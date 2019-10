O presidente do Concelho Europeu garante que as bases do acordo para a saída do Reino Unido da União Europeia já estão lançadas e que até ao final do dia “tudo deve ficar claro”, numa altura em que os prazos para chegar a consenso se aproximam. Donald Tusk deixa, no entanto, o alerta de que, com o Brexit, “tudo é possível”.

“Teoricamente, em sete a oito horas, tudo deve ficar claro. [O acordo] ainda está a passar por mudanças e os fundamentos básicos estão prontos e, teoricamente, poderíamos aceitar um acordo amanhã”, reitera o presidente do Conselho Europeu, em declarações citadas pelo The Guardian (acesso livre, conteúdo em inglês).

As negociações foram intensificadas nos últimos dias, com o objetivo de chegar a acordo antes da cimeira europeia, que arranca nesta quinta-feira. Até sábado, Boris Johnson tem de conseguir um acordo, senão, segundo dita a lei aprovada recentemente pelos deputados britânicos, terá de pedir um adiamento do Brexit por três meses.

Tusk adianta que “surgiram algumas dúvidas do lado britânico”, mas aponta que “tudo está a ir na direção certa”. Mesmo assim, nada está garantido, porque “com o Brexit e, acima de tudo, com os parceiros britânicos, tudo é possível”. O acordo pode ser firmado entre o Reino Unido e a UE, mas terá sempre de ser aprovado pelos deputados britânicos, algo que pesa nas negociações.