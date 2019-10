Modernizar a estratégia de benefícios

Populações de colaboradores multigeracionais

Os desejos e necessidades dos colaboradores de diferentes gerações não são os mesmos. Nas empresas com uma força de trabalho multigeracional a abordagem mais tradicional, assente num plano de benefícios homogéneo para a generalidade dos colaboradores, não potencia o engagement destes últimos e traduz-se numa experiência pouco atractiva.

A resposta natural para este desafio passa pelo alargamento do número e tipologia de benefícios, bem como pela flexibilização dos pacotes de benefícios, permitindo assim que colaboradores com diferentes desejos e necessidades tenham acesso aos benefícios que mais valorizam – os colaboradores são cada vez mais vistos como consumidores por parte das empresas.

Flexibilização das políticas laborais

Se no passado a expectativa de poder vir a trabalhar num escritório, com um horário das 9h às 5h, era vista com agrado por muitos jovens prestes a ingressar no mercado de trabalho, essa realidade mudou substancialmente e nos dias que correm a existência de políticas laborais mais flexíveis, que integrem o trabalho remoto, que promovam a mobilidade e permitam flexibilidade de horário, por exemplo, acabam por ser catalisadores da captação e retenção de novos talentos, sem que impliquem um custo directo para a empresa.

Esta flexibilidade implica não só a adaptação dos próprios benefícios ao novo contexto, mas também dos seus sistemas operativos, o que pode ser feito com a ajuda das novas plataformas digitais, cuja implementação acaba por contribuir igualmente para melhorar a experiência do colaborador.

Bem-Estar dos colaboradores

Muitas empresas estão já a incorporar na sua estratégia de benefícios uma visão holística do Bem-Estar dos colaboradores, englobando as suas dimensões física, emocional, financeira e social, por exemplo através da disponibilização de Programas de Assistência ao Colaborador que englobam valências diversas, como por exemplo consultas de aconselhamento com especialistas financeiros e/ou especialistas na área da saúde mental e comportamental. A promoção do bem-estar físico é igualmente focada por um número crescente de empresas, tendencialmente através da comparticipação nas mensalidades de ginásios.

Comunicação dos benefícios aos colaboradores

Ao contrário do que é normalmente percepcionado pelas empresas, o nível de conhecimento dos benefícios por parte dos colaboradores nem sempre é o melhor e a respectiva valorização dos mesmos fica muito aquém das expectativas. É por isso importante efectuar uma comunicação eficaz, por exemplo através da realização de sessões de comunicação presenciais, salientando as diversas valências dos benefícios disponibilizados, que permita uma optimização do investimento efectuado.

De notar que esta comunicação é essencial não só para a retenção mas também para a captação de talento, não sendo de todo incomum que anúncios de emprego referindo um pacote de benefícios mais robusto obtenham mais e melhores candidaturas, comparativamente a anúncios de emprego sem qualquer referência ao pacote de benefícios considerado.

Inclusão & Diversidade

As gerações mais jovens tendem a valorizar, de uma forma significativa, todo o contexto social e cultural das empresas, o que tem levado a uma crescente preocupação destas últimas com a forma como são percepcionadas.

A promoção de uma cultura inclusiva e diversificada tem sido um dos caminhos para promover o brand awareness das empresas que, assim, tentam ganhar uma vantagem competitiva face aos seus concorrentes.

Sustentabilidade dos benefícios

Este tem sido e provavelmente continuará a ser, o principal desafio das empresas. Garantir a sustentabilidade dos benefícios pode ser um desafio difícil de superar mas não impossível. A definição de uma estratégia de benefícios integrada, equilibrada e adequada ao contexto actual, será, certamente, um contributo importante para se atingir esse importante objetivo.

Artigo de autoria de Alexandre Falcão | Senior Consultant | Willis Towers Watson