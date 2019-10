Se não conseguir alcançar um acordo com Bruxelas até este sábado, Boris Johnson vai pedir um adiamento do Brexit. As negociações intensificaram-se nos últimos dias, com o objetivo de chegar a um consenso antes da reunião do Conselho Europeu, que se realiza de 17 a 18 de outubro.

A garantia de que o Governo irá enviar uma carta à União Europeia caso não haja acordo foi dada por Stephen Barclay, ministro para o Brexit, adianta o The Independent (acesso livre, conteúdo em inglês). Uma lei aprovada recentemente no Parlamento britânico já exigia que, sem acordo até 19 de outubro, fosse pedido um adiamento de três meses, para 31 de janeiro de 2020.

No entanto, até aqui, o primeiro-ministro britânico nunca tinha admitido a hipótese, reiterando sempre que o Reino Unido vai sair da União Europeia a 31 de outubro. Boris Johnson chegou mesmo a dizer que “preferia estar morto numa vala” a pedir um adiamento do Brexit.

Nesta terça-feira, o negociador chefe da UE disse que, apesar de difícil, ainda era possível chegar a acordo esta semana. Mesmo se for alcançado um acordo, Boris Johnson terá ainda de conseguir aprovar o texto no Parlamento britânico. Se houver acordo os deputados irão reunir excecionalmente a um sábado para votar.

(Notícia atualizada às 11h30)