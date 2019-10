BCP sobe quase 2%. Bolsa de Lisboa segue Europa

Foi com uma margem muito curta, mas a suficiente para a bolsa de Lisboa encerrar no verde pelo segundo dia. O PSI-20 apresentou uma subida ligeira, em linha com a maioria dos índices bolsistas europeus, e com os investidores de olhos nas negociações sobre o Brexit. O avanço de quase 2% das ações do BCP suportou o índice bolsista nacional.

O PSI-20 avançou 0,19%, para os 4.999,71, aproximando-se um pouco mais da barreira psicológica dos 5.000 pontos. Na Europa, o Stoxx 600 recuou uns ligeiros 0,05%, com o DAX a sobressair com a maior subida: 0,46%.

Os investidores europeus estiveram em modo espera numa altura em que decorrem as negociações para o Brexit. Depois de notícias a apontarem para o pedido de um novo adiamento da saída do Reino Unido da União europeia, Donald Tusk veio dizer que até ao final do dia “tudo deve ficar claro”.

Por cá, o BCP acabou por ser o principal motor dos ganhos ligeiros do PSI-20. As ações do banco liderado por Miguel Maya somaram 1,94%, para os 20 cêntimos.

Mas as maiores subidas do PSI-20 couberam à Sonae Capital (+2,88%) e à F. Ramada (+2,62%). Também os CTT e a Mota-Engil registaram ganhos acima de 2%.

A impedir ganhos mais acentuados na praça lisboeta estiveram os títulos do setor da energia. De destacar a EDP Renováveis, cujas ações perderam 1,22%, para os 9,69 euros, isto no dia a seguir à empresa ter anunciado ao mercado que aumentou a produção de eletricidade em 6% até setembro.

Já as ações da casa-mãe, a EDP, caiu uns ligeiros 0,06%, para os 3,585 euros. Por sua vez, a Galp Energia teve perdas um pouco mais dilatados, com os seus títulos a recuarem 0,73%, para os 13,55 euros.