacional Ultramarino (BNU), ajudou à expansão do grupo Malo em Macau e com este perdão poderá vir a recuperar apenas 10% dos cerca de 6,9 milhões de euros que tinha a reaver.

Este corte de 90% também se aplica aos créditos da Segurança Social (1,7 milhões de euros), Fisco (35 euros), Nobel Biocare (3,4 milhões de euros), Henry Schein Portugal (55 mil euros), sociedade de advogados PLMJ (19 mil euros), Guimarães Shopping (10,6 mil euros) ou Câmara de Loulé.