Hoje nas notícias: Cartões de débito, Azeredo e Novo Banco

Na véspera de terminar o prazo para o Ministério Público (MP) deduzir a acusação do Caso Tancos, a imprensa nacional revela que o então ministro da Defesa, Azeredo Lopes, terá admitido a um deputado socialista, por SMS, que tinha tido conhecimento da encenação da recuperação do material roubado dos paióis. O tema promete marcar um dia em que o foco também recai sobre as comissões cobradas pelos bancos, nomeadamente o valor dos cartões de débito.

Azeredo Lopes admitiu por SMS que sabia da encenação de Tancos

Azeredo Lopes terá admitido ao deputado socialista Tiago Barbosa Ribeiro, por SMS, de que sabia da encenação da recuperação do armamento roubado dos Paióis Nacionais de Tancos. “Eu sabia […]. Mas, como é claro, não sabia que ia ser hoje”, terá escrito o então ministro da Defesa, antes de uma audição no Parlamento. Além disso, Azeredo Lopes terá escrito ao deputado que iria omitir aos deputados as manobras ilícitas da Polícia Judiciária Militar: “Venho ao Parlamento mas não poderei dizer o que te estou a contar”.

Custo dos cartões de débito dispara. Chega a 31,20 euros

Os bancos continuam a aumentar as comissões. Prova disso são as sucessivas alterações feitas aos preçários, que mais do que duplicaram na primeira metade deste ano, comparando com o mesmo período do ano passado. Muitas dessas revisões ditaram um agravamento dos custos dos cartões de débito. O Banco de Portugal revela um agravamento de 16,6% entre janeiro e junho deste ano, havendo um banco que cobra 31,20 euros.

Novo Banco perdoa 25 milhões à Malo Clinic

A Malo Clinic tem uma dívida total de 67,5 milhões de euros, mas conseguiu obter um perdão superior a 40 milhões de euros, com os credores comuns a assumirem perdas de 90% nos seus créditos. A maior parte da dívida é ao Novo Banco, no valor de 51 milhões de euros, mas a instituição aceitou perdoar ao grupo de medicina dentária cerca de metade deste valor, ou seja, aproximadamente 25 milhões de euros, ao abrigo de um Plano Especial de Revitalização (PER). Outro exemplo é o caso do Banco Nacional Ultramarino, detido pela Caixa Geral de Depósitos (CGD), que só deverá recuperar 10% dos 6,9 milhões de euros que lhe são devidos. A Malo Clinic foi comprada recentemente pelo fundo de capital de risco Atena.

Há 25 cursos desertos depois da segunda fase

Cerca de 40 cursos do ensino superior não preencheram uma única vaga, o que, agregando os dados da primeira fase, permite concluir que 25 cursos ficaram totalmente desertos. A maioria dos cursos vazios é da área de engenharia e só em Engenharia Civil ficaram sete cursos vazios. Nesta altura, existem já 46.721 alunos colocados no ensino superior público, um crescimento de 1,4% face ao ano passado.

Duplicou número de eleitores que vão votar antecipadamente

Há cada vez mais eleitores a pedir para votar antecipadamente nas eleições legislativas de 6 de outubro. De acordo com dados citados pela TSF, já há 37.440 inscritos para fazerem a cruz no boletim de voto uma semana antes da data definida, um número que mais do que duplica o registado nas eleições europeias. E ainda é possível inscreverem-se mais.

