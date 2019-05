A Finerge angariou mais de 700 milhões de euros em financiamento, numa operação recorde na Europa para uma plataforma eólica onshore. A verba, que resulta de um acordo celebrado com 12 instituições financeiras, terá como destino acelerar o crescimento da empresa em Portugal e no estrangeiro.

Ao financiamento, no valor de 706 milhões de euros, adicionam-se 92 milhões de euros em linhas de crédito, indica a Finerge em comunicado. Os bancos envolvidos nesta operação são o ING, Santander, DWS, BNP Paribas, IFM Investors Pty, BBVA, Novo Banco, KommunalKredit, Generali, Schroders, SMBC, Bankinter.

A plataforma financeira agrega diferentes modalidades, como empréstimos de longo prazo e emissão de títulos, e aumenta a maturidade da dívida em condições mais favoráveis. Com esta estrutura, a segunda maior produtora de energia renovável em Portugal tem “flexibilidade para investir em aquisições e no desenvolvimento de novos projetos em Portugal e por toda a União Europeia”.

Para Pedro Norton, CEO da Finerge, o acordo “demonstra a confiança que as instituições financeiras têm no business plan da empresa”, indica, citado em comunicado. “O perfil de risco do grupo, a qualidade da equipa e dos ativos existentes, a capacidade demonstrada na seleção e a gestão de novas oportunidades” foram alguns dos elementos que convenceram os financiadores, adianta.