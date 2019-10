A Autoridade da Concorrência (AdC) deu ‘luz verde’ ao negócio da operadora eólica Finerge para adquirir o controlo exclusivo da BIF Portugal Wind, empresa de gestão de parques eólicos do Toutiço e da Lomba do Vale.

De acordo com a informação divulgada no site da AdC, o Conselho de Administração da autoridade reuniu-se na terça-feira, tendo adotado “uma decisão de não oposição na operação de concentração” Finerge / BIF. A AdC considera que o negócio “não é suscetível de criar entraves significativos à concorrência efetiva no mercado nacional ou numa parte substancial deste”.

A operadora eólica Finerge quer adquirir o controlo exclusivo da BIF Portugal Wind. A BIF é, atualmente, detida e controlada pela BIF II LUXGEN, que faz parte do grupo Brookfield, e faz a gestão de parques eólicos nos municípios de Pampilhosa da Serra, Góis, Arganil, Montalegre e Cabeceiras de Baixo.

Fundada em 1996, quando começou a desenvolver atividades de cogeração elétrica em Portugal, a Finerge é atualmente uma das empresas líderes no setor da produção de energia eólica no país, contando com 508 aerogeradores instalados nas 43 centrais que explora, sendo a energia eólica ali recolhida transformada em cerca de 2,12 TWh (terawatt-hora) de energia elétrica anualmente.

Em 15 de maio passado, a Finerge anunciou ter assegurado um financiamento de 706 milhões de euros e mais 92 milhões de euros em linhas de crédito para acelerar o seu crescimento.